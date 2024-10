Shangri-La Frontier, la recensione: nella seconda stagione si torna a combattere nella Realtà Virtuale

Dopo una prima stagione che ha sorpreso tutti per l'ottima qualità delle animazioni, è ora disponibile in streaming su Crunchyroll la seconda parte delle avventure di Sanraku e del suo party nel mondo virtuale di Shangri-La Frontier. Vediamo nella nostra recensione cosa ci aspetta nelle prossime settimane.

L'annuncio della serie animata di Shangri-La Frontier, tratta dalla light novel creata da Katarina e dal manga di Ryosuke Fuji, si portò dietro il dubbio di trovarsi di fronte all'ennesimo isekai, il sottogenere del fantasy in cui un individuo comune viene catapultato in un altro mondo con caratteristiche simili a quelle dei videogiochi sul modello di Dragon Quest.

E in effetti la premessa di Shangri-La Frontier è quanto di più canonico ci possa essere, considerato il tipo di prodotto. Allora come è possibile che, in breve tempo, le avventure di Sanraku nel mondo virtuale di questo folle videogame immersivo siano diventate un cult tra gli appassionati di anime, che attendevano con ansia l'inizio della seconda stagione dell'anime?

Benvenuti a Shangri-La Frontier

Shangri-La Frontier: il protagonista Rakuro IRL

Rakuro Hizutome è un appassionato di videogiochi trash. Si è specializzato nel portare a termine tutti quei giochi afflitti da bug micidiali, giocabilità ridicola e difetti macroscopici, tanto da diventare una vera e propria leggenda nel campo. Una dedizione maniacale, una mente analitica e una determinazione ferrea sono state le armi con le quali il ragazzo è riuscito a completare tutti i peggiori giochi mai creati. E ora, in un futuro prossimo venturo in cui l'industria dei videogame ha sviluppato sistemi di realtà immersiva di altissimo livello, Rakuro è pronto ad affrontare il miglior videogame di tutti i tempi, il mondo condiviso da più di 30 milioni di utenti di Shangri-La Frontier.

Shangri-La Frontier: il maestoso avatar di Rakuro

In questo nuovo mondo Sunraku, l'alter ego virtuale di Rakuro, inizierà a farsi strada a colpi di doppia lama, affrontando nemici sempre più potenti e alla ricerca dei migliori loot per potenziarsi. Ma, all'insaputa di Sunraku, Shangri-La Frontier sembra nascondere diversi segreti, e minacce decisamente micidiali...

Alla ricerca del segreto del mondo

Shagri-La Frontier: Sanraku e il suo gruppo di assistenti

La seconda stagione della serie riprende dal punto in cui avevamo lasciato Sanraku, dopo la sconfitta del potentissimo boss Hamori no Wethermon (il Custode del Cimitero Wethermon), missione portata a termine grazie all'improbabile alleanza tra Sunraku e altri due fortissimi PG, suoi vecchi rivali e avversari: Arthur Pencilgon e Oikatzo. La vittoria sul boss ha però aperto una nuova quest: riparare un antichissimo manufatto che, a quanto pare, potrebbe fornire indizi sulla vera natura del mondo di Shangri-La Frontier.

Shangri-La Frontier: Arthur Pencilgon vs. Sunraku

Sunraku, accompagnato da Elke, Aramys ed Emul, un gruppo di animali antropomorfi che gli fanno da compagni e assistenti, si mette così in viaggio verso territori inesplorati e popolati da mostri per consentire a Elke di acquisire lo status di "Fabbro Divino" e poter così lavorare sull'artefatto danneggiato.

La prima tappa è un luogo in cui, si dice, dimorino ancora creature magiche create in un antico passato, golem dotati di grandi potere e arcane conoscenze.

Ovviamente, neanche il tempo di mettere piede nella nuova zona e subito Sunraku sarà costretto a rimettere mano alle armi per fronteggiare nemici intenzionati a distruggere lui e i suoi compagni.

Come fare bene il proprio lavoro

Shangri-La Frontier: il party dei protagonisti

Come dicevamo in apertura della nostra recensione, sulla carta Shangri-La Frontier non sembra offrire nessun particolare motivo d'interesse rispetto alla moltitudine di altri prodotti con caratteristiche simili.

Eppure, in un panorama iper-affollato, questo titolo ha saputo guadagnarsi un posto d'onore. Questo è stato possibile grazie a diversi fattori e trovate azzeccate che hanno permesso all'opera di Katarina di svettare nell'olimpo delle serie di maggior successo, nonostante la trama non brilli certo per originalità.

Per cominciare il design del protagonista, con l'iconica ed espressiva maschera da uccello, che riesce a essere al tempo stesso buffo, espressivo ed efficace anche nelle scene più intense.

Anche la caratterizzazione dei personaggi secondari è ben centrata, con il giusto equilibrio tra stereotipi e tocchi di follia che scompaginano le carte in tavola.

Shangri-La Frontier: il fabbro Vysache

Ottimo il comparto sonoro e musicale, che danno tridimensionalità ai disegni puliti e dai colori brillanti, e theme songs di buon livello (la nuova opening, QUEEN, è eseguita dalla star LiSA, ormai una garanzia di qualità), e la speranza di un nuovo momento cult come la "Canzone della forgiatura" della prima stagione.

Ma è soprattutto nel comparto tecnico che Shangri-La Frontier si è fatto valere: ottima direzione generale affidata a Toshiyuki Kubooka, e le eccellenti animazioni dello Studio C2C, hanno saputo valorizzare le tantissime e frenetiche scene d'azione che si sono viste nel corso della storia.

Senza spoilerare nulla a coloro che stanno seguendo solo l'anime, a cui consigliamo comunque di recuperare anche il manga di Kodansha in Italia da Panini Comics, anticipiamo soltanto che questo nuovo arco narrativo promette altri scontri avvincenti e loot sempre più ricchi nel mondo online... e non solo.