4 Hotel 2019 con Bruno Barbieri: in Valtellina la puntata di stasera!

La gara televisiva tra gli albergatori scala le montagne e arriva in Valtellina: il quinto appuntamento con 4 Hotel e l'esigente esperto di hôtellerie Bruno Barbieri fa tappa tra Bormio e Livigno. Stasera su Sky Uno alle 21.15 va in onda la puntata dedicata alle vacanze in alta quota e al turismo col panorama unico delle montagne.

Una location mozzafiato e due splendide città che tutto il mondo ci invidia, una zona delle Alpi presa d'assalto dai turisti sia d'estate, per le rilassanti passeggiate tra i sentieri, sia d'inverno, per provare delle piste da sci da brividi: Bormio e Livigno - le due "capitali" di questa zona - sono il set perfetto per la trasmissione con Bruno Barbieri, convinto che gli albergatori e l'ospitalità delle proprie strutture siano un vero biglietto da visita dell'intero Paese.

Nella quinta puntata del programma prodotto da Drymedia, i quattro albergatori in sfida sono Franca, Fabio, Mauro e Dario. A Bruno Barbieri è affidato il compito di conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice della gara. Colleghi e avversari allo stesso tempo i 4 protagonisti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, Barbieri e gli albergatori sperimenteranno, per ciascun hotel, l'accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l'ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l'un l'altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio Bruno Barbieri potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Al vincitore 5.000€ da reinvestire nella propria attività.

Ecco i 4 albergatori della quarta puntata:

Hotel Sottovento Luxury

Franca è la direttrice dell'Hotel Sottovento Luxury Hospitality di Bormio. È nata a Cernobbio, ma per lavoro si è trasferita a Bormio. È una donna sicura di sé e del proprio lavoro. Ha rivoluzionato la struttura e ha portato un tocco femminile e metropolitano alla vecchia gestione dell'hotel.

Hotel Lac Salina SPA & Mountain

Fabio è il proprietario dell'Hotel Lac Salin SPA & Mountain di Livigno, direttamente sulle piste da sci. Fabio è assolutamente convinto di poter offrire ai suoi colleghi albergatori un'esperienza e un esempio su come gestire una struttura di altissimo livello. La filosofia dell'hotel è quella di offrire delle esperienze uniche: Fabio infatti ha fatto costruire addirittura due igloo di ghiaccio ad hoc, per un'accoglienza molto originale.

Hotel Baita Montana

Mauro è il proprietario insieme ai suoi tre fratelli dell'Hotel Baita Montana di Livigno. Mauro è una persona solare, precisa e molto critica. È pronto per qualsiasi tipo di gara e non teme il confronto con gli altri tre albergatori. La filosofia dell'hotel è l'unione di funzionalità, bellezza e familiarità. La struttura, ristrutturata da poco, offre una vista mozzafiato delle montagne di Livigno.

Hotel Spol

Dario è proprietario e direttore dell'Hotel Spol di Livigno. È un atleta con forte spirito competitivo e trova stimolante il confronto con gli altri albergatori. La frase "Feel at Home" rappresenta la filosofia dell'hotel orientata al cliente che deve sempre sentirsi come a casa. Ristrutturato da qualche anno, l'hotel ha saputo coniugare mirabilmente il design contemporaneo con il gusto della tradizione.