X Factor 2021, Baltimora: “Spero di continuare a lavorare sia con la mia musica che con quella di altri”

X Factor 2021: durante la finale

Una finale intensa, densa di musica e spettacolo, segnata dalla presenza di due grandi gruppi: i Coldplay con le loro musicalità pop e i Måneskin che tornano a casa dopo l'incredibile successo planetario che li ha resi una delle band più amate del panorama musicale globale. Abbiamo assistito a diversi momenti di tensione in corrispondenza delle eliminazioni che hanno portato Baltimora a vincere questa edizione di X Factor 2021. Il primo ad abbandonare l'ultima serata della competizione, con un certo grado di sorpresa, è stato Fellow dopo aver cantato il brano Underwater con il suo giudice Mika. I secondi a lasciare il palco sono poi stati i Bengala Fire, dopo un adrenalinico medley composto dalle migliori cover eseguite nelle passate serate. A rimanere sul palco per lo scontro finale gIANMARIA e Baltimora, che tra l'emozione di tutti hanno eseguito proprio quegli inediti che li avevano portati ad intraprendere questa competizione, due pezzi che in pochi versi hanno mostrato al pubblico tutte le potenzialità di due artisti che si sono distinti per il talento nella scrittura. Abbiamo avuto l'opportunità di assistere alla conferenza tenuta da tutti i finalisti subito dopo la serata conclusiva di questo incredibile percorso per ascoltare le impressioni e le emozione di questi giovani cantautori.

Un evento complesso

X Factor 2021: Mika e Fellow durante la finale

Davanti ai giornalisti, insieme ai ragazzi finalisti, c'era la showrunner Eliana Guerra, colei che ha tenuto tra le mani le fila di un programma così complesso e impegnativo come X Factor 2021, una produzione enorme specialmente considerati i tempi che stiamo vivendo: "Come sempre in tutte le cose della vita bisogna saper lottare. Se cambierei qualcosa? L'importante è cambiare sempre e spero di cambiare e creare nuove cose. Quest'anno abbiamo cambiato tanto, abbiamo osato tanto e lo dico davanti ai ragazzi: è stata un'avventura bellissima, un anno strano, difficile. Quello di quest'anno è stato un cast figlio di un periodo difficile, è stato apparentemente normale ma in realtà complicatissimo, più complicato dello scorso anno. L'anno scorso eravamo in una bolla, il mondo era fermo e questo mondo fermo ci proteggeva. Con questi ragazzi abbiamo poi portato tanta bella musica, musica che spesso non si sente ma che bisogna far girare."

Tutti vincitori

X Factor 2021: I Bengala Fire e Manuel Agnelli durante la finale

Quella da poco trascorsa è stata una serata ricca di musica e spettacolo, dove tutti i concorrenti hanno saputo dare il meglio su un palco veramente impegnativo e difficile. gIANMARIA si è così espresso sul suo secondo posto e su questa esperienza che di sicuro ha regalato tanto a ciascuno di loro: "Io mi ritengo vincitore a prescindere, perché mi son portato a casa qualcosa che in così poco tempo mi ha dato tanta esperienza. Non mi aspettavo di vincere comunque. La cosa non mi interessa, io mi ritengo vincitore lo stesso per tutto quello che ho imparato qui dentro." Sui progetti futuri di questi giovani artisti sembra, per ora, esserci un certo riserbo, i Bengala Fire non hanno potuto anticipare molto se non la loro voglia di tornare presto su un palco: "Sui progetti futuri non possiamo dire niente, però la dimensione in cui ci troviamo meglio è il palco e quindi quello che vogliamo fare è sicuramente suonare tantissima musica, esibirci dal vivo e magari un giorno tornare su un palco come quello di stasera. " A Fellow è invece stato chiesto della sua esperienza a Castrocaro lo scorso anno e delle differenze con un talent come X Factor: "La differenza la fa solo il tempo che passi qui dentro. X Factor è stata una crescita più lunga ma secondo me sono entrambe esperienze molto simili per le quali si lavora tantissimo. Questi sei live sono stati qualcosa di incredibile. Non so cosa altro dire se non questo."

Il futuro di Baltimora

X Factor 2021: Baltimora con il premio del vincitore

Anche quest'anno un concorrente del roster di Hell Raton si è aggiudicato la vittoria, parliamo di Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, artista che nonostante la giovane età studia e lavora come produttore musicale e che ha ampiamente dimostrato di avere un'enorme dose di talento. Quando gli è stato chiesto di parlare della sua esperienza ha rimarcato quanto siano state eccezionali le esperienze fatte: "È qualcosa di incredibile, assurdo, io ho sempre fatto musica per me perché è qualcosa che mi dà tanto che mi diverte fare, perché è sempre uno sfogo di emozioni. Mi sono divertito tantissimo in queste sette puntate, un palco incredibile quello di stasera poi come anche quello degli altri live e ci tenevo a ringraziare tutti." Anche lui sul futuro si è dimostrato piuttosto criptico augurandosi di poter continuare su questa strada: "Spero semplicemente di poter fare questo come facevo prima, di poter continuare con la mia musica ma anche con la musica di altri perché è un mio modo per esprimermi, un mio modo per fare quello che non posso fare su di me. Lavorare è sempre stato un modo per spaziare il più possibile e arricchirmi, perché la musica è sempre stata condivisione. Detto questo, ora che ho fatto questa esperienza non vedo l'ora di poter continuare a cantare e a scrivere anche per me. L'aver potuto mostrare tutte le diverse sfumature di quello che è il mio gusto personale e musicale è qualcosa di cui vado fiero e spero di poter portare avanti tutte queste strade. Sono sfumature del pop e io faccio musica pop."