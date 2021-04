47 Ronin: Aimee Garcia e AJ Mendez sceneggiatrici del sequel

47 Ronin avrà un sequel e la sceneggiatura del progetto sarà firmata da Aimee Garcia, attrice attualmente nel cast di Lucifer, e AJ Mendez, autrice di alcuni bestseller.

Il lungometraggio sarà diretto da Ron Yuan ed è stato ideato come continuazione del film del 2013 che aveva come star Keanu Reeves e aveva incassato 151 milioni di dollari in tutto il mondo.

47 Ronin: Keanu Reeves in un momento del film

Il primo capitolo della storia aveva alla regia Carl Rinsch e lo script era stato firmato da Chris Morgan e Hossein Amini. Nel cast di 47 Ronin c'erano, oltre a Keanu Reeves, anche Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki.

Sul grande schermo si raccontava la storia di 47 ronin, un gruppo di samurai che vivevano nel diciottesimo secolo e cercavano di vendicare la morte del loro maestro.

Aimee Garcia ha dichiarato: "Io e AJ siamo entusiaste all'idea di poter scivere un film action all'insegna della diversità e dell'inclusione. La visione del regista Ron Yuan all'insegna della fusione di arti marziali, horror, cyber punk e azione è stata una grande ispirazione e vorremmo ringraziare il team di 1440 Entertainment per il sostegno".

AJ Mendez ha aggiunto: "Essendo delle autrici di colore, siamo onorate nel far parte di una storia moderna e multiculturale con delle potenti protagoniste femminili".

Mendez in precedenza ha firmato lo script di Home, che è stato scelto per la Latinx TV List della The Black List. Insieme a Garcia ha scritto il fumetto Glow, ispirato alla serie Netflix, oltre ad aver lavorato per i progetti editoriali di Dungeons and Dragons e Wonder Woman.,