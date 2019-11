Le 15 sitcom più divertenti da vedere

Modern Family: una scena dell'episodio Capodanno a Palm Springs

Quello delle situation comedy è un universo intramontabile e in continua evoluzione; oggi non è più necessario accendere la TV a un orario preciso per godersi del tempo in compagnia della nostra serie preferita; la maggior parte delle sitcom più divertenti da vedere, infatti, sono comodamente fruibili anche sulle principali piattaforme di streaming. Il mondo seriale è ormai diventato una vera passione collettiva; per questo, abbiamo dedicato il nostro primo libro proprio firmato Movieplayer a 100 Serie TV in pillole - Manuale per malati seriali.

100 serie TV in pillole: da oggi è disponibile il libro firmato Movieplayer!

Noi pensiamo che le sitcom siano come le ciliegie: una puntata tira l'altra. È impossibile resistere a uno sfrenato binge watching quando, con un semplice clic, possiamo passare da un episodio all'altro senza interruzioni. Siete d'accordo? Allora eccovi la nostra lista delle 15 migliori sitcom più divertenti e dove vederle, da quelle made in USA anni '70/80, alle comedy più recenti, accuratamente selezionate tra quelle disponibili sulle principali piattaforme streaming.

1. Seinfeld (Amazon Prime Video)

Seinfeld: una scene del doppio episodio The Boyfriend

Iniziamo la nostra lista delle sitcom più divertenti di sempre con quella che potremmo considerare come la madre di tutte le situation comedy moderne: Seinfeld. Creata da Larry David e Jerry Seinfeld nel 1990 e ambientata a New York, lo show racconta le vicissitudini dello stesso Jerry, stand-up comedian di professione, e dei suoi tre amici George Costanza, Elaine Benes e Cosmo Kramer. Vincitrice di dieci Emmy Award e tre Golden Globe, questa sitcom costituisce sicuramente un must assoluto della comicità statunitense anni '90. Se volete recuperare i 180 episodi di Seinfeld, potete trovarli su Amazon Prime Video.

2. Friends (Netflix)

Friends: Jennifer Aniston, Matt LeBlanc e David Schwimmer nell'episodio Indovina chi viene a pranzo?

Impossibile parlare di situation comedy ricche di humor e non pensare subito a Friends. Sitcom per definizione nell'immaginario collettivo, Friends è andata in onda dal 1994 al 2004 per 10 stagioni e un totale di 236 episodi all'insegna delle risate (anche fuori campo). Questa comedy, creata da David Crane e Marta Kauffman, segue le vicende di sei amici newyorkesi che trascorrono gran parte del loro tempo insieme, intrecciando relazioni affettive e sentimentali. Facilissimo affezionarsi ai simpatici protagonisti e provare empatia per tutte quelle problematiche, amorose o lavorative, che oggi risultano così attuali. Avete voglia di passare un pomeriggio seduti sul divano del Central Perk insieme a Monica, Ross, Rachel, Phoebe, Chandler e Joey? Trovate Friends sulla piattaforma Netflix.

Friends: i protagonisti ieri e oggi

3. The Office (Amazon Prime Video)

John Krasinski e Steve Carell in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

Adattamento statunitense dell'omonima comedy britannica, The Office racconta, sotto forma di finto documentario, le vite dei dipendenti della Dunder Mifflin di Scranton (Pennsylvania), azienda che si occupa della vendita di carta. Una sitcom dalle continue gag, trascinata dell'irresistibile comicità di Steve Carell nei panni del capoufficio Michael Scott, sempre intento a vessare i suoi sottoposti con un umorismo assolutamente fuori luogo. Creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, la serie è stata trasmessa dalla rete NBC dal 2005 al 2013 ma voi potete tranquillamente godervela su Amazon Prime Video.

4. Modern Family (Amazon Prime Video)

Modern Family: Eric Stonestreet, Elizabeth Banks e Jesse Tyler Ferguson in una scena dell'episodio Great Expectations

Brillante sitcom in onda dal 2009, Modern Family offre una prospettiva realistica sulle dinamiche e sui cambiamenti della società occidentale moderna. Seguendo le vicende di una famiglia allargata e multietnica, molto distante dai canoni tradizionali, questa situation comedy racconta la vita quotidiana dei suoi personaggi, diversi per aspetti caratteriali, sessuali e culturali; lo fa con estrema ironia ma sempre veicolando messaggi di un certo spessore. Volete sbirciare nelle vite dell'affascinante Gloria (Sofía Vergara) o dell'eccentrico Cameron (Eric Stonestreet)? Trovate gli episodi di Modern Family su Amazon Prime Video.

