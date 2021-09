1300 dollari per guardare 13 film horror di fila: l'offerta da brivido di due aziende

Fan dei film horror, a raccolta! Siete pronti anche voi a fare soldi facili? Due compagnie americane, infatti, offriranno 1300 dollari a chiunque volesse sottoporsi alla visione di 13 film horror di fila durante la giornata di Halloween.

Stephen King si nasconde in una buffa immagine di qualche anno fa

Come riportato da NPR, DISH Newtork è alla ricerca di fan in grado di sottoporsi alla visione di ben 13 film horror durante la giornata di Halloween. I film scelti sarebbero adattamenti dei romanzi firmati da Stephen King e la compagnia satellitare offrirà agli utenti una sorta di kit di sopravvivenza comprendente una coperta, una confezione di pop corn, caramelle e l'equipaggiamento di film tratti da King.

Durante la visione, l'utente scelto dovrà semplicemente utilizzare un Fitbit per misurare il proprio battito cardiaco e appuntare l'evoluzione del suo stato di salute. Il network ha dichiarato: "Dovrete guardare 13 film horror durante la giornata di Halloween, appuntarvi il vostro stato di salute e il battito cardiaco e, poi, riceverete ben 1300 dollari che potrete spendere in qualsiasi modo... Volendo, potreste anche fare una vacanza in un celebre hotel in Colorado".

Anche il sito web FinanceBuzz è alla ricerca di uno spettatore a cui sottoporre la visione di horror ad alto e basso budget quali The Blair Witch Project, Paranormal Activity, A Quiet Place e Scappa - Get Out. Anche in questo caso, l'utente sarebbe equipaggiato con un Fitbit in grado di registrare gli sbalzi cardiaci in seguito alla presenza di jumpscare e sequenze particolarmente orrorifiche.

L'obiettivo del sito web è studiare eventuali correlazioni tra le dinamiche di paura e il budget dei singoli film horror. FinanceBuzz ha dichiarato: "Molto spesso, le dinamiche horror dipendono dalla storia e non dal budget di un film. La maggior parte degli slasher sono realizzati con budget davvero miseri, specialmente se paragonati a quelli dei film di supereroi".

In casi del genere, il bonus finanziario è un semplice incentivo per qualsiasi fan dell'horror che si divertirà per questa magnifica opportunità da cogliere al volo.