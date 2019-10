1994: Domenico Diele che fine ha fatto?

Stasera andrà in onda 1994, ma che fine ha fatto Domenico Diele, interprete della serie Sky per le prime due stagioni che era rimasto coinvolto in un terribile incidente?

La serie tv 1994 è al debutto, ma Domenico Diele non sarà nel cast. Ma che fine ha fatto? Domenico Diele attualmente sta scontando la sua condanna 5 anni e 10 mesi di reclusione.

Domenico Diele, 34 anni, è stato fino al 2017 uno dei giovani attori italiani più promettenti, entrando a far parte del cast di 1992 e 1993, nel ruolo dell'agente di polizia Luca Pastore, che in 1994 non ci sarà.

Infatti, Domenico Diele ha causato un terribile incidente, il 24 giugno 2017, dopo il quale è stato arrestato dalla Polizia di Eboli, all'uscita dell'autostrada A3 Montecorvino Pugliano, per aver commesso omicidio stradale. L'attore ha causato la morte di una donna, Ilaria Dilillo, mentre era alla guida senza patente, ritirata mesi prima per uso di stupefacenti.

Domenico Diele è stato recluso per 12 giorni nel carcere di Salerno, per poi essere trasferito agli arresti domiciliari. Viene liberato il 23 dicembre dello stesso anno, ma che fine ha fatto oggi?

1992: Domenico Diele e Tea Falco in una scena della serie Sky

Nel 2018, il pubblico ministero richiese per Domenico Diele una condanna a 8 anni per omicidio stradale e l'11 giugno dello stesso anno è stato condannato a 7 anni e otto mesi di reclusione. Le ultime notizie informano che lo scorso 30 maggio, la pena per il suo crimine è stata ridotta a 5 anni e 10 mesi di reclusione.

Dopo l'annuncio della riduzione di pena, l'attore di 1992 e 1993 è stato pesantemente insultato sui social, tramite una pagina chiamata Diele in carcere - Assassino, con appellativi quali "topo di fogna" e minacce pesanti da parte di alcuni utenti che dichiaravano di volerlo sfregiare con l'acido. La fanpage è gestita da un'amica della vittima Ilaria Dilillo che ha, però, dichiarato di voler rimuovere i commenti troppo violenti in quanto la pagina è stata creata per giustizia e non per vendetta.

Domenico Diele, un primo piano dell'attore

L'avvocato di Domenico Diele ha annunciato lo scorso giugno il ricorso alla Cassazione, confermando il malessere del suo assistito non solo per l'odio nei suoi confronti ma anche per il rimorso causato dalle sue azioni: "La presenza di tracce di stupefacenti non significa essere sotto effetto di stupefacenti (...) Diele vive male non per l'odio che sente, ma perché è una persona perbene che sa di aver causato senza volerlo la perdita di una vita. Non lavora (...) Quella sera, non è morta solo una donna o la sua famiglia, ma anche Domenico Diele attore, Domenico Diele uomo"

Vi ricordiamo che 1994 andrà in onda stasera su Sky Atlantic, ultimo capitolo della trilogia che racconta le vicende cruciali politiche e giudiziarie che hanno cambiato per sempre la storia d'Italia. La serie, ideata da Stefano Accorsi che ne è anche protagonista, avrà un cast composto da Miriam Leone, Guido Caprino, Paolo Pierobon e Giovanni Ludeno.