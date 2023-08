Rosa Chemical a Giffoni 2023: 'Il mio regista preferito è Christopher Nolan'

Rosa Chemical è stata una delle rivelazioni di Sanremo 2023: con la canzone Made in Italy si è fatto conoscere dal pubblico di tutta Italia. Anche grazie al bacio con Fedez, certo, ma soprattutto per il look che non passa inosservato e lo spirito irriverente. Ospite a Giffoni 2023 per un concerto, abbiamo incontrato il rapper (nome all'anagrafe Manuel Franco Rocati) e cercato di scoprire il suo lato cinefilo.

Che film guarda Rosa Chemical? La risposta è complessa: "Ci sono i film che guardo per dormire, principalmente commedie. Mi piace Adam Sandler, film leggeri. Mentre per quanto riguarda titoli un po' più ricercati mi piacciono molto i film di fantascienza. Futuri distopici... Christopher Nolan è il mio regista preferito".

Attende Oppenheimer quindi? La risposta è sì: "Sono proprio nel team Oppenheimer!" ci dice. E anche a lui è arrivata voce del Barbenheimer: "Non ho ancora visto Barbie perché ora sono in tour, ma so di questa diatriba tra i due film. Io aspetto Christopher Nolan, però penso che poi Barbie lo guarderò lo stesso".

Visto che la sua professione è la musica, scontato chiedere a Rosa Chemical se vorrebbe fare una colonna sonora di un film. La risposta è però particolarmente piena di entusiasmo: "Mi piacerebbe tantissimo. In Italia non so per quale regista, perché guardo pochissimo cinema italiano. Sono mega fan di Aldo Giovanni e Giacomo, sono i miei preferiti. La sera guardo i loro film a stecca, li so tutti a memoria. Per me il loro capolavoro è Così è la vita. Sono innamorato follemente di quel film. Però conosco poco il mondo del cinema italiano. Quindi forse potrei propormi ad Aldo Giovanni e Giacomo e a Christopher Nolan!"

La domanda sul B-movie preferito è ormai un tratto distintivo di Movieplayer e a questa domanda Rosa Chemical ci spiazza: "A Serbian Film. Me l'ha fatto scoprire una mia amica. È bellissimo. Non ha molto senso etichettare. Amo tutto il cinema: basta che sia ben fatto".

Rosa Chemical nelle sue canzoni parla liberamente di sesso. Visto che ama Christopher Nolan, regista noto per non aver mai mostrato una scena di intimità, almeno fino a Oppenheimer, cosa pensa di questa tendenza del cinema contemporaneo a mostrare con parsimonia le scene di sesso sul grande schermo? "Io mi son segato mille volte su Love di Gaspar Noé! Penso che vada normalizzato l'argomento. Quindi sì, è giusto parlarne anche al cinema".