4 Gentlemen: i nuovi episodi della web serie da oltre 70 milioni di visualizzazioni

4 Gentlemen, la web serie da oltre 70 milioni di visualizzazioni che vede protagonisti i creator Maurizio Merluzzo, XMurry, Danny Lazzarin e Thomas Hungry, con la regia di Paolo Cellammare, ritorna con nuovi ed appassionanti episodi. È possibile seguire le puntate della web serie ogni martedì e venerdì, fino al 14 ottobre sui canali ufficiali di Maurizio Merluzzo, XMurry, Danny Lazzarin e Thomas Hungry.

Ironici, irriverenti, temerari; in questa nuova serie i 4 Gentlemen più famosi del web si lanceranno ancora una volta in avventure fuori dal comune, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione per portare a termine missioni al limite dell'incredibile puntata dopo puntata.

Li vedremo salire a bordo di un motoscafo, di una gigantesca Hummer Limousine, volare con un elicottero o utilizzare il monopattino elettrico per cimentarsi in una serie di sfide da vivere col fiato sospeso come una caccia al tesoro in tutta la Lombardia, gare di ballo, di guida o in cucina. Inoltre, Fabio Caressa sarà lo special guest della stagione, che con la sua lavagnetta metterà alla prova i 4 Gentlemen con una sfida legata sacro sport italico, il calcio.

Questo nuovo ciclo di episodi è stato presentato in anteprima con una speciale Première che si è svolta ieri - 19 settembre - presso il Cinema Notorious di Sesto San Giovanni (MI). Tre sale completamente sold out e un pubblico vestito con un dress code di ordinanza: smoking per gli uomini e abito da sera per le donne, per una serata in cui tutti si sono sentiti un po' "gentlemen".

Come accennato in precedenza, la web serie "4 Gentlemen" ha finora totalizzato su oltre 70 Milioni di visualizzazioni, e i numeri continuano a salire. La serie fenomeno di YouTube non smette di macinare views e sicuramente con questa nuova stagione verranno superati altri record.