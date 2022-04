Universi paralleli, la recensione: Disney+ e la fantascienza teen francese

Universi paralleli: una foto di scena

Uno pensa a Disney+ e istintivamente vengono in mente vari brand, tutti rigorosamente americani o, al limite, britannici. Ma in realtà è un'entità molto più complessa, soprattutto nei paesi europei dove, a seconda degli accordi di distribuzione, possono saltare fuori nel catalogo opere che propriamente disneyane non sono (nel caso dell'Italia, basti pensare a Carlo Verdone o al duo Bud Spencer-Terence Hill). E ora cominciano a farsi strada anche gli Originals di origine non angloamericana, come ciò di cui si va a parlare in questa recensione di Universi paralleli: una produzione francese, anche se una che gioca su elementi molto popolari nell'immaginario collettivo statunitense, vale a dire i protagonisti adolescenti e una premessa fantascientifica. E, insolitamente per la piattaforma, che il più delle volte opta per la distribuzione settimanale, i sei episodi sono stati resi disponibili tutti in un colpo solo, agevolando il bingewatching in un'epoca in cui le vecchie abitudini stanno tornando a galla.

Quattro amici, tre mondi

Universi paralleli: un'immagine della serie

Universi paralleli è la storia di quattro amici d'infanzia - Bilal, Romane e i due fratelli Sam e Victor - che si apprestano a iniziare il liceo. Sono felici di inaugurare questa nuova fase delle loro vite, se non fosse che in zona sta avendo luogo un esperimento con un acceleratore di particelle. L'esperimento ha un esito inatteso, e il quartetto si ritrova separato in realtà parallele diverse: Romane e Victor finiscono in una dimensione dove Sam e Bilal sono spariti senza lasciare traccia, mentre per gli altri due vale il contrario, con l'aggiunta di un inspiegabile invecchiamento precoce per Bilal, che ora ha quindici anni in più. Mentre i due gruppetti cercano di capire che cosa sia successo, anche nel nostro mondo c'è chi indaga sulla sparizione dei quattro amici e sul legame con l'esperimento. Riusciranno a ricongiungersi? Una domanda la cui risposta potrebbe cambiare per sempre la realtà, perché cominciano a manifestarsi altri effetti collaterali del viaggio interdimensionale.

Espedienti transalpini

Universi paralleli: una scena della serie

Cambia la lingua, ma la confezione non differisce da quella di tanti dozzinali serial adolescenziali di matrice americana, al punto che quando chi scrive si è messo a guardare la serie, la lingua di default su Disney+ era il doppiaggio inglese e non l'originale francese, come se non ci fosse alcuna vera differenza. Questo spiega forse anche la decisione di mettere a disposizione i sei episodi in un unico blocco, anziché puntare sulla distribuzione settimanale: il bingewatching serve a mascherare le pecche dei singoli capitoli, consentendo allo spettatore di ignorarle mentre passa immediatamente all'episodio successivo. Solo così si può soprassedere sulle interpretazioni stentate, i personaggi scolpiti con l'accetta e la trama trita e ritrita in mano a registi che, al di là di un uso scolastico ma visivamente efficace degli effetti speciali, non sanno elevare materiale fuori tempo massimo, una serie dei primi anni Duemila (a livello di impostazione narrativa e apparato formale) che nel 2022, al fianco di altre produzioni originali della piattaforma, passa facilmente per materiale d'archivio e non per grande novità internazionale.