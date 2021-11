X Factor 2021, parlano Le Endrigo e Nika Paris: “Un momento memorabile? Il primo ballottaggio”

X Factor 2021: Le Endrigo sul palco

Siamo arrivati al quinto live di X Factor 2021 - lo show di Sky prodotto da Fremantle - la gara si è fatta veramente impegnativa e ogni concorrente ha dovuto dimostrare di saper dare il massimo, specialmente sotto pressione. Anche questa puntata, infatti, ha visto una doppia eliminazione: la prima dopo una prima manche in cui ciascuno ha avuto la possibilità di esibirsi con un secondo inedito, la seconda dopo le esibizioni delle cover. Tutto questo ci sembra di certo un po' crudele, ma ci riporta all'idea dei ritmi serrati in previsione di una finale che si fa sempre più vicina. Ad uscire dal programma questa settimana sono stati Le Endrigo, poliedrico gruppo bresciano, e Nika Paris, la concorrente più giovane di questa edizione che ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una pop star. A tutti i fan che sono rimasti delusi da queste eliminazioni ricordiamo che da venerdì 26 novembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali "Panico", il nuovo singolo de Le Endrigo, prodotto da Frenetik&Orang3 e contenuto nell'"X FACTOR MIXTAPE VOL. 2", così come "No Limit" di Nika Paris, prodotto da Nicolò Fragile. Come ogni settimana abbiamo avuto l'occasione di fare qualche domanda agli artisti, così da poter indagare meglio la loro musica, l'esperienza ad X Factor, e i loro progetti per il futuro. X Factor 2021 è in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Un percorso memorabile

Quale è stato un momento memorabile in questo vostro percorso?

X Factor 2021: Nika Paris durante un'esibizione

Nika Paris: Il ballottaggio che ho fatto insieme a Le Endrigo, i Karakaz e Vale Lp.

Le Endrigo: Sì, anche noi avremmo detto lo stesso momento.

Se doveste scegliere una canzone, inedito o cover che vi rappresenta di più, quale sarebbe?

Le Endrigo: Nel nostro caso Cose più grandi di te, la prima cosa che abbiamo portato qui, è forse il pezzo che ci ha raccontato meglio in questo percorso e ora speriamo che l'altro inedito faccia la stessa bella strada.

Nika Paris: Per me il secondo inedito che ho portato, No Limit, perché mi rappresenta, l'ho scritto da sola, è mio e la cosa più importante in questo programma secondo me è essere se stessi.

Qual è stato il consiglio più prezioso ricevuto dal vostro giudice?

Le Endrigo: Di affrontare la performance con più carica che tensione e di non c**rci addosso prima di esibirci, perché le prime volte anche se non siamo proprio di primo pelo la tensione si sentiva.

Nika Paris: Di non far vincere le emozioni quando canto e di usare l'emozione per cantare meglio.

Le Endrigo, com'è il vostro rapporto cone Emma?

Le Endrigo: Emma ha fatto tantissimo nel programma, ma ha fatto poi il triplo fuori, ha dedicato un sacco di ore personali, ore che non era tenuta a dedicare a noi, videochiamate, cene, prove extra. Ci ha fatto vivere questa esperienza non come fossimo concorrenti legati ad un format, ma come persone con cui ha deciso di condividere questa parte di percorso. Ci ha veramente insegnato tanto.

Prima di X Factor 2021

Una domanda per Le Endrigo: come nasce la Band e che percorso vi ha portato ad X Factor?

X Factor 2021: Le Endrigo al primo live

Le Endrigo: Come nasce la band? Beh, io e Matteo siamo fratelli, Ludovico veniva a scuola con noi, poi abbiamo raccattato Vittorio. A X Factor siamo capitati assolutamente per caso all'ultima ora disponibile, ma è stato molto divertente e lo rifaremmo cento volte.

Le Endrigo, ci parlate del vostro stile di scrittura?

Le Endrigo: Siamo una band che fa dischi inediti, le cover sono importanti ma alla fine quello che conta per noi più di tutto è che piacciano gli inediti. Scriviamo di cose che ci stanno a cuore con una forma forse un po' pop di scrittura, cantautoriale, poi ci mettiamo un suono più aggressivo così ci divertiamo ai concerti.

Nika Paris, sei molto giovane e in questi mesi hai vissuto lontana da casa, cosa ti è mancato di più e come ti sei trovata ad affrontare tutto questo da sola?

Nika Paris: Mi è mancato il cibo di casa mia e mi è mancata la famiglia e gli amici. Li vedrò comunque dopo, loro sanno che è per il mio bene.

Nika, ti hanno chiamato più volte piccola pop star, ti senti una pop star?

Nika Paris: Certo! Sono fiera di me e del mio percorso. Molti mi scrivono dicendo di essere dispiaciuti della mia uscita, ma non dobbiamo essere dispiaciuti, ora tutto comincia, bisogna essere carichi e non perdere tempo prezioso.

Progetti futuri

Qual è il messaggio che volevate arrivasse al pubblico?

X Factor 2021: Nika Paris

Le Endrigo: Per noi era complicato, siamo una band che ha fatto tanti concerti, abbiamo la nostra piccola storia e avevamo paura di far fatica a raccontarlo in due minuti, però ci siamo trovati molto più a nostro agio di quello che avevamo pensato lavorando in questo programma. Quindi pensiamo sia uscito un po' più il nostro spirito indipendente, anche se in versione extra lusso con tutto tirato a lucido e bello.

Nika Paris: Volevo far vedere alla gente che se vuoi qualcosa nella vita devi uscire dalla tua comfort zone. Qui non sono con la mia famiglia o con i miei amici, non posso definire questa la mia casa, ma ho conosciuto tante persone e tutto qui mi è piaciuto. Volevo mostrare che tutto è possibile nella vita se lo si vuole.

Avete altri progetti in arrivo?

Le Endrigo: Noi in realtà avevamo finito un disco poco prima di venire qui, avevamo fatto anche un piccolo tour nonostante tutti i problemi che sappiamo tutti. Abbiamo tanta roba accumulata, quindi domani o dopodomani ci rimettiamo a lavoro.

Nika Paris: Dobbiamo scrivere e scrivere, non ci si deve fermare, questo è solo l'inizio.

Nika, tu avevi già partecipato ad un talent in Bulgaria, cosa ti ha colpito di X Factor Italia?

Nika Paris: Qui è molto più internazionale, X Factor c'è in soli due posti in Europa e poi in Bulgaria c'è pochissimo pubblico e non credo che mi capiscano lì. Volevo uscire e far vedere cosa potessi fare in un paese come l'Italia, perché qui ci sono più opportunità, Milano è la città della musica. Qui c'è la musa per scrivere, qui ho cominciato il mio percorso e ho iniziato a scrivere e a studiare composizione.