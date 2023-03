100% Italia Special con Nicola Savino, stasera su Tv8: ospiti e anticipazioni della prima puntata

Stasera su Tv8 prende il via 100% Italia Special, il game show condotto da Nicola Savino

Stasera su Tv8 in prima serata, alle 21:30, Nicola Savino conduce 100% Italia Special. Il game show ci terrà compagnia per quattro puntate. Il programma è l'adattamento per la prima serata del gioco che lo stesso Savino conduce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 20:30.

Protagoniste due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercheranno di indovinare i gusti e le abitudini degli italiani per aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza. Il montepremi della prima puntata sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

A sfidarsi, in una puntata interamente a tema musica, ci saranno la squadra de Le signore della tv, Alba Parietti, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, e il team de I giudici, Bruno Barbieri, Carolyn Smith e Iva Zanicchi.

Non solo gara ma anche tanto intrattenimento, tra musica e comicità. Nella prima puntata sul palco di 100% Italia Special ci saranno i Boomdabash. Alcune sorprese anche tra i 100 italiani che compongono il campione, di età compresa tra i 18 e gli 85 anni, che rispecchia perfettamente il Paese per età, sesso, provenienza geografica e istruzione.