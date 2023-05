The Sweet East, Simon Rex: "Ora mi godo il silenzio"

Nel gergo tecnico si chiama "sbobbinare". Ovvero, riascoltare e trascrivere un'intervista. Lo ammettiamo, e vi garantiamo: uno dei momenti più noiosi di questo lavoro. Però, "sbobbinando" (eh...) l'intervista in questione, ci rendiamo conto di quanto sia stracolma di potenziali titoli. Accade di rado, quasi mai. Allora, riascoltarla diventa un'esperienza nell'esperienza, intanto che ripensiamo alla padronanza loquace e alla velocità di pensiero di un attore incredibile, a cui vogliamo sinceramente bene: Simon Rex. Gli vogliamo bene perché è uno di noi, uno che non finge. Uno che è caduto, che si è rialzato, e che adesso "si gode il silenzio". Siamo sulla stessa lunghezza d'onda di Rex, per l'appunto intervistato a Cannes 2023 dove ha accompagnato la première alla Quinzane di The Sweet East, diretto da un esordiente, Sean Patrick Willams, e dove recita al fianco di una folgorante attrice protagonista, Talia Ryder.

Simon Rex in una foto

Un'intervista esclusiva di venti minuti, in cui Simon Rex ha ripercorso verticalmente la sua carriera, ma anche e soprattutto la sua fittissima storia personale: "Sono stato cresciuto da genitori hippy che non mi hanno mai educato fino in fondo. Ma con l'età ora sono più curioso. Sto iniziando a esplorare e a imparare. Voglio andare in Israele, da buon ebreo. E voglio andare in Lituania, un giorno", ci dice, dopo una cordiale presentazione quasi in italiano. Sì perché Simon Rex, che ora vive nel bel mezzo dello Joshua Tree, ha girato il mondo, facendo tappa in Italia ad inizio anni Novanta: "Nel 1993 vivevo in Italia. In una stanza, a Milano. Ma preferivo Roma...". Se potremmo anche essere d'accordo con lui, non abbiamo poi dubbi quando invece ci intermezziamo discutendo di quanto oggi il cinema indie americano stia vivendo un ottimo momento storico, come dimostra The Sweet East, e come dimostra il film che lo ha (ri)lanciato, ossia Red Rocket di Sean Baker, prodotto e distribuito da A24: "A 24? Sono fantastici, e infatti Red Rocket è roba loro", sentenzia l'attore, dandoci lo spunto per la prima domanda, intanto che il sole caldo di maggio illumina (finalmente) la Croisette.

"Il sogno americano è un incubo"

Talia Ryder e Simon Rex in una foto

Simon, che è successo tra la Cannes di Red Rocket e la Cannes di The Sweet East?

Quando sono andato a Cannes per Red Rocket, nel 2021, non ho rilasciato interviste. Poi... ho avuto due anni fantastici. Ho cercato nuovi feed...

Da un film indie, ad un altro. Due film diversi, ma il personaggio sembra simile...

La quantità di persone che hanno visto Red Rocket ha fatto sì che avessi lavoro. Così, negli ultimi due anni, ho realizzato dei progetti davvero speciali, ne vado fiero. E in questo film, The Sweet East, è vero che sono simile al mio personaggio in Red Rocket. Un tizio che parla a 100 miglia all'ora. È una persona orribile, ma in qualche modo affascinante. Quindi si fa il tifo per lui, giusto? Capisci cosa intendo? È divertente da interpretare. Mi piace interpretare questo tipo di personaggi. Certo, spero di non finire per sempre in un ruolo del genere...

Anche The Sweet East sembra dire che il sogno americano è morto...

È questo che hai capito? Che è morto? Sì, è possibile. O sta morendo, o è ciclico e forse ritorna. Chi lo sa? Forse è un incubo americano. Ho sempre detto che il sogno americano è un incubo americano. Tutti inseguono le cose sbagliate, quelle di cui parli. La nostra cultura è molto maschilista e narcisista.

E per un attore cosa rappresenta l'American Dream?

Tutte queste regole che ti vengono dette, che io non condivido. Quindi penso che il sogno americano sia in realtà un incubo. Ma all'interno di questo, in America, puoi scegliere la tua avventura e puoi fare quello che vuoi. Io vado nella direzione opposta. L'unica parte del sogno americano per me è che sono un attore che viaggia per il mondo. Le opportunità per me sono incredibili. Non sono molti i Paesi che mi permetterebbero di farlo. Quindi sono grato per l'America e ho anche paura per l'America.

A proposito di attori. In The Sweet East hai lavorato con la giovane Talia Ryder. Bravissima...

È stata fantastica. Ho capito subito che sarebbe diventata una grande star del cinema. Ed era molto dolce. Eravamo solo io e lei e lavoravamo con Sean (Price Williams, ndr), il regista. Era un gruppo molto piccolo, molto indipendente, una piccola troupe. Sembrava proprio una famiglia. Avevano già lavorato tutti insieme. E mi sono buttato a bordo per dieci giorni di riprese. Sapevo già prima di leggere la sceneggiatura che volevo lavorare con Sean perché avevo visto i suoi lavori come direttore della fotografia. Sapevo che aveva una visione. Sapevo che era una persona brillante. Ed è stato proprio uno di quegli altri incredibili che ci ha portato a girare.

