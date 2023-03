A Body That Works: la gravidanza è proprietà pubblica nel trailer della serie israeliana

Arriva il trailer di questa nuova serie israeliana che tratta il tema della maternità surrogata e dei diritti della donna in Israele.

In rete, attraverso l'esclusiva di Variety, è stato diffuso un primo trailer di A Body That Works, serie israeliana che affronta i diritti delle donne durante la gravidanza in quello stato.

Creata da Shira Hadad, Dror Mishani e Shay Capon, che cura anche la regia, la serie mostra la lotta di una coppia per avere un figlio. Dopo aver subito un altro aborto spontaneo, Ellie e Ido (Rotem Sela e la star di "Fire Dance" Yehuda Levi, premiati al Festival della TV francese l'anno scorso) prendono una decisione che cambia la loro vita: è il momento di considerare la maternità surrogata.

La serie, composta da otto episodi, è prodotta da Kuma Studios e trasmessa da Keshet 12, dove ha riscosso un grande successo in Israele, facendo registrare ascolti record episodio dopo episodio, un fenomeno televisivo raro nel Paese.

"In Israele la maternità surrogata è legale dal 1997. Tuttavia, a differenza degli Stati Uniti, è monitorata dallo Stato. Non si può fare solo perché non si vogliono avere smagliature. Devi dimostrare che c'è un problema medico che ti impedisce di rimanere incinta", racconta Shira Hadad a Variety.

"Ho voluto fare questo show per motivi personali: mio figlio è nato tramite maternità surrogata quasi 10 anni fa. Ci sono passata anch'io, anche se, fortunatamente per me, è stato molto meno drammatico".

"Siamo amiche da molti anni e Shira mi ha convinto che c'era un grande potenziale drammatico in questo "triangolo". Potremmo raccontare tante storie diverse in questo modo. Su cosa significa essere un genitore, un partner e qual è il prezzo che si è disposti a pagare per questo", aggiunge Dror Mishani.