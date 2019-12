10 regali di Natale 2019 per chi ama Star Wars

I migliori regali di Natale 2019 per chi ama Star Wars: tra gadget, action figure e immancabili Lego, ecco come sentirsi lontano lontano anche sotto l'albero.

Darth Vader in una celebre scena de L'impero colpisce ancora

Di prepotenza nell'immaginario collettivo entrato è. Generazioni di persone influenzato ha. E allora non pecchiamo certo di blasfemia nell'ammettere che l'imminente uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, film che chiuderà (per sempre?) la mitica saga di George Lucas, è un evento che in quanto ad aspettative se la gioca tranquillamente col Natale. Una lunga ed estenuante attesa che inganneremo con la nostra lista di migliori regali di Natale 2019 tutta dedicata alla nostra galassia lontana lontana preferita.

Però, forse, faremmo meglio a chiamarla guida intergalattica, perché il merchadising di Star Wars è un universo talmente vasto, affollato e sconfinato da richiedere qualche dritta su come orientarsi.

E allora, tra gadget, action figure e immancabili Lego, ecco i nostri consigli perché la forza sia sempre con voi.

Una scena del film Star Wars: L'ascesa di Skywalker

1. Cofanetto della saga in blu-ray

Allora, partiamo dalle basi. Iniziamo dalle cose importanti. Perché il Natale è sempre una succulenta occasione per iniziare i novizi alla via della Forza. Qualora esista davvero qualcuno a non possedere ancora la saga di Star Wars in home video, ecco il rimedio all'enorme lacuna. Le due trilogie riunite in un elegante cofanetto di blu-ray che insegnerà a contare a molte persone: 4,5,6,1,2,3.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 31 €

2. Set Lego Millenium Falcon

La loro tentazione è costante. Il nostro portafoglio soffre al loro pensiero. I bellissimi (e maledetti) set Lego ci rendono tutti deboli dinanzi ai mitici mattoncini danesi, e ovviamente Star Wars non poteva certo farsi sfuggire l'occasione di svuotare le nostre tasche. Ci arrendiamo dinanzi a questo bellissimo set del mitico Millennium Falcon (lungo ben 44 centimetri), impreziosito dalle minifigure di Finn, Chewbacca, C-3PO, Lando Calrissian e Boolio, più i droidi LEGO R2-D2 e D-O.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 142 €

3. Funko Pop Rey

Sulla scia dei Lego, ecco arrivare i Funko Pop. Le mini-figure deformed che stanno facendo intenerire e impazzire un sacco di persone. I Funko Pop di Star Wars sono un'infinità, tutti a prezzi sempre accessibili, ma per questo Natale abbiamo deciso di stupirvi con un tocco di minuscola epicità. Vi segnaliamo questo micro-set tratto da Star Wars: Gli ultimi Jedi in cui Rey duella con una guardia pretoriana.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 27,90 €

4. Statua Han Solo e Chewbecca

Come tornare a casa. Come rivedere due vecchi amici. Come una rimpatriata. È questo che proverete dinanzi a queste bellissime statue del vecchio Han Solo e del fedele Chewbecca. Tratte dalla loro versione vista in Star Wars: Il risveglio della forza, i due modelli della Kotobukiya sono in scala 1/10 e rifiniti con una pittura molto dettagliata.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 139,90 €

5. Maglione Darth Vader

Anche il Lato Oscuro ha un lato morbido. Anche il Lato Oscuro sa cosa significa il calore. Ve lo dimostra questo per niente sobrio maglione che osa mettere in bella mostra il faccione del mitico Darth Vader. Visto così il nostro signore del Male non fa poi così paura. O, forse, ce ne fa ancora di più.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 45 €

6. Libro su Obi-Wan

In attesa di gustarci la serie tv tutta dedicata al saggio Obi Wan (annunciata da Disney +), vale la pena approfondire la psicologia di uno dei personaggi più complessi della saga. Per farlo, vi consigliamo Kenobi, romanzo di John Jackson Miller (a un prezzo davvero stracciato), dedicato ai primi giorni di Obi-Wan sul pianeta deserto di Tatooine. I fatti narrati sono inseriti tra la fine dei Episodio III e l'inizio di Episodio IV.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: 5 €

7. Art book Star Wars

Questa è una perla assoluta. Un oggetto di culto che non può mancare nella collezione di un vero starwarsiano degno di questo nome. Stiamo parlando dell'eccelso art book dedicato alle illustrazioni di Star Wars. Una serie di disegni, bozzetti e art work inediti che hanno dato forma, vita e anima alla ricca iconografia della saga di Lucas. Davvero imperdibile. E con un prezzo molto accessibile.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 25 €

8. Action figure Boba Fett

Carismatico, amato, misterioso. Il caso Boba Fett dovrebbe essere oggetto di studio per sociologi, psicologi e massmediologi, perché il successo di questo personaggio è inversamente proporzionale alla sua presenza scenica nei film. Questo non ha scalfito un briciolo del suo immenso fascino. Il cacciatore di taglie più pragmatico della galassia è stato ricreato molto bene in questa economica action figure snodabile, arricchita anche da effetti sonori e luminosi.

Dove trovarlo: Disney.it

Prezzo: 36 €

9. Moleskine degli Stormtrooper

Sfoderare una Moleskine a tema Star Wars è sempre un ottimo modo per mettere le cose in chiaro. Che siano amici, colleghi o clienti, l'orgoglio starwarsiano va ribadito con classe ed eleganze. Tutte cose possedute da questa bellissima agenda dedicata al casco iconico degli Stormtrooper. Un'edizione limitata "da non mancare", per citare l'infallibile mira delle truppe bianche.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: 19,50 €

10. Fumetto Darth Vader

Di fumetti dedicati a Star Wars ce ne sono davvero tantissimi, e va detto che non è sempre facile trovare storie memorabili. Tra queste c'è l'intrigante cambio di prospettiva immaginato da Kieron Gillen (con i disegni di Salvador Larroca), che racconta la guerra tra Alleanza Ribelle e Impero mettendosi dalla parte del male. Ambientata tra Episodio IV ed Episodio V, questa mini-saga farà la gioia dei fan di Darth Vader.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16 €

The Dark Side of Star Wars: Darth Vader, Kylo Ren e il fascino del Male