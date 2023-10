The Wicker Man, il celebre horror inglese per la prima volta in Italia: tutti i segreti della limited edition

The Wicker Man, il celebre horror britannico del 1973 con Christopher Lee, per la prima volta in Italia con una limited edition a tre dischi della Midnight Factory, con video 4K, Final Cut, Director's Cut, card da collezione e book.

Grazie a Midnight Factory, la collana horror di Plaion, a 50 anni dalla sua uscita è arrivato finalmente per la prima volta assoluta in Italia un caposaldo del cinema horror inglese datato 1973, The Wicker Man, diretto da Robin Hardy. L'eccellente edizione si trova in esclusiva su Fan Factory e si presenta in una veste sontuosa a tre dischi con tanto di card e di book da collezione.

L'occasione ideale per scoprire questo viaggio esoterico e inquietante nella Scozia degli anni '70, con protagonista l'icona anglosassone della paura per eccellenza Christopher Lee, affiancato dalle affascinanti Britt Ekland e Ingrid Pitt. Una limited edition che merita di andare a scoprire nei dettagli perché presenta due versioni del film, di cui una in 4K UHD, e tantissimi extra, mentre per l'audio bisognerà accontentarsi della traccia in lingua originale, ma con regolari sottotitoli italiani.

Gli inquietanti abitanti di Summerisle e un horror che ha lasciato il segno

The Wicker Man: una scena del film

Ma perché l'uscita di The Wicker Man è così importante e il film di Robin Hardy è uno di quelli che ha lasciato il segno? Perché con uno stile visionario e una colonna sonora molto particolare, la perturbante pellicola, penalizzata più volte negli anni da vari tagli della censura, è entrata nel pantheon dell'horror popolare, caratterizzata com'è da atmosfere suggestive e quantomai inquietanti. L'affascinante location di un'isola remota al largo della Scozia, fa da sfondo alle gesta di una comunità isolata che in realtà è una sorta di setta fondata su un mix di paganesimo ancestrale e culti celtici, dedita a orge e sacrifici umani, con continui riferimenti a simboli fallici e dogmi piuttosto spinti insegnati già a ragazze in giovane età.

The Wicker Man: una scena del film

Il protagonista è il sergente Howie (Edward Woodward), che dopo aver ricevuto una denuncia anonima arriva nella sperduta Summerisle in idrovolante per indagare sulla scomparsa di una ragazza, Rowan Morrison. Ben presto si accorge degli stranissimi comportamenti degli abitanti, che non hanno nessuna intenzione di collaborare con lui, anzi la madre della ragazza ne nega perfino l'esistente. Inoltre tutti, oltre ad apparire di costumi decisamente allegri e disinibiti, sembrano dediti a strani riti e all'adorazione di antichi dei. A capo della comunità Lord Summerisle (Christopher Lee), che supervisiona le inquietanti celebrazioni. Il sergente sarà sempre più in difficoltà e non mancherà la sorpresa finale.

Una limited edition a tre dischi con Final Cut, Director's Cut, card e book

Spiegato perché The Wicker Man è un film da non perdere, altrettanto imperdibile è la limited edition che Midnight Classic ha confezionato per portarlo al pubblico italiano. Il packaging in solido cartone contiene una struttura a libro contenente i 3 dischi: sul primo troviamo la Final Cut del film (durata 94') in 4K UHD; sul secondo la stessa Final Cut in blu-ray HD con tutti gli extra; nel terzo disco bonus troviamo invece la Director's Cut (durata 101') in blu-ray con altri extra. All'interno del robusto digipack anche una card del film e soprattutto un book da collezione con tante illustrazioni e approfondimenti testuali in italiano di 24 pagine.

Il video 4K: il restauro regala un ottimo dettaglio e un croma intenso

The Wicker Man: una scena del film

Il video migliore è ovviamente quello 4K UHD, con la Final Cut prodotta nel 2013 e frutto anche di un restauro 4K ottenuto dai negativi originali 35 mm. Nonostante gli anni sulle spalle del film che ovviamente si sentono e una fisiologica granulosità che però diventa ben presto leggera e molto naturale, il video offre un dettaglio e una profondità davvero incredibili, basta vedere i costumi durante la cerimonia, i primi piani o le stesse maschere. Il quadro è pulito grazie a un restauro che ha eliminato sporco e graffi. Soprattutto gli esterni sono davvero suggestivi per vivacità del croma, intensità del colore e definizione, con un color grading approvato dallo stesso Robin Hardy. Soprattutto la sequenza finale è significativa a questo riguardo.

The Wicker Man: una scena del film

Va anche segnalato che una piccola sezione del negativo originale aveva danni irreparabili ed è stata sostituita dall'utilizzo di un positivo intermedio da 35 mm di seconda generazione. Per questo appaiono pochi brevi spezzoni di scene meno definite e di minor qualità. Come detto, sul disco bonus troviamo anche la Director'Cut, più lunga di sette minuti con alcuni inserti aggiuntivi, anche qui gli spezzoni sono di scarsa qualità rispetto al corpo del film che invece appare come nell'altra versione ben dettagliato e caratterizzato da un croma molto convincente.

Audio solo in originale, ma con puntuali e precisi sottotitoli italiani

The Wicker Man: Christopher Lee in una scena del film

Per quanto riguarda l'audio, come detto, troviamo solamente quello originale inglese in DTS HD Master Audio 2.0, ma i sottotitoli italiani sono precisi e puntuali, e in ogni caso il film non è composto da dialoghi fitti da seguire, basta piuttosto abbandonarsi alle atmosfere regalate anche dalle musiche. La traccia è pulita, con dialoghi dal buon timbro e una discreta apertura negli effetti sonori, anche se la spazialità risulta comprensibilmente limitata dalla codifica. La cosa migliore è appunto la resa della colonna sonora.

Quasi quattro ore di extra tra interviste, documentari e approfondimenti

The Wicker Man: una scena del film

Straordinario il reparto degli extra, con quasi quattro ore di materiale che troviamo sul disco blu-ray della Final Cut. Si comincia con Offerta sacrificale: Il culto di Wicker Man (49'), uno straordinario documentario che coinvolge i realizzatori del film e che parla della storia alla base dell'opera, di riti pagani, delle controversie e dei problemi incontrati dall'opera. Si prosegue con Evento per il 50° anniversario (11') sulle celebrazioni per la ricorrenza e con Wicker Man Enigma: il making of (35'e mezzo) che è un corposo dietro le quinte. A seguire La musica di Wicker Man (15' e mezzo) sulla colonna sonora, e Un elogio a Wicker Man (23') con personaggi del cinema che discutono del significato del film. P

The Wicker Man: una scena del film

Poi spazio alle interviste a Christopher Lee e Robin Hardy (25'), a Britt Ekland (10' e mezzo) e al regista Robin Hardy (16'). A seguire Robin Hardy script: il finale perduto (11') che ha per protagonista Tim Plester e il monologo finale tagliato di Lord Summerisle, quindi Il Restauro (2') con il paragone di alcuni spezzoni prima e dopo il restauro. A chiudere il trailer originale (2') e quello della versione restaurata (2'). Ma non è tutto perché sul disco blu-ray con la Director's Cut troviamo il commento audio di Robin Hardy, Edward Woodward e Christopher Lee, e anche il making of dello stesso commento audio (15').