The Sweet East: una scena del film

Dalla città al deserto

Secondo te, perché gli underdog nei film funzionano così bene?

Il pubblico li capisce. È più facile tifare per un perdente. Giusto? È come quando si guarda lo sport e ci sono due squadre, io tifo sempre per la squadra sfavorita perché è più interessante che tifare per il campione. Quindi credo che sia solo la natura umana. Non si tratta di una vera e propria vendetta, ma di un arco narrativo, di un percorso dal basso verso l'alto, che è molto interessante. La maggior parte dei film ha un arco narrativo. In America, inoltre, amiamo guardare qualcuno, amiamo costruirlo e poi vederlo fallire. E poi ci piace vederlo tornare! Sì, l'America è una cosa ciclica...

A proposito di America... vivi ancora nel deserto?

Vivo ancora nel deserto.

Perché hai lasciato la città?

Sono stato a Los Angeles. Per 20 anni. Mi piaceva, ma non guido bene. Ora sapete perché me ne sono andato! Scherzo.. dopo 20 anni potrebbe non piacervi più. Potresti vivere a Parigi per 20 anni e dire: "Forse dovrei andare da qualche altra parte". Voglio dire, dopo 20 anni, mi sono ritrovato in California. Lì tutti vogliono diventare famosi. Tutti. L'autista di Uber ti dà un copione, il cameriere ti dice: "Ehi, fai parte del mio film". È estenuante, vero? Tutti cercano di sfondare nel mondo dello spettacolo. È come una città monotematica. Preferisco vivere in un posto dove c'è più gente vera che non lavora solo nel mondo dell'entertainment. Altrimenti diventa estenuante. Quando esco dal lavoro, non voglio essere circondato da Hollywood, Hollywood, Hollywood. Così mi sono trasferita nel bel mezzo del nulla per la pace e la tranquillità.

Hai animali?

Purtroppo no, niente animali. A casa ci sto poco, solo per un terzo del tempo. Quindi non potrei avere un giardino o degli animali. Torno giusto il tempo per decomprimermi, e poi torno nello... zoo dell'umanità.

Red Rocket: Simon Rex in una scena

Ecco, credi che la vera America sia lontana dalle grandi città come New York o Los Angeles?

Sì, esattamente. In America, tutte le città sono molto liberali e lungimiranti. Poi, se ti allontani di due ore, ti ritrovi nei red states, che sono più conservatori. Quindi ci sono Paesi molto divisi. È come andare a San Francisco, New York, o LA. Ognuno ha un modo di pensare diverso rispetto a quando si va nei terreni rurali, dove tutti pensano in modo più ristretto. Si tratta quindi di due mondi. Viviamo in un Paese molto polarizzato. Personalmente, mi piacciono entrambi. Penso che in entrambi ci siano persone buone e persone cattive. E penso che l'America stia impazzendo da entrambe le parti in questo momento. Quindi mi piace stare a guardare mentre tutti impazziscono, prendere appunti e non farmi coinvolgere...

La solitudine ti appartiene?

Sì, credo che sia stato perché sono figlio unico e sono cresciuto da solo. Dovevo intrattenermi. Così provo a farmi ridere tutto il giorno. Vivo in camere d'albergo da solo. Sono cresciuto da solo. E mia madre, che era una hippy cool, ma che non tollerava molto i miei inizi come attore hard, mi diceva: "Fai quello che vuoi. Non devi andare al college se non vuoi. Non devi entrare nell'esercito. Diceva: "Segui il tuo cuore". Quindi penso che sto solo facendo me stesso. Non so perché, ma sono così e sono molto felice di essere qui. Sì, sono molto felice di essere qui.

The Sweet East e una nuova idea di cinema

In The Sweet East, tu parli di degrado culturale. Cosa pensi della corrente culturale americana di oggi?

Anche all'interno della mia cerchia di amici, ci sono persone da entrambe le parti che sono culturalmente molto diverse, perché in America è come se i blu e i rossi, i conservatori, si scannassero tutti. All'inizio, quando tutto questo stava cominciando ad accadere, durante la pandemia, mi sono agitato cercando le notizie su internet. A un certo punto ho capito che era uno spreco di tempo e di energie. Non cambierò nulla. Non sono abbastanza intelligente per capire davvero cosa sta succedendo. Così ho staccato la spina un po' di tempo fa e ho deciso che questo non fa per me. Mi piace osservare le persone, però, perché per un film come questo ho dovuto una persona molto conservatrice, razzista, omofoba. Conosco persone così. Quindi è facile prendere spunto da questo.

The Sweet East: una foto del film

La violenza negli USA è terribile in questo momento.

