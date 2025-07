Vision Distribution, listino 2025/26: Il Maestro, Paolo Virzì e l'inquietante La valle dei sorrisi

Game, Set, Match. Richiamo tennistico per Vision Distribution, che alle Cinè - Giornate di Cinema di Riccione, ha presentato un ottimo listino con le prossime uscite theatrical (diverse di queste già in odore Mostra del Cinema di Venezia e Festa del Cinema di Roma). Come da tradizione, ce n'è per tutti i gusti e per tutti gli spettatori. Un richiamo sportivo, quello di Vision, che si lega ad uno dei titoli di punta, in uscita a gennaio 2026. Lo vedremo più avanti. Intanto, le release cinematografiche iniziano già il 18 luglio con Unicorni di Michela Andreozzi. Cast: Edoardo Pesce, Valentina Lodovini, Daniele Scardina, Lino Musella, Thony, Donatella Finocchiaro e Paola Tiziana Cruciani. Una commedia, o meglio dire un dramedy: il film ruota attorno a Lucio ed Elena, genitori di Blu, un bambino di nove anni che in casa ama vestirsi da bambina. La loro apertura mentale viene messa alla prova quando Blu desidera indossare un costume da Sirenetta per la recita scolastica.

La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli

Toni più cupi per La valle dei sorrisi, che vedremo a settembre. Opera seconda di Paolo Strippoli con un ottimo casting: Michele Riondino, Romana Maggiore Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran e Giulio Feltri. Qui seguiamo Sergio Rossetti, un insegnante di educazione fisica trasferito a Remis, un tranquillo paese di montagna. Sergio scoprirà che dietro la serenità apparente si cela un inquietante rituale che lo porterà a cercare di salvare un adolescente, Matteo Corbin, scatenando il lato oscuro dell'"angelo di Remis".

Vision Distribution: il listino 2025/2026

Umori drammatici per Isabel Coixet che dirige Tre Ciotole con protagonisti Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Il film racconta di Marta e Antonio che, dopo una lite apparentemente banale, si lasciano. Marta sviluppa un'improvvisa mancanza di appetito, che si rivelerà legata più alla sua salute che al dolore per la separazione, cambiando radicalmente la sua percezione del cibo e della vita. Lo vedremo ad ottobre. E forse alla Festa del Cinema di Roma? Chissà.

Cinque Secondi di Paolo Virzì

Nello stesso mese, riecco Paolo Virzì con Cinque Secondi. Nel cast Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada e Valeria Bruni Tedeschi. La trama è interessante: dopo un conflitto iniziale tra Adriano e un gruppo di giovani che vivono in una villa disabitata trasformarsi lentamente in una convivenza forzata, fino a sfociare in un'alleanza inaspettata, con Adriano che si ritroverà ad accudire la contessina Matilde, incinta di uno dei ragazzi. Magari al Lido? Potrebbe.

Un grande 2026

2 Cuori e 2 Capanne di Massimiliano Bruno

Torniamo ai toni più leggeri. A novembre c'è Massimiliano Bruno che firma 2 Cuori e 2 Capanne con la coppia Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Lei detesta gli uomini, lui rifugge ogni complicazione, ma una notte di passione li renderà inseparabili, costringendo questi due opposti a imparare a convivere. Il 2026 si apre con il titolo di punta di Vision Distribution, ovvero Il Maestro di Andrea Di Stefano. Protagonisti Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Astrid Meloni, Maria Fucile, Dora Romano, Matilde Piana e Valentina Bellè. Ambientato nell'estate di fine anni Ottanta, il film segue Felice, tredicenne che soffre le aspettative del padre, mentre si prepara ai tornei nazionali di tennis. Affidato all'ex campione Raul Gatti, il ragazzo intraprenderà un viaggio lungo la costa italiana che lo porterà a scoprire la libertà, creando un legame profondo e inatteso con Raul.

Gli occhi degli altri di Andrea De Sica

Tra le anticipazioni per il 2026 citiamo poi La Lezione di Stefano Mordini, con Matilda De Angelis, Stefano Accorsi, Marlon Joubert ed Eugenio Franceschini. Un film in cui il confine tra realtà e immaginazione si fa labile. Attenzione al nuovo lungometraggio di Andrea De Sica che dirige Gli Occhi degli Altri, interpretato da Jasmine Trinca e Filippo Timi. Storia vera: la trama è ispirata infatti al celebre delitto Casati Stampa, un tragico fatto di cronaca nera avvenuto a Roma nell'estate del 1970. Infine, per Vision Distribution arriva Nicolangelo Gelormini con La Gioia, anch'esso basato su un fatto di cronaca, che vede nel cast Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella, raccontando una tragica storia d'amore tra una cinquantenne e un ragazzo molto più giovane.

I film al cinema del listino Vision Distribution 2025/2026