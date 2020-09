100 Serie TV in pillole - stagione 2: oggi la presentazione del libro in diretta

L'appuntamento per la presentazione di 100 Serie TV in pillole - stagione 2 con Luca Liguori, Antonio Cuomo e Giuseppe Grossi è alle ore 15.00 in diretta sui canali Twitch, Youtube e Facebook di Movieplayer.it

A qualche giorno dall'uscita di 100 Serie TV in pillole - Stagione 2 - Manuale per malati seriali recidivi, sequel del libro di Luca Liguori, Giuseppe Grossi e Antonio Cuomo dedicato alle serie televisive e ai malati seriali, oggi gli autori vi invitano alla presentazione ufficiale nuovo manuale che si terrà dalle ore 15.00, in diretta e in contemporanea sul canale Twitch di Movieplayer, sulla pagina ufficiale di Movieplayer su Facebook e sul canale ufficiale Youtube di Movieplayer.

Durante la presentazione del libro gli autori saranno felici di approfondire con voi i dettagli del loro nuovo lavoro e di rispondere alle vostre domande (anche quelle "scomode", tipo "Perché non avete inserito questa serie?!")

Uscito ufficialmente il 24 settembre nelle librerie e negli stores digitali - a questo link potete acquistare 100 serie TV in pillole - stagione 2 - il libro è a tutti gli effetti la seconda stagione del vostro viaggio all'interno della sconfinato universo delle serie televisive.

Attraverso 100 nuovi titoli inseriti in questo secondo volume avrete l'occasione di riscoprire serie tv del passato da Beverly Hills 90210 a Willy, il principe di Bel-Air, ma anche serie tv più recenti, che magari vi sono sfuggite nella miriade di novità che costantemente arrivano sul piccolo schermo o sulle piattaforme streaming (da The Boys a The Morning Show, passando per Fleabag). Gli autori si impegnano a farvi scoprire (e riscoprire) le serie più meritevoli o quelle fondamentali mentre voi non dovrete far altro che acquistare il libro sul nostro shopping senza spese di spedizione, sui maggiori store online come Amazon.it, Feltrinelli, Unilibro, oppure direttamente presso la vostra libreria di fiducia!