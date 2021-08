Isabela Merced su Sweet Girl: “Voglio essere la prossima John Wick!”

Sweet Girl: Jason Momoa in un'immagine

È su Netflix dal 20 agosto Sweet Girl, film di Brian Andrew Mendoza con protagonisti Jason Momoa e Isabela Merced: i due attori interpretano padre e figlia, disperati dopo la malattia della madre, malata di cancro. Quando sembra riaccendersi la speranza grazie a un nuovo farmaco sperimentale, la casa farmaceutica che lo produce lo ritira dal mercato.

Sconvolti, i due giurano vendetta: contattati da un giornalista, presto scoprono che dietro il ritiro del medicinale c'è una fitta rete di corruzione. Invischiati in un gioco più grande di loro, dovranno fare di tutto per sopravvivere. Sweet Girl parte come un film d'azione come tanti, un revenge movie con protagonista un padre e una figlia, ma pian piano diventa qualcosa di più complesso.

Isabela Merced, cantante, ballerina e con alle spalle già un buon numero di film importanti (come Soldado di Stefano Sollima) non è da meno di Jason Momoa nelle scene d'azione. Anzi: abbiamo scoperto che i film action sono il suo genere preferito e che una delle sue fonti d'ispirazione è Atomica Bionda, con Charlize Theron.

Sweet Girl e la saggezza di Galadriel

Questo film mi ha fatto pensare a quello che dice Galadriel a Frodo: "anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro". Sei d'accordo con lei?

Noi persone piccole siamo costruite per superare grandi ostacoli, perché spesso siamo sottovalutate. Dobbiamo scegliere se compensare con la nostra personalità, con le nostre scelte di vita, o rimanere in un angolo senza essere vite o sentite. Preferisco la seconda opzione. È Rachel è la descrizione perfetta di questo.

Sweet Girl e l'importanza di sapere chi si è

Nel film Rachel deve ricordarsi chi è diverse volte. Quanto è importante ricordare sempre chi siamo?

Si perde in suo padre. Questa povera ragazza ha avuto per tutta la sua vita solo sua madre e suo padre. Non è ricca, non ha un talento particolare. È una ragazza normale, che vuole amare ed essere amata. Quindi quando perde sua madre e deve combattere per qualcosa, è talmente giovane che sviluppa un meccanismo di difesa, dopo il trauma che ha affrontato, per riuscire a portare a termine questa impresa che ha cominciato con suo padre. Amo vederli insieme, perché si scontrano. Lo fanno perché si somigliano, hanno troppo in comune. Non possono nemmeno rimproverarsi perché farebbero esattamente la stessa cosa.

Sweet Girl e la musica

Sei anche una cantante: hai pensato a che musica ascolterebbe Rachel?

Sì penso ascolterebbe hip hop e parecchio rock. Per entrare nella mente di Rachel ho ascoltato Where is my mind? dei Pixies, della colonna sonora di Fight Club. Credo sia una canzone fantastica, che spiega molto di Rachel. La musica mi ricorda il viaggio di Rachel.

Isabel Merced e le scene d'azione

Hai fatto Sicario, ora questo film: vuoi diventare la nuova John Wick?

Mi piacerebbe moltissimo! I film d'azione sono il mio genere preferito. Vorrei farli per tutta la vita: che sia un franchise o una serie tv. Sto cercando di farlo, perché lo amo davvero. Amo Atomica Bionda con Charlize Theron. Per me è una grande ispirazione.

Quando giri le scene di combattimento hai in testa delle canzoni?

In realtà non ho canzoni in testa, perché faccio gli effetti sonori! Faccio gli effetti sonori e rovino tutto! Ma per fortuna mettono la colonna sonora e sistemano tutto in post-produzione. È come un ballo. Tutto è coreografo, tutti si muovono come se avessero un partner. Anche il cameraman è coinvolto in questo ballo. È bellissimo da vedere. Ho studiato danza. Quindi so un paio di cose su coreografia e memorizzare passi. L'unico accorgimento è che deve sembrare che tu non l'abbia mai fatto prima. Devi fingerti sorpresa quando arriva un pugno e invece l'hai provato 50 milioni di volte.