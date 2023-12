X Factor 2023, dopo la semifinale parlano Angelica, Settembre e gli Astromare

Una semifinale intensa e molto combattuta quella andata in onda la scorsa settimana su Sky, una serata che ha visto ben tre concorrenti salutare X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle e che ha lasciato soli 4 finalisti che si giocheranno il tutto e per tutto nello scontro di giovedì sera. La prima manche è stata, infatti, ad eliminazione diretta: tutti gli artisti hanno presentato una serie di cover ed alla fine, i meno votati dal pubblico, gli Astromare, hanno dovuto rinunciare non solo della finale ma anche al sogno di far ascoltare il loro inedito.

X Factor 2023: gli Astromare

La seconda parte della serata, come previsto, è stata dedicata ai brani inediti di ciascun artista, un momento quasi più atteso e agognato della vittoria stessa, ma che ha sancito ben due uscite: la prima eliminata dal pubblico, infatti è stata Angelica, mentre i rimanenti Settembre e Il Solito Dandy sono finiti in ballottaggio lasciando la decisione interamente nelle mani dei giudici. Ad avere la peggio è stato il giovane artista napoletano che comunque ha scelto di lasciare il programma con il sorriso e con la certezza di aver acquisito un bagaglio importante e utile per il futuro. Nel rivolgere qualche domanda ai tre artisti usciti abbiamo cercato quindi di farci raccontare qualcosa in più del loro percorso dentro e fuori da X Factor, chiedendogli anche un pronostico alle soglie dell'ultima, decisiva, serata.

Passato e futuro

Che esperienza è stata per voi X Factor 2023?

X Factor 2023: Angelica si esibisce durante la semifinale

Angelica: La mia esperienza ad X Factor la definirei ricca. Sono entrata con la consapevolezza di dover imparare tanto da questo mondo per trovare la mia identità musicale. Ma è stata è andata oltre le mie aspettative, perché mi ha portata anche a mettermi in discussione e a crescere da un punto di vista soprattutto umano.

Astromare: Il nostro percorso a X Factor è stato sicuramente uno dei più imprevedibili. Possiamo al suo interno distinguere momenti più eclatanti e altri più complessi, ma tra i momenti più belli ricordiamo il rientro in gara, avvenuto tramite il ripescaggio. In lista troviamo anche l'esibizione del terzo live, dove abbiamo portato sul palco Anyway dei Genesis, performance che ci ha resi molto fieri. Per ultimo, ma non per importanza, troviamo l'esibizione della semifinale, che nonostante il risultato ci ha divertito molto.

Settembre: X Factor non ha solo aggiunto qualcosa al mio percorso di artista, ma lo ha aiutato a formarsi. Oggi mi sento un musicista diverso da quello di qualche mese fa alle audition. È un'esperienza che mi ha arricchito in tutti i sensi, personale e musicale, mi ha dato modo di vedere le cose con un raggio più ampio e di questo ne sono tanto grato.

Quali saranno i vostri prossimi passi?

X Factor 2023: gli Astromare sul palco

Angelica: Sul palco ho portato da subito la vera me. In un futuro mi vedo senza maschere ma con più consapevolezza, soprattutto da un punto di vista artistico. Ci sono sicuramente delle sfumature di me che ancora non ho mostrato, ma il momento giusto arriverà presto e non vedo l'ora di tirarle fuori.

Astromare: Un aspetto che non siamo riusciti a portare sul palco di X Factor, data anche la poca disponibilità di tempo tra una puntata e l'altra, è stato l'aspetto teorico musicale e compositivo, cosa che sicuramente dimostreremo in futuro.

Settembre: Sicuramente poter far uscire un mio EP, magari con le cover più belle di questo percorso e qualche altro mio pezzo. Ho tanti altri progetti ma, da bravo napoletano, la mia scaramanzia mi suggerisce di parlare poco.

Qualche pronostico

Ci consigliereste tre brani da ascoltare che vi rispecchiano?

X Factor 2023: Settembre durante la semifinale

Angelica: Ne ho uno che vale per tre: è Hallelujah, la prima canzone che ho cantato in vita mia.

Astromare: Tre canzoni che ci rispecchiano sono Best Song Ever degli One Direction, Trouble di Elvis Presley, e Overture 1812 di Tchaikovsky. La prima ci rispecchia dal punto di vista giovanile e spensierato, la seconda da un punto di vista rock grezzo e appuntito e la terza per la complessità e cultura.

Settembre: Ci sono tanti brani che amo e non riuscirei a sceglierne tre. Gli unici brani che mi rispecchiano a fondo poi sono i miei, perché contengono le mie emozioni e le mie intenzioni.

Pronostico di rito: chi vincerà secondo te X Factor 2023?

X Factor 2023: gli Astromare live

Angelica: Il livello quest'anno è talmente alto che secondo me dovrebbero vincere tutti e quattro.

Astromare: A vincere X Factor 2023 sarà... Gli Astromare! No, stavolta niente ripescaggio, per noi potrebbe vincere qualsiasi dei quattro finalisti dato che sono tutti bravissimi e ognuno ha una caratteristica che lo contraddistingue.

Settembre: Non ne ho la più pallida idea! Sono tutti molto forti, sarà una bella sfida. Sarà tosta!