5. 30 Rock (Amazon Prime Video)

Tina Fey e Alec Baldwin nell'episodio 'Pilot' di 30 Rock

Ideata dall'attrice e comica Tina Fey che veste anche i panni della protagonista Liz Lemon, 30 Rock segue ciò che succede dietro le quinte del The Girlie Show, uno show di sketch comici di successo di cui Liz è la caposceneggiatrice; quando però, il nuovo capo del network le impone la presenza del folle produttore Jack Donaghy (Alec Baldwin) nella trasmissione, le cose iniziano a complicarsi. Andata in onda sulla NBC dal 2006 al 2013 e acclamata dalla critica (ha vinto quattordici Emmy Awards e sei Golden Globe), 30 Rock è adesso fruibile su Amazon Prime Video.

6. How I Met Your Mother - E alla fine arriva mamma (Netflix e Amazon Prime Video)

Un brindisi tra amici in 'How I Met Your Mother'

Considerato come uno dei fortunati eredi di Friends, How I Met Your Mother è una sitcom che segue le vite di un insolito gruppo di amici e, in particolare, di Ted Mosby (Josh Radnor), giovane architetto newyorkese alla continua ricerca dell'anima gemella con cui mettere su famiglia. Seduti attorno al tavolo del pub MacLaren's, prendono vita le divertenti vicende sentimentali e professionali di Ted, Marshall (Jason Segel), Lily (Alyson Hannigan), Robin (Cobie Smulders) e Barney (Neil Patrick Harris), in un mix spassoso e realistico di successi e delusioni. Per vedere gli irresistibili episodi di How I Met Your Mother, è sufficiente accedere a Netflix o ad Amazon Prime Video.

7. Scrubs (Amazon Prime Video)

Scrubs: Zach Braff e Donald Faison in una scena dell'episodio Our Mysteries

Ideata da Bill Lawrence e prodotta per 9 stagioni, dal 2001 al 2010, Scrubs è una delle situation comedy più vista in assoluto in streaming. Divertente parodia del genere medical drama, questa sitcom mostra la vita di uno staff medico molto particolare all'interno dell'Ospedale Sacro Cuore. I protagonisti sono dei giovani dottori ancora inesperti (da qui il titolo scrubs che significa "principianti") le cui storie si intrecciano tra loro, dando vita a solide amicizie e a relazioni sentimentali. Se avete voglia di trascorrere una serata all'insegna delle risate, potete trovare gli episodi di Scrubs su Amazon Prime Video.

Scrubs: 10 motivi per cui NON è la miglior serie medical di sempre... ma quasi

Il cast di Scrubs in una foto promozionale dell'ottava stagione.

8. Parks and Recreation (Amazon Prime Video)

Amy Poehler ed Aziz Ansari in una scena del pilot di Parks and Recreation

Serie televisiva statunitense realizzata con la tecnica del falso documentario, Parks and Recreation è una sitcom ambientata all'interno del dipartimento per la manutenzione dei parchi pubblici della cittadina fittizia di Pawnee. La protagonista di questa comedy è Leslie Knope (Amy Poehler), vicedirettrice frizzante ed entusiasta, il cui carattere ottimista non corrisponde certo a quello dei suoi colleghi. Una serie davvero spassosa che vale la pena di essere guardata (la trovate su Amazon Prime Video), fosse anche solo perché ricca di star oggi affermate come Chris Pratt, Rashida Jones e Aziz Ansari.

9. The Big Bang Theory (Infinity)

Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco e Simon Helberg nell'episodio The Big Bran Hypothesis di The Big Bang Theory

Un gruppo di giovani scienziati nerd, Sheldon (Jim Parsons), Leonard (Johnny Galecki), Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar), che condivide un appartamento, scopre l'universo femminile quando, una bella aspirante attrice di nome Penny (Kaley Cuoco), si trasferisce accanto a loro. Da qui prendono vita le esilaranti vicissitudini accademiche dei ragazzi, dove non mancano riferimenti scientifici assolutamente precisi. Tra le guest star della serie di Chuck Lorre, il cosmologo scomparso Stephen Hawking. Potete vedere The Big Bang Theory su Infinity.

10. That '70s Show (Netflix)

Josh Meyers con Ashton Kutcher in That '70 Show

Facciamo un salto nei mitici anni '70 con una sitcom che ha fatto decollare la carriera di un sacco di giovani attori tra i quali Ashton Kutcher, Mila Kunis, Topher Grace e Laura Prepon. That '70 Show, andata in onda dal 1998 al 2006, segue le disavventure e il complicato percorso di crescita di un gruppo di studenti del liceo, tra primi amori, droga e assenze ingiustificate da scuola. Nonostante i diversi riferimenti culturali, questa sitcom si rivela estremamente attuale riguardo a quelle che sono le principali tematiche adolescenziali. Volete vedere tutti i 200 episodi della serie? Basta andare su Netflix.

