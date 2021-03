Tom Hardy sorride ai fotografi

"Ehi, sai che ieri ho visto un film con quell'attore famoso?" "Ma sei sicuro fosse davvero lui?" "Beh, guarda, è proprio lui" E invece no, vi siete completamente sbagliati, però capita. Anche gli attori famosi sono persone come tutti noi, soggetti a somiglianze e scambi di persona; essendo parecchio esposti a livello mediatico però, è più facile trovare somiglianze tra di loro.

Nella classifica di oggi abbiamo riunito 20 star di Hollywood che si somigliano in 10 coppie, escludendo somiglianze con musicisti o altri personaggi famosi, e ordinati... beh, in modo un po' casuale perché la somiglianza sta negli occhi di chi guarda; però se vedete delle somiglianze tra Elijah Wood e Daniel Radcliffe o Keira Knightley e Natalie Portman allora ci sentiamo di dovervi prescrivere un paio di lenti correttive. Scopriamo qualche somiglianza... più simile!

SARAH HYLAND / MILA KUNIS

Sarah Hyland e Mila Kunis

Viso gentile, capelli morbidi e castani, occhi grandi da cerbiatto. Nonostante i sette anni di differenza che le separano, Sarah Hyland e Mila Kunis si assomigliano parecchio. Ciò che le accomuna di più però è il loro talento comico e l'essere state un pezzo fondamentale di due sit-com molto importanti della tv: That '70s Show per la Kunis e Modern Family per la Hyland. Mila però ha dimostrato negli anni di saper reggere bene anche ruoli drammatici, come ne Il cigno nero, quindi ci auguriamo che la giovane Sarah possa somigliarle anche in questo in futuro.

AMY ADAMS / ISLA FISHER

Amy Adams e Isla Fisher

Qui non siamo gli unici ad essersi accorti di una certa somiglianza tra queste due rosse di Hollywood! Per il suo Animali notturni, Tom Ford sceglie Amy Adams nel ruolo della protagonista e assegna ad Isla Fisher** il ruolo del personaggio letterario ispirato a Susan, interpretata per l'appunto dalla Adams. Eppure nonostante l'evidente somiglianza siamo di fronte a due attrici con un curriculum totalmente diverso: Adams è una delle interpreti più versatili della sua generazione mentre Fisher è sempre stata votata alla commedia. In tutta sincerità, non ci dispiacerebbe vedere Amy Adams in una bella commedia, magari di quelle nere e ciniche.

Amy Adams: i migliori film e ruoli della star di American Hustle e Arrival

LUCY HALE / SELENA GOMEZ

Lucy Hale e Selena Gomez

Il viso rotondo un po' da bambolina trae in inganno l'occhio quando si osservano Lucy Hale e Selena Gomez, è comprensibile, ma le due attrici hanno due carriere alle spalle decisamente diverse. "Appunto, non avevate detto in apertura che il confronto sarebbe stato solo tra attori?" E infatti è così perché se la Hale dopo il suo ruolo in Pretty Little Liars non ha più conosciuto un successo così grande, finendo un po' nel dimenticatoio con teen-horror non memorabili, Selena Gomez ha iniziato e continua tutt'ora il suo percorso da cantante ma affiancandovi anche la carriera cinematografica, che l'ha portata a collaborare con Jim Jarmusch in I morti non muoiono e Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen... mica poco!

Woody Allen: da Un giorno di pioggia a New York a Manhattan, 5 location dei suoi film

JEFFREY DEAN MORGAN / JAVIER BARDEM

Javier Bardem e Jeffrey Dean Morgan

Attori come Javier Bardem sono composti per il 50 per cento di talento sopraffino e per il restante 50 di fascino e sex appeal. Eppure, nonostante crediamo concordiate con noi nell'affermare che Bardem sia il prototipo perfetto dell'uomo latino, Jeffrey Dean Morgan sembra suo cugino da parte di madre. Uno nato in Spagna e l'altro a Seattle, eppure, Bardem e Dean Morgan si assomigliano molto e questo fa un po' volare la fantasia di noi cinefili: come sarebbe stato, perché no, 007 Skyfall con Dean Morgan nel ruolo del villain, o The Walking Dead con un Negan interpretato da Bardem? Siamo certi che esiste un multiverso in cui questo è già accaduto!

JESSICA CHASTAIN / BRYCE DALLAS HOWARD

Jessica Chastain e Bryce Dallas Howard

Crescere sapendo di essere la figlia di uno degli attori e registi più rilevanti dello star system deve già essere un bel peso, figuriamoci poi se vieni continuamente scambiata per un'altra attrice! Anche qui il capello rosso colpisce segnando un'importante somiglianza tra Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard, e Jessica Chastain. Qui lo ammettiamo sarebbe stato più corretto parlare di triangolo perché anche il nome di Christina Hendricks ogni tanto spunta fuori, ma la Howard e la Chastain hanno un lungo passato di somiglianza, fin da quando erano studenti e venivano scambiate dalle conoscenze reciproche a New York. Nonostante questo la Howard è riuscita a farsi il suo spazio nel cinema, sia sul lato attoriale che registico.

