47 Ronin: Ron Yuan sarà il regista del sequel

47 Ronin avrà un sequel e alla regia del film ci sarà l'attore Ron Yuan, recentemente nel cast della versione live-action di Mulan.

Il progetto, di genere action-fantasy, sarà prodotto da Universal 1440 Entertainment e proseguirà la storia ideata da Chris Morgan e Walter Hamada.

Ron Yuan ha dichiarato: "Sono incredibilmente eccitato nel lavorare con Universal e il team della produzione in occasione di questo film in grado di sfidare i generi, all'insegna delle arti marziali, action, horror e cyber punk. Sarà un'esperienza divertente, intensa ed elettrizzante per gli spettatori di tutto il mondo".

47 Ronin era stato diretto da Carl Rinsch e scritto da Chris Morgan e Hossein Amini.

Nel cast erano presenti Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki. Al centro della trama c'era un gruppo di samurai che nel diciottesimo secolo hanno avuto la missione di vendicare la morte del loro maestro che era stato ucciso da uno spietato shogun.

Il film aveva incassato oltre 180 milioni di dollari.