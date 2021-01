90 giorni per innamorarsi, un ex concorrente del reality accusato di omicidio

Douglas Wooten è accusato di omicidio colposo, l'uomo è apparso nel secondo episodio della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, spinoff di 90 giorni per innamorarsi.

Douglas Wooten, 39 anni, è stato arrestato il 7 gennaio con l'accusa di omicidio colposo, violazione di domicilio, rapina a mano armata e crudeltà verso i bambini in relazione alla morte del cinquantaquattrenne Marcos Ramirez. Le autorità federali hanno affermato che l'ufficio dello sceriffo della contea di Jeff Davis, nel Texas, lo scorso 4 gennaio ha risposto a una chiamata per degli spari in un appartamento. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno constatato che Marcos Ramirez era stato colpito a morte con numerosi colpi di arma da fuoco. Il giorno successivo è stato emesso un mandato d'arresto per Douglas Wooten, secondo fonti di polizia per l'omicidio sono stati arrestati altri tre uomini.

Douglas Wooten è noto agli spettatori di 90 giorni per innamorarsi per essere apparso nel secondo episodio della terza stagione di 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni, uno dei tanti spinoff della serie. Douglas era "DJ Doug" in una scena con la star Angela Deem andata in onda nell'agosto 2019.

In 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni sei stranieri arrivano negli USA per vivere con i loro partner d'oltreoceano usando un visto provvisorio da fidanzati. Le coppie devono sposarsi prima che il permesso scada, ossia entro i fatidici 90 giorni.