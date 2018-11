1899: i creatori di Dark annunciano la nuova serie prodotta da Netflix

Jantje Friese e Baran bo Odar, dopo il successo di Dark, collaboreranno per la seconda volta con Netflix per produrre la nuova serie intitolata 1899.

Il progetto racconterà la storia di un gruppo di persone che partono dall'Europa con destinazione New York a bordo di una nave, con la speranza di un nuovo futuro ricco di opportunità. I loro sogni sembrano però infrangersi nel momento in cui si imbattono in un'altra imbarcazione in viaggio attraverso l'Oceano Atlantico. Quello che troveranno a bordo trasformerà infatti il viaggio verso una terra promessa in un incubo terrificante.

I due autori e produttori hanno svelato: "Ciò che ci ha conquistati realmente di questa idea era il concetto di realizzare uno show veramente europeo con un cast vario proveniente da numerose nazioni. Al centro della storia c'è una riflessione su ciò che ci unisce e ciò che ci divide e di come la paura possa allontanare le persone".

Per ora non sono stati rivelate le tempistiche relative alla produzione del nuovo show, mentre è iniziato il lavoro sulla seconda stagione di Dark, in vista di un debutto su Netflix previsto per il 2019.