A Napoli non piove mai: stasera su Rai2 il film con Sergio Assisi

Nuovo appuntamento con il cinema partenopeo stasera su Rai2: alle 21:20 arriva la commedia A Napoli non piove mai, commedia diretta e interpretata da Sergio Assisi, che parla del grande valore spesso sottovalutato dell'amicizia.

Il film racconta la storia di Barnaba (Sergio Assisi), che dopo l'ennesimo litigio col padre, che ogni giorno lo invita a trovarsi un lavoro stabile e dopo la rottura con la fidanzata che lo accusa di soffrire della sindrome di Peter Pan, decide finalmente di andare via di casa. L'unico a dargli ospitalità è Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che soffre della sindrome dell'abbandono, e che tenta continuamente il suicidio. Intanto, in una città del nord Italia, Sonia, che ha appena discusso la tesi di dottorato, pur di sfuggire al padre che la vorrebbe a lavorare nell'azienda di famiglia, decide di accettare l'incarico di restaurare una piccola chiesa di Napoli. Il problema è che soffre della sindrome di Stendhal che la fa svenire di fronte alle opere d'arte. L'incontro tra i tre sarà fondamentale perchè li porterà ad affrontare la vita con più ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto "A Napoli non piove mai".