Jessica Chastain: le migliori performance della "rossa di Hollywood"

NATHAN FILLION / JEREMY RENNER

Nathan Fillion e Jeremy Renner

Due uomini d'azione dallo sguardo acuto e la battuta pronta. A separare Nathan Fillion e Jeremy Renner, pensate, ci sono solo una manciata di mesi, uno nato a marzo e l'altro nel gennaio 1971. La somiglianza dei due si vede soprattutto nello sguardo e ci piacerebbe che questa si manifestasse anche negli ingaggi dei due attori visto che Fillion è progressivamente sparito dal grande schermo. Con quale ruolo potrebbe tornare? Se il film di Uncharted, in prossima uscita con Tom Holland come protagonista, non fosse stato un prequel dei videogiochi non avremmo avuto dubbi: Fillion è il Nathan Drake perfetto!

7. EVAN RACHEL WOOD / RACHEL BROSNAHAN

Evan Rachel Wood e Rachel Brosnahan

Evan Rachel Wood e Rachel Brosnahan condividono parte del nome e molti tratti somatici, tanto da generare una legittima confusione. Le due attrici però hanno una sensibilità molto diversa, che spinge le due Rachel a scegliere ruoli diversi: fatta qualche rara eccezione, la Wood predilige ruoli drammatici, sia nelle produzioni block buster che in piccole pellicole indipendenti, mentre la Brosnahan salta con incredibile disinvoltura dal drama al comedy, risultando una delle promesse più interessanti della sua generazione.

10 grandi serie che hanno segnato il 2016, da Westworld a Gomorra e The Young Pope

EMMA MACKEY / MARGOT ROBBIE

Emma Mackey e Margot Robbie

Non fatevi ingannare dallo sguardo da dura che ha la sua Maeve di Sex Education, Emma Mackey assomiglia molto più di quanto possiate immaginare a Margot Robbie. Ciò che le divide sono sei anni di differenza, nei quali la Robbie si è adeguatamente fatta le ossa nel mondo del cinema, e non dobbiamo certo raccontarvi quale successo l'attrice australiana ha conosciuto negli ultimi anni. Emma, se davvero vuoi somigliare a Margot continua la tua scalata, noi contiamo su di te!

OLIVER JACKSON-COHEN / JAKE GYLLENHAAL

Oliver Jackson-Cohen e Jake Gyllenhaal

Anche in questo caso abbiamo due attori somiglianti separati da sei anni d'età e stiamo parlando di Jake Gyllenhaal e Oliver Jackson-Cohen. Se il primo non ha bisogno di presentazioni, l'altro è probabile che non vi venga subito in mente solo sentendo il nome, ma vedendolo capirete subito di chi stiamo parlando. E il buon Oliver oltre ad assomigliare a Gyllenhaal sembra abbia intrapreso anche la sua strada di attore camaleonte: in breve tempo l'abbiamo visto nella serie antologica di Netflix prima in Hill House e poi in The Haunting of Bly Manor in due ruoli diametralmente opposti e poi come villain ne L'uomo invisibile. Bravo Jake, ti sei trovato un sosia che tra qualche anno potrebbe darti un po' di filo da torcere.

Jake Gyllenhaal: i 10 migliori film di un attore dalle mille sfaccettature

TOM HARDY / LOGAN MARSHALL-GREEN

Tom Hardy e Logan Marshall-Green

Qui siamo di fronte ad un caso di gemelli separati in culla, perché davvero non ci spieghiamo come Tom Hardy e Logan Marshall-Green possano essere così simili. Se ve li siete confusi almeno una volta nella vita avete tutta la nostra comprensione perché i due attori condividono una somiglianza davvero impressionante. La cosa buffa? Entrambi hanno interpretato il ruolo di un villain dell'universo di Spider-Man: facile ricordare Hardy e il suo Eddy Brock in Venom ma non scordiamo che Marshall-Green è stato Shocker in Spider-Man: Homecoming. A complicare ulteriormente le cose ci sarebbe anche il fatto che... Logan ha un fratello gemello. Allora ditelo, è un'invasione di cloni!

EXTRA

Zoe Saldana e Thandie Newton

Ovviamente avendo a disposizione una classifica di dieci posizioni abbiamo dovuto fare un po' una selezione ma sono molte di più le star che si somigliano. Pensiamo a Ian Somerhalder e Chace Crawford, Zach Braff e Dax Shepard, Chelsea Handler e Elizabeth Banks o Henry Caville Matt Bomer. La cosa buffa è che molti di questi vengono scambiati anche dai loro stessi colleghi: sul web è pieno di interviste dove attori e attrici che raccontano di essere stati scambiati per altri, generando gag esilaranti... come quella volta che ad un party a Los Angeles, Victoria Beckham chiese a o Thandie Newton come stesse andando la gravidanza... convinta di parlare con Zoe Saldana!