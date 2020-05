2 single a nozze: stasera su Italia 1 la commedia con Owen Wilson e Vince Vaughn

Arriva stasera su Italia 1, alle 21:30, 2 single a nozze, commedia diretta nel 2005 da David Dobkin con protagonista la strana coppia formata da Owen Wilson e Vince Vaughn.

John Beckwith (Owen Wilson) e Jeremy Klein (Vince Vaughn) sono due amici e inveterati seduttori che s'intrufolano nei party nuziali per approfittare dell'atmosfera romantica con le belle invitate. I due finiscono per trovarsi in impasse quando John capitola e s'innamora di Claire Clearly (Rachel McAdams)...

Pioggia di premi e un incredibile cast per una commedia sempreverde: a far compagnia ai due protagonisti ci sono infatti Rachel McAdams, Isla Fisher, Bradley Cooper, Christopher Walken, Jane Seymour, Will Ferrell, addirittura John McCain nei panni di se stesso.