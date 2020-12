GF Vip 5: la lite tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò incendia gli animi della casa

Una lite tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò ha incendiato gli animi della casa del Grande Fratello Vip 5: l'attrice siciliana ha rimproverato l'ex moglie di Briatore per il suo comportamento con Giulia Salemi ma la Gregoraci non era interessata ad ascoltare un'opinione contraria alla sua.

Alfonso Signorini, per creare nuove dinamiche nella casa, ha rispolverato una storia di alcuni anni fa: Giulia Salemi, in Sardegna nel locale di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, pare abbia fatto "la smorfiosa" con l'ex marito della sua attuale coinquilina. "Forse per avere qualcosa in cambio", ha insinuato la Gregoraci durante la scorsa puntata, dando a Giulia della scroccona. La situazione è stata esasperata anche da Patrizia De Blanck che dallo studio ha detto "Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava".

A fine puntata Rosalinda Cannavò ha detto ad Elisabetta che ha sbagliato a parlare in quel modo di Giulia ma Elisabetta l'ha liquidata velocemente dicendole: "Io ti sono sempre stata vicina e tu mi attacchi", la siciliana ha provato a spiegarle che era solo una sua opinione ma la Gregoraci non ha voluto sentire ragioni.

Il giorno dopo, come potete vedere in questo video, Rosalinda ha raccontato la discussione a Giulia e Selvaggia con la Mello che confermava tutto "Adua ha detto la stessa cosa che pensiamo anche noi, ha detto 'guarda non è giusto che parli cosi e fai passare una ragazza di ventisette anni per quello che non è, non è giusto!" aggiungendo "ma che ca**o vuoi? Non è così che si fa! Sempre ad attaccare!".

Giulia Salemi, rimasta molto scossa dalla discussione, soprattutto dopo gli interventi da studio, parlando di Elisabetta ha detto: "la Gregoraci deve chiedersi se ha torto lei o siamo tutte pazze, qualcosa non va nel suo modio di comportarsi". Dayane ha aggiunto: "ci guarda tutti dall'alto al basso", un atteggiamento di superiorità da parte della conduttrice calabrese che è stato notato da molti inquilini della casa nel corso di questo Grande Fratello.

Sull'argomento è intervenuto anche Maurizio Costanzo: "Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono su Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: 'Comprate ste cipolle, guardate che finocchi'".

La discussione su Giulia Salemi è presto degenerata in qualcosa di più personale, tra Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò, rea, secondo la showgirl calabrese, di non averle neppure chiesto quale fosse il suo stato d'animo dopo la puntata. Come si può vedere in una clip successiva, lo scontro verbale tra l'attrice siciliana e la Gregoraci si è protratto per parecchi minuti nel pomeriggio di oggi, con toni anche più aspri di quanto la situazione meritasse, complice anche la discesa in campo delle solite Dayane Mello e Stefania Orlando.

Il litigio sembra aver spaccato nuovamente la casa in due fazioni.