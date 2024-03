The Wandering Earth - L'inizio, la recensione: il più grande spettacolo dopo il Big Bang

Grazie all'uscita homevideo targata Plaion Pictures (tra l'altro con una bellissima steelbook a due dischi), è finalmente disponibile lo spettacolare The Wandering Earth - L'inizio, disaster movie di fantascienza e prequel del blockbuster cinese di grande successo del 2019 The Wandering Earth, visto su Netflix e tratto dall'omonimo romanzo di Cixin Liu.

The Wandering Earth - L'inizio: una scena del film

In quel film, per salvarsi dalle esplosioni solari, grazie a delle geniali intuizioni la Terra aveva bloccato la sua rotazione per spingersi fuori dal sistema solare, anche se il progetto di sfruttare Giove per accelerare aveva causato problemi catastrofici. In questo prequel ambientato in un futuro molto prossimo, anch'esso diretto da Frant Gwo, come vedremo in questa recensione si va invece indietro all'origine dei guai della Terra.

Una disperata corsa contro il tempo per salvare la Terra

The Wandering Earth - L'inizio: una scena del film

I fatti di The Wandering Earth - L'inizio partono infatti dal 2044, quando l'espansione del Sole destinato a diventare una gigante rossa, minaccia di inghiottire la Terra entro un centinaio di anni. In una corsa contro il tempo per salvaguardare la sua salvezza, l'umanità escogita delle soluzioni, ma anche qui come spesso accade le divisioni non mancano e infatti per fronteggiare l'emergenza finiscono per crearsi due movimenti opposti. Da una parte il Moving Mountain Project, promosso da un Governo della Terra unita, una sorta di organizzazione mondiale sullo stampo delle nazioni unite, che vuole costruire degli enormi motori ionici sulla superficie della Terra capaci di spostare e spingere il pianeta fuori dall'orbita solare, in cerca di una nuova casa e un nuovo sistema abitabile.

The Wandering Earth - L'inizio: una scena del film

Dall'altra invece il Digital Life Project, un movimento convinto invece che il futuro dell'umanità risieda solo nell'immortalità digitale, e che pertanto sviluppa complicate tecnologie di trasferimento delle coscienze in programmi informatici. Quando l'organizzazione di governo mondiale decide di eseguire i primi test dei potenti motori sulla Luna, il progetto che punta sul Digital Life compie gravissimi atti terroristici per sabotare il progetto principale. Tutto questo non fa che complicare ulteriormente la situazione in quella che diventa una disperata corsa contro il tempo.

Script incerto e tanta fantasia, ma gli effetti speciali sono davvero al top

The Wandering Earth - L'inizio: una scena del film

Liquidare The Wandering Earth - L'inizio come un mega blockbuster epico, che sull'onda dei tanti prodotti americani del genere è tutto azione, adrenalina e avventura ad alto tasso di spettacolarità, può essere limitativo. Certo, lo schema è quello del ritmo forsennato, degli eventi e delle emergenze che si accavallano uno dopo l'altra, in maniera anche eccessiva, del colpo di scena che arriva ogni volta in soccorso quando sembra che tutto sia perduto. E qui fra l'altro c'è anche una durata di quasi tre ore ad alimentare questo vortice di emozioni. Ma va riconosciuto che nonostante la lunghezza non ci si annoia mai, anche di fronte a una narrazione a tratti contorta e infarcita di termini scientifici o pseudo tali, frutto di una sceneggiatura che incespica più volte su buchi o passaggi illogici.

The Wandering Earth - L'inizio: una scena del film

Il fatto è nonostante tutto questo si viene rapiti da effetti speciali davvero al top con un utilizzo della CGI pienamente riuscito. C'è poco da dire, sul piano tecnico il film è stupefacente, e anche grazie all'enorme dispendio di mezzi, tutte le invenzioni fantascientifiche risultano realistiche, dall'ascensore spaziale alle complesse strutture lunari, dai combattimenti aerei alle esplosioni, dal disfacimento materiale della luna ai giganteschi motori sulla superfice della Terra, fino al nostro pianeta colpito e devastato dai giganteschi detriti.

Una preghiera all'umanità che rischia di restare un'utopia

The Wandering Earth - L'inizio: una scena del film

La fantasia galoppante appare decisamente esagerata, come inevitabili sono il ricorso alla retorica dell'eroismo e del sacrificio, tipiche dei film del genere, con momenti da puro melodramma. In ogni caso non è da banalizzare il ruolo svolto, anche se in maniera un po' confusa, dall'intelligenza artificiale. Bello ma utopico, soprattutto guardando cosa ci dicono le cronache quotidiane, il messaggio del lavoro comune di tutte le nazioni alleate per il bene della Terra, di un'umanità che supera barriere etniche e politiche mettendo a reciproca disposizione quelle che invece in passato erano armi per distruggersi l'un l'altro. Ed è suggestivo anche il credo finale, un messaggio di fiducia e speranza, una sorta di preghiera all'umanità per capire che tutto dipende dai gesti e dalle scelte che si fanno. Ma, appunto, probabilmente un grido nel vuoto, se non un traguardo impossibile da raggiungere.

La steelbook con video 4K al top, audio devastante e un making of negli extra

Come detto, The Wandering Earth - L'inizio è ora disponibile grazie all'uscita homevideo targata Plaion Pictures, con una bellissima steelbook a due dischi contenente il film nelle versioni 4K UHD e blu-ray. Un prodotto tecnicamente eccellente, con un video 4K sempre nitido e pulito, che riesce a rendere al meglio tutti gli effetti speciali con un dettaglio superbo e un quadro che resta sempre compatto, con immagini fluide e spettacolari e un croma sempre coerente. Ma a colpire forse anche di più è l'audio, presentato in DTS HD 5.1 sia in italiano che in originale, che risulta coinvolgente e incredibilmente spettacolare nel catturare tutto il maestoso impianto sonoro del film fra catastrofi a livello planetario, motori giganteschi, ascensori spaziali, esplosioni, veicoli, violente collisioni celesti e quant'altro. Negli extra troviamo un making of diviso in quattro parti: Emotions (3') sulle grandi emozioni del film, Face Changing (4' e mezzo) sul lavoro di ringiovanimento degli attori, Hard Production (3') sull'immane sforzo produttivo del film, e Space Elevator (4' e mezzo) sulle spettacolari scene del'ascensore spaziale. A chiude un teaser e tre trailer.