Sotto Shock in blu-ray, la recensione: una limited edition per il serial killer elettrico di Wes Craven

Sotto Shock: una scena del film

Come vedremo in questa recensione del blu-ray di Sotto Shock, l'occasione è davvero ghiotta: l'uscita di un horror di Wes Craven di oltre trent'anni fa, in una special edition di quelle targate Midnight Classics che sono garanzia di qualità, con un nuovo tipo di package, con tanti extra e con la possibilità di ammirare Mitch Pileggi non nei panni del vicedirettore Skinner di X-Files, ma in quelli di un serial killer elettrico e soprannaturale, è di quelle da non perdere per gli amanti del genere e del mitico regista di Nightmare.

Sotto Shock: Peter Berg in una scena del film

In Sotto shock, che nel cast annovera anche Michael Murphy e Peter Berg, uno studente abile nel football americano dopo una testata sogna l'identità di un serial killer che sta seminando vittime nella zona. Dopo varie peripezie l'omicida viene preso e giustiziato sulla sedia elettrica, ma durante l'esecuzione utilizza la corrente per trasportare il suo spirito dentro altri corpi, continuare la sua opera assassina e vendicarsi soprattutto del ragazzo che lo ha smascherato. Tra scene horror, momenti deliranti e perfino esilaranti, un film sicuramente da vedere o riscoprire.

Una limited edition con nuovo package, booklet e card

Come detto, Sotto Shock è proposto per la collana Midnight Classics di Koch Media nella consueta slipcase limited edition, ma il packaging è rivisto: infatti quando si estrae dal cartoncino la confezione interna, questa è più agile e leggera, e l'elegante booklet illustrato di 24 pagine è separato dal resto della confezione e contenuto all'interno del cofanetto per una più semplice fruizione. Ma non è tutto, oltre al disco blu-ray con il film, all'interno c'è anche una cartolina da collezione.

Video ottimo, ma il serial killer elettrico penalizza il quadro

Sotto Shock: una scena del film

E veniamo al video in HD, che desta subito una buona impressione per nitidezza e cura del dettaglio. Il quadro è solido e compatto, caratterizzato da una grana sottile, ma attenzione, è ovvio che in certi frangenti bisogna fare i conti con il contenuto del film, ovvero con gli effetti e i numerosi trucchi (spesso decisamente grossolani) dell'epoca per mostrare il serial killer in "versione elettrica" e le varie fuoriuscite dai televisori. Insomma la sensazione di artificiosità è frequente, ma questo è dovuto al tipo di girato e il riversamento c'entra poco o nulla. In quei casi citati, il dettaglio ha una netta flessione, prevalgono morbidezza e uno sporco diciamo volontario, con un aumento della granulosità, ma per il resto nelle scene normali va riconosciuto che la definizione è ottima. Buono e vibrante il croma, a parte qualche incarnato a tratti meno naturale, ma i colori risultano sempre brillanti.

Sotto Shock: una scena del film

Audio italiano coinvolgente, ma l'inglese è più immersivo

Sotto Shock: Mitch Pileggi in una scena del film

Per quanto riguarda l'audio, sono presenti le tracce DTS HD 5.1 Master Audio sia per l'italiano che l'inglese. L'ascolto nostrano risulta leggermente meno efficace rispetto alla traccia originale, ma è comunque piuttosto coinvolgente. L'eccezionale colonna sonora che suona quasi continuamente lungo il film, vibra con una certa energia da tutti i diffusori, ma c'è la sensazione che l'inglese in alcune scene, soprattutto quelle elettriche del serial killer, sfoderi più potenza e sia più immersivo, con una capacità maggiore di avvolgere lo spettatore nella vicenda. Anche la traccia italiana comunque, come detto, consente un ascolto piacevole, grazie anche ai dialoghi sempre efficaci e una dinamica tutto sommato soddisfacente.

Sotto Shock: Peter Berg in una scena del film

Extra super: oltre un'ora e mezzo di materiale

Sotto Shock: una scena del film

Molto interessante il pacchetto degli extra. Si parte con Le avventure di Alison (16' e mezzo), che è un'intervista all'attrice Camille Cooper con alcuni divertenti ricordi delle scene, soprattutto quando ha dovuto recitare le sequenze in cui era coperta di sangue. Si prosegue con L'elettricista (17'), ovvero un'intervista con Mitch Pileggi che parla della sua carriera e di come sia stato curioso recitare questo ruolo di serial killer.

Sotto Shock: Camille Cooper in una scena del film

Troviamo poi È vivo (11' e mezzo), che è un'intervista con il produttore esecutivo Shep Gordon che spiega il suo ruolo in questo film, mentre No More Mr.Nice Guy: La musica di Sotto Shock è un lungo contributo (25') sulla musica utilizzata nel film con interviste anche a parecchi degli artisti. Ricordiamo che la colonna sonora contiene contributi di Megadeth, Alice Cooper, Saraya, Iggy Pop, Dangerous Toys, Bonfire, Dead On e Dudes of wrath. Troviamo poi Vintage making of (9'), ovvero un dietro le quinte dell'epoca, quindi Galleria fotografica (6'), Storyboard (8' e mezzo), Trailer e tv sport (2') e infine Radio Spot (1').