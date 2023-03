100% Italia Special con Nicola Savino, stasera su Tv8: ospiti e anticipazioni della seconda puntata

Stasera su Tv8 in prima serata, alle 21:30, Nicola Savino conduce la seconda puntata di 100% Italia Special. Il game show ci terrà compagnia per quattro settimane. Il programma è l'adattamento per la prima serata del gioco che lo stesso Savino conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:30.

Anche questa settimana a sfidarsi sono due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercano di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani rappresentati in studio da 100 persone selezionate in base ai tre criteri della rappresentatività: genere, età e area geografica. In questa puntata il montepremi finale è destinato in beneficenza in favore di Medici Senza Frontiere.

A sfidarsi, in una puntata a tema Vizi e virtù, ci sono la squadra del Sud...isti con Cristiano Malgioglio, Pierpaolo Pretelli e Francesco Paolantoni, e il team dei Social...isti, con Selvaggia Lucarelli, Jake La Furia e Simone Paciello in arte Awed.

A impreziosire il secondo appuntamento con 100% Italia Special anche l'intrattenimento, che spazia tra musica e comicità. A salire sul palco, Rosa Chemical, reduce dal successo sanremese.