Una relazione passeggera: le direzioni impreviste dell'amore

Da due decenni ormai Emmanuel Mouret con il suo cinema è particolarmente interessato a indagare le molteplici sfumature del sentimento amoroso e delle dinamiche alla base delle relazioni di coppia. Con Una relazione passeggera, che arriva nei cinema italiani grazie a Movies Inspired nove mesi dopo la presentazione in anteprima mondiale all'ultimo Festival di Cannes, come vedremo nel corso della recensione il regista e sceneggiatore marsigliese classe 1970 riesce nell'intento in maniera convincente, attraverso un approccio allo stesso tempo sottile, malinconico e ironico che cattura l'attenzione dello spettatore dall'inizio alla fine.

L'amore tra Vincent e Charlotte

Simon (Vincent Macaigne) e Charlotte (Sandrine Kiberlain) si incontrano in un locale per il loro primo appuntamento dopo essersi baciati ad una festa in cui si sono conosciuti. Lui è sposato con due figli, lei invece ne ha tre e da qualche anno si è separata dal suo compagno. Simon è teso e insicuro perché finora non ha mai avuto una relazione extraconiugale ed è preoccupato dalle conseguenze che una situazione di questo tipo potrebbe avere sulla sua vita, mentre Charlotte è più sciolta, libera da incertezze e autocondizionamenti, decisa a seguire il proprio istinto. Entrambi però si sentono fortemente attratti l'uno dall'altro e decidono, inizialmente soprattutto per iniziativa di lei, di dare il via a un rapporto clandestino con l'obiettivo di farsi del bene, sentirsi più vivi, senza impegno e senza incorrere in ulteriori complicazioni sentimentali. Naturalmente le cose non saranno destinate ad andare esattamente così.

Imprevedibilità della narrazione e qualità di scrittura

Nonostante la trama appena proposta molto sinteticamente possa far pensare il contrario, una delle cose che più colpisce del nuovo lungometraggio di Emmanuel Mouret è la capacità di muoversi su binari narrativi imprevisti, cambiando direzione proprio nel momento in cui si pensa di aver intuito come la storia evolverà e dove si andrà a parare. Scandita da didascalie che indicano le date dei giorni in cui i due protagonisti si incontrano e costruiscono progressivamente il loro rapporto (non a caso il titolo originale del film è Chronique d'une liaison passagère, vale a dire "Cronaca di una relazione passeggera"), la narrazione del film avanza giocando con abilità tanto sul detto quanto sul non detto tra Simon e Charlotte.

Ben scritto dallo stesso regista insieme a Pierre Giraud, inoltre, Una relazione passeggera si alimenta di dialoghi stimolanti, acuti e spesso anche ironici, con i quali si tratteggiano efficacemente la personalità e la psicologia dei protagonisti. Unico neo: un passaggio narrativo molto importante per l'evoluzione finale della relazione tra i due, che risulta non particolarmente approfondito e un po' troppo veloce.

Ottime interpretazioni e regia essenziale

In questo contesto complessivo, non si può non sottolineare la qualità delle interpretazioni di Vincent Macaigne e Sandrine Kiberlain, entrambi capaci di dare vita al rapporto tra Simon e Charlotte con estrema naturalezza, particolarmente abili nell'esprimersi per sottrazione, anche solo attraverso piccoli gesti, espressioni e toni. Da questo punto di vista convince anche l'essenzialità della regia, che senza fronzoli o virtuosismi è sempre funzionale alla narrazione, ponendo occasionalmente l'enfasi su alcuni momenti-chiave attraverso lenti movimenti di macchina di avvicinamento ai personaggi o semplici cambi di inquadratura (si veda ad esempio la scena a casa di Charlotte in cui Simon le racconta il punto di vista di un suo collega sul loro rapporto). Non a caso uscito al cinema nella settimana di San Valentino, Una relazione passeggera offre la possibilità di riflettere senza retorica, con una certa profondità e la giusta misura sulle dinamiche delle relazioni di coppia. Davvero una piacevole visione.