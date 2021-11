X Factor 2021, parlano Vale LP e i Karakaz: “Questa esperienza ha cambiato il nostro modo di scrivere canzoni”

X Factor 2021: i Karakaz durante la terza serata

Una terza puntata ad alta tensione quella di X Factor 2021, talent in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno, che ha visto più di un momento difficile per ragazzi e giudici anche in vista della doppia eliminazione. Due sono, infatti, i concorrenti che sono tornati a casa dopo uno scontro finale dove ben quattro di loro sono finiti in ballottaggio e che ha visto il voto del pubblico come giudice supremo di una competizione segnata da una grande dose di fair play. È stata infatti decisione di Manuel Agnelli, Emma, Mika ed Hell Raton quella di portare al tilt finale e quindi di rimettere ogni decisione agli spettatori a casa. Risultato: l'inaspettata eliminazione di Vale LP e dei Karakaz, due concorrenti che si erano distinti per grinta e presenza scenica. Vi ricordiamo comunque che grazie a X Factor, show Sky prodotto da Fremantle, da venerdì 29 ottobre sono in radio e su tutte le piattaforme digitali i due singoli originali di Vale LP e dei Karakaz, rispettivamente "CHÉRI", prodotto Frenetik&Orang3, e "Useless", prodotto da Sixpm, Jacopo Volpe, Enrico Brun e Luigi Pianezzola. Entrambi sono contenuti nell'album "X Factor MixTape VOL. 2" disponibile su tutti i digital partner. Il percorso dei due concorrenti, quindi, non si ferma di certo qui ed è proprio di questo che abbiamo parlato durante il nostro incontro con gli eliminati, in cui abbiamo potuto chiedere agli artisti del loro futuro, ma anche dell'esperienza vissuta in questi mesi che li ha portati ad esibirsi su un palco enorme e suggestivo come quello del programma.

Il futuro dopo X Factor

Usciti da X Factor il vostro percorso continuerà, quale sarà la vostra prossima mossa?

X Factor 2021: Vale LP durante la terza serata

Vale LP: Certo che il mio percorso continuerà, ho tanta voglia di fare musica, è una voglia che avevo prima che si accendessero le telecamere, qualcosa che ho sempre voluto fare. Non ho una mossa imminente, ho voglia di prendermi del tempo per me, per ora non ho nessuna onda da cavalcare. Voglio fare tutti i miei passi, avere tutte le mie consapevolezze e direzionare il mio percorso musicale, lavorare ora molto meglio di prima perché questa esperienza ti dà tanti strumenti per farlo.

Karakaz: Siamo contenti di quello che abbiamo fatto qui dentro, adesso siamo usciti, ci godiamo il mondo esterno e faremo tanti concerti, abbiamo tante canzoni da far uscire. Adesso inizia la vita vera.

Cosa volevate che emergesse durante la vostra partecipazione a X Factor? C'è qualcosa che pensate non sia riuscito ad arrivare al pubblico?

Vale LP: La motivazione che tiene in vita il mio progetto è la stessa che ho voluto portare come messaggio a X Factor. Tutto ciò che volevo fare era mostrarmi e mettermi a nudo, non avere paura della mia sensibilità, non essere pigri. Volevo portare questo messaggio: parlare, parlare, parlare, soprattutto con se stessi. Volevo questo e sono convinta che alcune cose ci mettano più tempo per essere recepite, altre meno.

Karakaz: Abbiamo vissuto un'esperienza musicale diversa dal passato, eravamo abituati ai concerti, con la gente attaccata alle nostre facce e qui invece le persone erano distanti o addirittura dietro uno schermo. Quello che volevamo far vedere è la passione che ci mettiamo quando facciamo musica che per noi è l'unico appiglio nella vita.

X Factor 2021, parlano i Westfalia: "Il nostro secondo singolo sarà una bomba"

Nuove consapevolezze

Vi aspettavate l'uscita?

X Factor 2021: i Karakaz durante lo show

Vale LP: In realtà un po' me lo sentivo, ovviamente volevo rimanere dentro e vivermi questa esperienza, però in ogni caso le mie parole nascono e crescono, si esprimono tramite me. Uno dei tanti complessi che mi facevo anche prima di iniziare questa esperienza era proprio sulle cover e anche grazie a X Factor mi è stato possibile capire cosa mi ha influenzato. Per me è stato bello preparare delle cover anche se scrivo cose mie, pensavo di non riuscirci.

Karakaz: Non abbiamo preso male l'eliminazione, ce l'aspettavamo sotto molti punti di vista, adesso abbiamo molte cose da fare all'esterno, so che il genere che portiamo non è facile e ci vuole tempo per assimilarlo, anche per un orecchio non abituato.

Quali consapevolezze avete ora che questo percorso è finito?

Vale LP: X Factor era il mio obiettivo. Una volta arrivati a casa quello che ti resta è il capitale umano di questa esperienza. Sono successe delle cose incredibili che sognavo e in un lasso di tempo brevissimo.

Karakaz: Questa esperienza ci ha insegnato tante cose che non sto qui ad elencare perché non mi piacciono gli elenchi, però ha lasciato un grande segno nelle nostre esistenze. Ci ha lasciato tanta consapevolezza di quello che siamo, ci siamo rinforzati e siamo pronti per affrontare il mondo vero.

X Factor 2021, parla il nuovo conduttore Ludovico Tersigni: "Voglio condurre l'energia che si crea nello show"

Cambi nella scrittura

L'esperienza di X Factor ha cambiato il vostro modo di scrivere canzoni?

X Factor 2021: Vale LP in una foto promozionale

Vale LP: Assolutamente sì, l'esperienza è stata tale che ci sono delle cose che ci hanno arricchito sia personalmente che al livello lavorativo. Per me X Factor in verità è stato un bello schiaffone in faccia perché fin quando non ti metti in gioco, non sai. Scopri altre situazioni e altri lati di te che ti cambiano.

Karakaz: Sì, tutti noi avevamo un approccio non molto formato alla scrittura, più che altro era un flusso di emozioni e musica. Questa esperienza ci ha insegnato proprio a formare una canzone. Il nostro approccio comunque cambia di giorno in giorno, cambiamo continuamente punto di vista sulla musica.

Chi pensate vincerà?

Vale LP: GIANMARIA, penso che lui abbia tutte le carte in regola per sfondare.

Karakaz: Noi tifiamo per il grande Baltimora, è un grandissimo musicista, è un genietto il ragazzo.

X Factor 2021, Live: il meglio e il peggio della prima puntata