Oh, mio Dio. Voglio dire, conosco persone che se ne stanno andando. Hanno figli. Non vogliono andare a scuola. E naturalmente non posso nemmeno guardare il telegiornale. Ho dovuto dire a mia madre: "Smetti di guardare il telegiornale", perché la mia mamma ebrea sta a casa a guardare il telegiornale tutto il giorno ed è stressata. Ho detto: "Mamma, smetti di guardare il telegiornale". Ma capisco l'impulso di voler essere connessi agli eventi attuali. Negli USA ora c'è molta violenza. Come in The Sweet East, un tema che tocca diverse parti dell'America. Sinceramente non so dove andrà a parare. Spero che sia ciclico e che le cose cambino e tornino in qualche modo alla normalità. Ma ogni impero cade. E forse stiamo assistendo all'inizio della fine dell'impero degli Stati Uniti d'America. Forse è una buona cosa? Non lo so.

In The Sweet East potresti essere il più anziano del main cast. Cosa direbbe il Simon Rex più giovane?

Sì, credo di non pensarci troppo. Penso che il mondo sia cambiato così tanto e che io sia cresciuto e cambiato così tanto che ora, dopo 25 anni di carriera, sono finalmente in un posto in cui sono sicuro della mia recitazione, del mio lavoro e del mio passato. Credo di essermi distratto con le donne e le feste, e di aver inseguito il piacere. E ora, per la prima volta nella mia vita, sto solo inseguendo, facendo un buon lavoro ed essendo umile. Mi ci è voluto molto tempo per diventare un buon uomo, ma credo di esserci arrivato. Ma c'è ancora una parte di me che vuole essere un mascalzone, ma mi controllo...

Un cambiamento difficile?

Beh, vivevo a Hollywood tra belle donne e feste, e mi presentavo a un'audizione con i postumi della sbornia e non prendevo il mio lavoro molto seriamente. Così, quando sono invecchiato e il mio corpo e la mia mente non riuscivano a sopportare di andare sempre ai party, ho detto: "Ok, è ora di crescere". Adesso sono fortunato. E ora tutte le mie energie sono dedicate a questo.

E quando ti guardi indietro, ha qualche rimpianto?

Beh, questa domanda viene sempre posta. Se avessi fatto qualcosa di diverso, ora non sarei qui. Quindi credo che no, certo che sono sicuro. In passato ho ferito delle persone. Sono stato ferito, ho fatto molti errori, ma ho imparato da essi. E sono seduto qui con te parlando di un bel film, quindi tutto mi ha portato qui.

Simon Rex sul set di Red Rocket

La tua carriera è molto eclettica. Come scegli oggi le tue sceneggiature?

Li scelgo in base a una cosa. Vorrei vedere il film e vorrei che tutti i miei amici, la mia famiglia e il mondo intero lo vedessero. Mi trovo in una posizione molto rara in cui posso scegliere film di buona qualità in base alla sceneggiatura, al regista, al cast. Negli ultimi due anni, ho fatto circa cinque o sei film che sono tutti di alto livello, molto buoni. Ho appena girato un film con Allison Janney e Brian Cranston. Un altro film con Zoë Kravitz, che lei ha diretto, intitolato Pussy Island. E ho avviato la mia prima produzione. Sto producendo il mio primo film! Domani parto per le riprese. Si chiama Operation Taco Gary's ed è una commedia su di un complottista, un altro americano pazzo che pensa che le teorie della cospirazione siano vere e che gli alieni controllino i media. Penso sia un buon titolo! Preferisco fare buoni film, piccoli ruoli, perché ho lasciato un sacco di soldi sul tavolo. Dopo aver vinto lo Spirit Award come miglior attore e dopo l'uscita di Red Rocket, il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: "Simon, abbiamo dieci film in ballo per un sacco di soldi". Io ho detto: "No, voglio fare quello low budget di Sean Price Williams!.

Sean, da giornalista italiano devo chiedertelo. Cosa ti piace del nostro cinema?

La vita è bella è stato uno dei miei film preferiti! Mi ha eccitato perché non sono un vero cinefilo. Ora, dopo aver lavorato con Sean Baker e Sean Price Williams, sto imparando a conoscere meglio i film internazionali. Ma mentirei se dicessi che conosco molto del vostro cinema. Tuttavia, La vita è bella, è uno dei film più incredibili che abbia mai visto. Passa da una commedia divertente a un film sull'Olocausto. E come persona ebrea, questo mi ha sconvolto molto...

Effettivamente, Roberto Benigni è amatissimo negli USA!

Sì, ma devo fare più compiti prima di rispondere a queste domande. Penso anche a Nuovo Cinema Paradiso... Ci sono film fantastici. Ma ho bisogno di scavare a fondo e di trovare una lista che mi ha dato Sean Baker. Dice: "Devi guardare tutti questi film". Devo ancora guardarli! Ma credo che non sarei abbastanza istruito per parlarne. Non come i francesi e gli italiani... voi fate dell'arte incredibile e delle automobili incredibili... vi preoccupate dell'arte, della bellezza e dell'estetica. Delle cose sexy!

Ultima cosa: tua madre adesso è contenta?

Sì, è felice di dove sono ora.