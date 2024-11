Un'avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes, recensione: Daffy Duck e Porky Pig la nostra unica speranza

Quasi cento anni di storia, ma i Looney Tunes sono ancora vivi e attuali. Lo dimostra il loro ritorno su grande schermo per una nuova avventura diretta dal regista Pete Browngardt, introdotta a Lucca Comics and Games, con tanto di figuranti vestiti da Silvestro, Titti, Daffy Duck e da tutti gli altri protagonisti di Un'avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes. Per la gioia del pubblico più giovane presente alla manifestazione toscana, che ha partecipato con entusiasmo a questa prima visione in anteprima rispetto all'uscita in sala del 7 novembre. Una commedia fantascientifica, potremmo dire, con le consolidate dinamiche umoristiche del longevo e amato gruppo di personaggi animati.

La minaccia alla Terra

Due, poi, i veri protagonisti del film, tra i tanti personaggi dei Looney Tunes: Daffy Duck e Porky Pig. Li incontriamo mentre provano a sistemare la loro casa, in condizioni precarie dopo che un oggetto volante ne ha distrutto il tetto. Inutile dire che i due non hanno i fondi per fare le riparazioni del caso, e che non sono in grado di tenersi un lavoro per guadagnare qualcosa da investire... fino a quando non incontrano fortuitamente Petunia Pig, che procura loro un impiego nella fabbrica locale di gomme da masticare, per la quale lei sta cercando di creare il gusto definitivo.

Una scena del film dei Looney Tunes

Sembra la strada giusta per i due, accanto alla scienziata dei sapori, ma Daffy Duck scopre che una misteriosa melma verdastra ha contaminato il nuovo gusto a cui stanno lavorando e ben presto capiscono che la causa di questa contaminazione è di origine extraterrestre, frutto dell'avvelenamento da parte di un alieno che mira a distruggere la Terra. Per Daffy, Porky e Petunia inizia una corsa contro il tempo per salvare il mondo. Riusciranno a salvare le sorti del nostro pianeta?

Due improbabili eroi per un'avventura spaziale

Daffy Duck e Porky Pig in una scena

Inadeguati, improbabili, casinisti: i protagonisti di Un'avventura spaziale. Un film dei Looney Tunes sono di quanto più lontano possiamo immaginare dall'essere eroi a cui affidare il destino del nostro pianeta. Eppure ci crediamo, vogliamo crederci, sostenuti da quell'incredibile affetto che proviamo per personaggi che hanno accompagnato, e divertito, la crescita di più generazioni con i loro quasi cento anni di esistenza. E gli vogliamo bene perché pur nella loro eccessiva e surreale esuberanza, ci vediamo l'incarnazione di quei difetti di cui tutti noi portiamo i semi, quella libertà caotica e senza regola, e senza limiti, a cui ci affidiamo per divertirci. Daffy, Porky e Petunia sono anche ben amalgamati per creare le giuste dinamiche per poter affrontare e portare a termini il difficile compito che gli viene, loro malgrado, affidato.

Tutta l'essenza dei Looney Tunes

Se il film funziona, e lo fa, è perché assorbe, fa suo e porta in scena l'umorismo tipico dei Looney Tunes. Quell'esuberanza fatta di caos e violenza bianca, di quella slapstick, senza conseguenze, così liberatoria e libera da vincoli. C'è scorrettezza, ma allo stesso tempo quel pizzico di umanità, che riesce a conquistare. E c'è, soprattutto, una grande vivacità di tempi e modi, una cadenza degli eventi che non stanca, anche traslata su un film di lunga durata pur basandosi su un umorismo situazionale, da gag, che funziona normalmente più sulla breve distanza di cortometraggi ed episodi brevi e che solo a tratti dà segni di stanchezza.

Daffy Duck, Porky Pig e Petunia pronti alla loro avventura spaziale

L'avventura spaziale di Daffy e Porky è un insieme di follie sopra le righe, nonsense, eccessi che vivono delle infinite opportunità dell'animazione. Che sono animazione nel senso più anarchico e puro del termine. Per questo gli vogliamo bene, per questo è così bello ritrovarli su grande schermo.