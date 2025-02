Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti, la recensione: una ferita impossibile da rimarginare

Nel 1979 Francis Ford Coppola realizza uno dei suoi capolavori: Apocalypse Now. Un film ispirato al romanzo di Joseph Conrad, Cuore di tenebra con il quale il regista ha raccontato la guerra in Vietnam e la quantità di sfumature che un conflitto porta con sé. Un film sul confine indefinito che separa il bene dal male e le conseguenze fisiche e psicologiche con le quali si è costretti a convivere. Le stesse tematiche affrontate nella docuserie Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti disponibile su Apple TV+.

Una pagina di storia impossibile da voltare

Una scena di Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti

Il prossimo 30 aprile saranno trascorsi cinquant'anni da quando i Viet Cong riuscirono ad entrare nella capitale sudvietnamita, Saigon, mettendo la parola fine alla guerra iniziata vent'anni prima. La débâcle degli Stati Uniti che investirono 150 miliardi di dollari in spese militari e videro quasi 60 mila soldati morire (le perdite vietnamite oscillano da 1 a 4 milioni di persone). Come sottolinea la voce fuori campo di Ethan Hawke, narratore di spicco dei sei episodi, quella del Vietnam è stata la guerra più testimoniata del Novecento. Grazie alla massiccia presenza di troupe televisive abbiamo a disposizione centinaia di filmati a colori.

Mille ore di materiale d'archivio confluite in Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti che ci catapultano nella giungla vietnamita e nelle basi americane, sugli elicotteri dell'esercito Usa e nei tunnel scavati dai Viet Cong. Ad intervallare questa testimonianza visiva i ricordi degli uomini e delle donne che hanno vissuto sul campo quegli anni. Soldati, giornalisti, semplici cittadini, membri della resistenza vietnamita. Un racconto a più voci e da più punti di vista attraverso il quale rievocare una pagina della storia americana impossibile da voltare perché ancora irrisolta.

La docuserie ci fa entrare nel conflitto mostrandoci le sue varie tappe, dalle battaglie combattute nella giungla agli interventi statunitensi di terra e aerei fino alla controffensiva dei Viet Cong. E poi ci sono le parole e i ricordi privati di un gruppo di persone con opinioni e posizioni differenti che ben testimoniano i segni lasciati da quei vent'anni. È la Storia raccontata da chi c'era e che spesso, all'epoca, era poco più che un liceale che la guerra l'aveva vista solo nei film.

"Che ci faccio qui?"

Un'immagine della serie Apple TV+

Solo che un conto è guardare un divo di Hollywood sul grande schermo imbracciare il fucile per proteggere il suo Paese, un altro è ritrovarsi dall'altra parte del mondo a cercare di riportare a casa le penne o tentare di ammazzare quello che ti hanno detto essere il tuo nemico. Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti ci mostra i volti di quei soldati, ieri ed oggi. C'è chi tra di loro è ancora convinto di aver fatto la cosa giusta e chi, invece, negli anni se ne è discostato. Magari grazie a un discorso di Jane Fonda o alle idee incarnate dalle Pantere nere.

"Che ci faccio qui?" è la domanda di uno di loro. La stessa che si sono posti in molti in quegli anni, sia in Vietnam che negli Stati Uniti. Trovarsi faccia a faccia con donne e bambini dei villaggi vietnamiti terrorizzati, al fianco di commilitoni mutilati, nelle snervanti ore di attesa prima di un attacco. E per cosa? Per chi? Contro chi? Così quel conflitto diventato a suo modo iconico finisce per allargarsi e rappresentare tutti i conflitti del mondo diventando ancor più rilevante oggi in una realtà circondata da guerre atroci e insensate.

L'impatto della guerra sull'uomo

Un'immagine della docuserie

Prodotta dalla britannica 72 Films, Vietnam: la guerra che ha cambiato gli Stati Uniti funziona proprio quando lascia che siano le voci discordanti dei testimoni di quei giorni a sovrapporsi. Uomini tornati in un Paese diviso che da un lato li vedeva come eroi e dall'altro li contestava mentre i disordini sociali infuriavano. Accompagnata da hit del periodo, da Gimme Shelter dei Rolling Stone e Revolution dei Beatles, la docuserie più che raccontare come il conflitto ha cambiato gli Stati Uniti è una fotografia dell'impatto della guerra - di qualsiasi guerra - sull'uomo. Che sia un soldato o un civile.

Esemplare in questo senso il racconto di Huan Nguyen, all'epoca un bambino, e di Bill Broyles, partito volontario per il Vietnam e poi diventato sceneggiatore (Apollo 13, Jarhead, Flags of Our Fathers). Il primo tiene tra le mani una delle foto tristemente più conosciute di quegli anni: quella scattata dal giornalista dell'Associated Press Eddie Adams che immortala un generale del sud mentre spara alla testa di un Viet Cong. Una vendetta per aver ucciso la famiglia di un suo amico, quella di Nguyen, che definisce quello scatto la rappresentazione del conflitto e della sua devastazione.

Uno dei veterani della guerra in Vietnam

Il secondo, dopo essersi arruolato per seguire le orme paterne, realizza che nulla in Vietnam era come se l'era immaginato e che il suo compito era riportare a casa vivi gli uomini del suo plotone. Voleva essere un eroe. Ma a cinquant'anni dalla fine della guerra resta in lui netta una consapevolezza. "Parte di me è ancora lì oggi". Una parte di lui e di tutti gli uomini che decidono o sono costretti a imbracciare un fucile.