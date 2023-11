X Factor 2023, Selmi ci racconta i suoi progetti e la sua esperienza nello show

Un Live ad altissimo tasso di tensione quello da poco trascorso a X Factor 2023 e non solo per i momenti di attrito con Morgan, che hanno comunque portato all'allontanamento di quest'ultimo dallo show di Sky e Fremantle, ma soprattutto per l'uscita di ben due artisti: primo ad abbandonare il talent è stato infatti Selmi dopo la temutissima giostra che ha visto tutti i concorrenti esibirsi in pezzi da un minuto ciascuno performati in rapida successione. A seguire, dopo l'esibizione di una splendida Annalisa che ha cantato in anteprima il suo nuovo brano Euforia, è stato il momento delle esibizioni basate sulle assegnazioni dei giudici, canzoni perfette da ascoltare in auto e che, come di consueto, rappresentano pietre miliari della musica italiana ed internazionale.

X Factor 2023: una foto di Selmi

Sotto questo tema la serata si è conclusa con il ballottaggio tra i SickTeens e settembre, scontro che ha decretato l'uscita della band di Morgan. Abbiamo avuto l'occasione di porre qualche domanda a Selmi, nome d'arte di Nicolò Selmi, musicista lucchese che ha dimostrato di avere un'eccellente capacità espressiva destreggiandosi in brani e generi tanto diversi tra Ivano Fossati e i Radiohead, mantenendo comunque un'impronta ben riconoscibile.

La scuola di X Factor

X Factor 2023: Selmi durante la giostra

Visto quindi il suo percorso eclettico gli abbiamo prima di tutto chiesto che tipo di esperienza sia stata X Factor 2023: "Per me è stato una scuola. Ho fin da subito approcciato questa avventura con voglia di conoscere e conoscermi, con la costante di esprimere me e la mia arte." Fatale è stata però la giostra, dove ha potuto riproporre un suo cavallo di battaglia ma con la frenesia delle esibizioni in rapida successione: "È stata una super puntata per me, per quanto breve. Potrei semplicemente prolungarmi nel ringraziare chi di dovere, ma ho già sottolineato più volte a tutti, fuori dalle telecamere, quanto questa esperienza abbia fatto bene a me in primis, come persona e come artista."

La voglia di salire ancora sul palco

X Factor 2023: Selmi sul palco dello show

Inevitabile anche la domanda sul futuro: ci troviamo davanti ad artisti molto giovani che hanno quindi diverse possibilità, diverse scelte da poter intraprendere per far si che la musica diventi la loro strada nella vita: "I miei prossimi passi saranno 'semplicemente' continuare a vivere la musica con felicità e passione come sempre. Spero di farmi vivo il prima possibile su un palco, e sono pronto, prontissimo, a pubblicare la mia musica per renderla anche vostra!" E a questo punto gli abbiamo domandato di consigliarci qualche brano da poter ascoltare, pezzi che rispecchiassero il suo gusto e il suo modo di intendere la musica:"Per ora ho pochi brani pubblicati, ma oltre ai miei consiglierei Depende di Jarabe de Palo, Isolation di John Lennon e Don't Understand di Post Malone."