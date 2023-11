X Factor 2023: i SickTeens e l’esperienza nello show

X Factor 2023 ha visto giovedì scorso una delle puntate più complicate e difficili mai andate in onda. Lo show di Sky e Fremantle ha infatti dovuto fare i conti con una serie di comportamenti negativi da parte del giudice Morgan, ora non più membro del programma, che hanno seriamente messo alla prova tutti i partecipanti durante una serata già ad alta tensione a causa della doppia eliminazione.

X Factor 2023 - i giudici al tavolo

Il primo, infatti, a dover abbandonare il talent è stato Selmi, musicista lucchese al quale si è rivelata fatale la prima manche, ovvero la giostra: l'esibizioni di ciascun concorrente in rapida sequenza. La seconda prova, invece, aveva come filo conduttore "le canzoni da ascoltare in auto", assegnate dai singoli giudici ai propri artisti in base proprio a questo immaginario. Ad avere la peggio sono stati i SickTeens, band giovanissima di Reggio Emilia che si era esibita con un pezzo dei Duran Duran. Siamo riusciti a fargli qualche domanda per scoprire che tipo di esperienza è stata per loro X Factor e quali saranno i loro progetti per il futuro .

Suonare sul palco di X Factor

Che esperienza è stata per voi X Factor 2023?

X Factor 2023: Alex frontman dei SickTeens

X Factor è stata un'esperienza che ci ha fatto crescere, soprattutto musicalmente ma anche umanamente. Abbiamo imparato tanto dal nostro giudice Morgan, abbiamo anche avuto momenti di incertezza per i tempi stretti di preparazione ai live ma questo non ci ha mai fermato e abbiamo sempre cercato di trasmettere la nostra passione e il nostro stile in quello che ci veniva assegnato. Sicuramente lo show ci ha insegnato tanto e suonare davanti a così tante persone in un palco così importante ci ha permesso di acquisire tanta consapevolezza in noi stessi, motivazione e un bel po' di adrenalina che sfociava in energia e voglia di regalare emozioni.

È stata una puntata piuttosto tesa e frenetica, c'è qualcosa che vorreste dire e che magari non siete riusciti ad esprimere sul palco?

È stata una serata piena di alti e bassi: l'eliminazione di Selmi, la tensione per la doppia uscita della serata. Diciamo che esibirci nel momento esatto in cui abbiamo salutato un nostro grande amico non ci aiutava moralmente, ma fisicamente siamo riusciti a canalizzare tutta la rabbia e tutto il rammarico. Purtroppo non siamo riusciti a salutare bene i nostri compagni di viaggio, vorremo poter mandare un saluto a tutti, a Francesca Michielin e ai giudici.

X Factor 2023, le pagelle del quarto Live: gli eccessi di Morgan, le attenzioni non richieste dei Sickteens

Dove ascoltare i SickTeens

Ci consigliate 3 brani da ascoltare che vi rispecchiano?

X Factor 2023: Gonza, chitarrista dei SickTeens

Non ci sono esattamente dei brani specifici che ci rispecchiano, andremo un po alla buona dicendo alcuni dei nostri preferiti: Preacher Man dei The Driver Era, Dove ci siamo lasciati, nostro inedito che avremmo voluto suonare a X Factor e Drown, Bring me the Horizon.

Domanda di rito: quali saranno i vostri prossimi passi? Dove, come potremo riascoltarvi?

Il prossimo passo è quello di tornare ad ascoltare e studiare la musica, puntiamo sul migliorare sempre di più e poter organizzare un tour come si deve suonando inediti nostri e le cover che avremmo voluto fare ad X Factor ma che non siamo riusciti a far sentire. Potete seguirci sui nostri social, Instagram per esempio @sickteens__.