11. Willy, il principe di Bel-Air (Netflix)

Joseph Marcell e Will Smith in Willy il principe di bel air

Willy, il principe di Bel-Air è sicuramente una delle sitcom più popolare degli anni '90, con il merito di aver lanciato la carriera di Will Smith. È proprio l'attore, infatti, a vestire i panni del personaggio principale, un adolescente originario del ghetto di Philadelphia che viene mandato a vivere con i ricchi zii nella loro lussuosa villa di Bel-Air, Los Angeles. Nemmeno da dire, Willy sarà un vero e proprio uragano nella vita agiata e composta dei suoi familiari. Andata in onda dal 1990 al 1996, le divertenti puntate di Willy, il principe di Bel-Air si possono trovare su Netflix.

Willy il principe di Bel-Air: 5 elementi che l'hanno reso un fenomeno di culto

12. La tata - The Nanny (Amazon Prime Video)

Renée Taylor (di spalle) e Fran Drescher nel divertente serial La Tata

Sfacciata, energica, genuina, la miglior governante che un ragazzino potrebbe desiderare: stiamo ovviamente parlando di Francesca Cacace, protagonista de La tata - The Nanny, in originale. Scritta e prodotta dalla stessa Fran Drescher dal 1993 al 1999, questa sitcom rientra sicuramente tra le serie tv comedy più amate di sempre. Dopo aver perso il posto di lavoro, Francesca bussa alla porta del facoltoso vedovo e produttore di Broadway Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) per vendergli dei cosmetici; viene, però, assunta come tata dei suoi tre figli, portando in casa Sheffield un'allegria contagiosa e una miriade di disastri. Se volete scoprire la versione inglese, molto distante da quella italiana dall'attitudine ciociara, potete guardare le puntate in originale de La tata su Amazon Prime Video.

13. Will & Grace (Infinity)

Will & Grace: una foto dei protagonisti in Eleven Years Later

Andata in onda dal 1998 al 2006 per otto stagioni e tornata con una nona stagione nel 2017, Will & Grace segue le vicende quotidiane di due coinquilini nonché migliori amici molto particolari: l'avvocato gay Will Truman (Eric McCormack) e l'interior design Grace Adler (Debra Messing); a completare il quadretto, la cinica e facoltosa segretaria di Grace, Karen Walker (Megan Mullally) e l'eccentrico e disoccupato Jack McFarland (Sean Hayes). Se volete rivivere le spassose vicissitudini e i dialoghi politicamente scorretti dei quattro amici di Manhattan, trovate gli episodi di Will & Grace su Infinity.

14. Arrested Development - Ti presento i miei (Netflix)

Un'immagine promozionale di Ti presento i miei - Arrested Development

Ecco a voi la storia di una facoltosa famiglia che perse tutto e dell'unico figlio che aveva la possibilità di tenerla ancora unita. Con questa frase introduttiva inizia ogni singolo episodio di Arrested Development - Ti presento i miei, serie televisiva statunitense di successo andata in onda, in maniera discontinua, dal 2003 al 2019. Ambientata a Newport Beach, questa brillante sitcom racconta le vicissitudini di un giovane manager, Michael Bluth (Jason Bateman), e dei suoi disperati tentativi di salvare l'azienda di famiglia dal fallimento e i suoi eccentrici parenti dalla dissolutezza più assoluta. Potete trovare gli episodi di questa folle situation comedy su Netflix.

15. Community (Amazon Prime Video)

Joel McHale e Danny Pudi nella nuova sit-com NBC Community

Concludiamo questa lista delle più belle sitcom divertenti con Community: un gruppo di studenti disadattati del fittizio Greendale Community College e un mix caotico di generi: sono questi gli ingredienti principali dell'opera. Jeff Winger (Joel McHale), avvocato con la licenza sospesa, organizza un finto gruppo di studio di spagnolo per corteggiare l'ex attivista politica Britta Perry (Gillian Jacobs).

Nonostante il doppio fine di Jeff, però, altri studenti si uniranno e la comitiva finirà per diventare un vero gruppo di studio. Trasmessa sul canale NBC dal 2009 al 2014 e poi rinnovata per una sesta stagione nel 2015, Community può vantare un ottimo giudizio della critica e un vastissimo numero di fan. Non la avete ancora vista? Potete trovarla su Amazon Prime Video.

Community - 10 motivi che la rendono una serie TV di culto