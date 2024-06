Rising Impact, la recensione: golf e colpi speciali, mix impossibile?

Su Netflix è disponibile la serie Rising Impact, anime sportivo dedicato ai progressi nel golf del piccolo e talentuoso Gawain. Sarà in grado di riaccendere l'interesse per questo sport dopo lo storico "Tutti in campo con Lotti"? Scopriamolo nella nostra recensione.

Talento sovrumano, perseveranza, esagerazioni spettacolari e sfide sempre più difficili: sono alcuni degli elementi che hanno reso gli anime e i manga di genere sportivo, i cosiddetti spokon, particolarmente amati e famosi tra gli appassionati, e non solo.

A seconda della generazione del vostro interlocutore è impossibile che non abbiano mai sentito parlare della Stella dei Giants, di Mimi Hayuwara (o della sua "cugina" Mila), di Capitan Tsubasa (o Holly Hatton...) o, in tempi più recenti, di Hinata Shoyo di Haikyu! e Yoichi Isagi di Blue Lock.

Ma appassionare gli spettatori con sport già normalmente frenetici e avvincenti è facile: provate a farlo col golf!

E, ovviamente, basta chiedere...

Un'immagine di Rising Impact

I Cavalieri del Golf

La golfista Kiria

Siamo in Giappone (naturalmente...).

Durante una vacanza in montagna Kiria Noshino, una giocatrice di golf professionista si imbatte per caso in un bambino di origine straniera, Gawain Nanaumi, che dimostra spiccate doti fisiche. La vita sui monti ha infatti fatto miracoli sul corpicino, all'apparenza tenero ed esile, del ragazzo. In più Gawain ha, con i suoi amichetti, una vera passione nel trovare il modo di lanciare una palla il più lontano possibile: è convinto che la risposta sia il baseball, ma quando Kiria gli dimostra che è capace di scagliare la pallina da golf a centinaia di metri di distanza grazie al driver, ovvero la mazza usata dai golfisti per iniziare il loro percorso, Gawain rimane folgorato e scopre la sua vera vocazione. Impressionata dalle doti del piccolo, Kiria si ripromette di farne un giocatore professionista.

Dopo aver malinconicamente salutato il nonno, il suo unico familiare, Gawain si trasferisce quindi in città per vivere con Kiria. Da questo momento inizia la sua carriera da golfista, in un crescendo di nuove amicizie e sfide sempre più impegnative per superare i propri limiti e difetti.

Gawain fa quindi la conoscenza dell'affascinante stella nascente del golf giovanile, Lancelot Norman, che diventerà il suo rivale. Tanto Gawain è abile nei tiri lunghi, così Lancelot è un vero asso quando si tratta di imbucare la pallina quando questa è sul green, la zona più prossima al bersaglio.

Il Rising Impact di Gawain

Durante una sfida con Lancelot, Gawain viene notato da Merlin Albright, preside della sede giapponese della prestigiosa Camelot Academy, una scuola che forma i giovani di Inghilterra, Stati Uniti e Giappone non solo dal punto di vista accademico, ma soprattutto come giocatori professionisti di golf.

L'ingresso nella Camelot Academy è solo un nuovo passo per Gawain, che si prepara ad affrontare la difficile sfida della Camelot Cup, la competizione tra le tre sedi dell'accademia da cui solo il migliore uscirà vincitore.

Anche il golf può essere spettacolare (?)

Gawain saluta il nonnino

Rising Impact è tratto da un manga di Nakaba Suzuki, edito in Giappone da Shueisha e ancora inedito in Italia.

Gli stilemi del genere spokon ci sono più o mno tutti: lo straordinario talento del protagonista, dotato della capacità unica di "vedere" il punto di impatto perfetto tra mazza e pallina, la sua incrollabile determinazione a migliorarsi e vincere ogni sfida, anche quelle contro sé stesso, il nutrito cast di comprimari che passano dalla rivalità all'amicizia con il protagonista.

Non mancano neanche le esagerazioni che hanno reso il genere così avvincente, spesso a discapito del realismo nel trattare gli eventi sul campo: in questo caso si spazia dalle straordinarie capacità dei giovani giocatori. Oltre a Gawain che è capace di colpire la palla con forza e precisione sovrumane, c'è gente che applica i principi del kung-fu al golf, altri che vedono le traiettorie dei colpi sotto forma di serpenti d'ombra o strade di luce, e così via.

Inoltre i percorsi delle competizioni sembrano progettati con un editor di videogiochi, con abbondanza di trabocchetti, dislivelli da montagne russe, forme improbabili (c'è una buca progettata a forma di gruccia appendi-abiti da armadio...) e chi più ne ha, più ne metta.

Insomma: se cercate una serie che renda la concentrazione e la rilassata, piacevole attitudine alto-borghese di

questo sport, avete sbagliato titolo.

Il golf è questione di tecnica (e faccette buffe)

Il travolgente sorriso di Gawain

Per quanto riguarda la realizzazione vera e propria, dobbiamo sottolineare che la caratterizzazione di Gawain è abbastanza fastidiosa, solo in parte giustificata dalla sua giovane età, e che comunque il golf è, chiaramente, solo il pretesto per raccontare una storia già vista in innumerevoli altri titoli.

Tuttavia Rising Impact è un prodotto comunque discreto, con una buona realizzazione tecnica dello studio Lay-Duce (ex membri del più famoso Studio Bones) e la regia sicura di Hitoshi Nanba, già al timone dell'ottima trasposizione anime di Golden Kamui.

Il character design ricalca quello del manga, con personaggi stereotipati ma ben definiti, e alterna (in verità, in maniera poco fluida) momenti più seri a siparietti più smaccatamente comici, con le consuete "faccette buffe" dei protagonisti o le loro versioni super-deformed.

I protagonisti di Rising Impact

La storia prosegue su binari abbastanza prevedibili, soffermandosi sulla crescita di Gawain e sulla difficoltà di conciliare il suo desiderio di "colpire la palla il più forte possibile" con l'esigenza dello sport di approcciare le buche con differenti strategie e tecniche.

Comunque, questa prima stagione si conclude, come suol dirsi, sul più bello, con la promessa di uno scontro al vertice nella prossima, e già annunciata stagione.

Manca, purtroppo, il doppiaggio italiano, ed è presente -cosa abbastanza rara nel panorama anime- solo una ending song, e nessuna opening.