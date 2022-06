Privacy, la recensione: l'avvincente serie Netflix con Itziar Ituño che tenta di risvegliare le coscienze

Privacy: una scena della serie

Come vedremo nella nostra recensione di Privacy, il cui titolo originale è Intimidad, la nuova serie Netflix divisa in otto episodi sta già facendo parlare di sé grazie alla sua protagonista: Itziar Ituño, l'attrice che tutti conosciamo come Raquel de La casa di carta, interpreta il ruolo principale di questo avvincente political drama spagnolo. Oltre alla Ituño nel cast figurano anche: Patricia López Arnaiz nei panni di Begona, Emma Suárez che sarà Miren, Verónica Echegui che interpreterà Ane e l'amatissima Ana Wagener nei panni di Alicia, una detective specializzata in revenge porn.

Il personaggio interpretato dalla Ituño, una candidata alla carica di sindaco di Bilbao, affronta una serie di difficoltà dopo che online viene diffuso un filmato che la immortala durante un rapporto sessuale. Come ormai tutti sappiamo, questo non è affatto un fatto isolato: la sua storia, infatti, si incrocia con quella di una ragazza la cui sorella si è uccisa a causa di un episodio di revenge porn. Inutile dire che la principale tematica affrontata nello show ci ricorda il dramma di Tiziana Cantone, la cui tragica fine ha fatto si che in Italia, dopo l'approvazione del Codice Rosso sulla violenza domestica, la violazione della privacy a scopo di vendetta sia stata codificata come reato.

Privacy: un momento della serie

La storia del political drama

La diffusione del video erotico di una promettente politica, chiamata Malena Zubiri, diventa il mezzo attraverso il quale si intersecano le vite di quattro donne alle prese con la linea che divide la vita pubblica di una persona da quella privata. La nuova serie spagnola di Netflix si apre mostrando il vicesindaco di Bilbao, ovvero la principale scommessa del potente partito politico che rappresenta per diventare la candidata a sindaco della capitale Vizcaya. Tuttavia, quando un video intimo in cui la celebre e brillante politica viene immortalata mentre fa sesso sulla spiaggia inizia a circolare velocemente e diventa virale, la sua vita viene colpita da un vero e proprio terremoto. Oltre all'umiliazione, all'imbarazzo e alla vergogna di essere vista da tutti in uno dei frangenti più intimi della sua vita, Malena deve anche fare i conti con la sua famiglia e con il fatto che il gesto che ha subito ha delle conseguenze dirette sulla sua promettente carriera politica.

Privacy: un'immagine della serie

Quasi spogliata del suo status di vittima, Malena diventa in qualche modo "colpevole" di essere stata registrata mentre fa sesso con un uomo che non era suo marito e per questo motivo viene giudicata e "processata pubblicamente" da colleghi e cittadini. L'evento danneggia la sua immagine pubblica, ma la Zubiri dimostra di essere decisa ad andare avanti, utilizzando il suo coraggio e la sua forza come catalizzatori per combattere la battaglia che l'attende.

Privacy: una foto di scena della serie

La storia di Malena, al tempo stesso, è strettamente legata con quella di un'altra vittima di un evento simile avvenuto non molto tempo prima nella stessa città. Si tratta di Ane (Verónica Echegui), una giovane operaia che ha deciso di togliersi la vita dopo aver subito molestie sul posto di lavoro a causa di alcuni suoi video e foto porno che avevano iniziato a circolare tra i telefoni dei colleghi. La sorella di Ane, Begoña (Patricia López Arnaiz), è determinata a scoprire chi è il responsabile della sua morte e, grazie al suo coraggio e alla sua irrefrenabilità, la sua missione si intreccia con quella di Malena e alle indagini condotte da un'esperta detective di nome Alicia, interpretata dall'attrice veterana Ana Wagener.

La parola a Itziar Ituño

A proposito della tematica principale esplorata dal nuovo show spagnolo, l'amatissima interprete di Raquel ne La casa di carta, che ha reso famosa Privacy ancor prima della sua uscita sulla piattaforma streaming grazie al sostegno dei suoi fan, ha dichiarato: "L'importante è che questa serie offra agli spettatori qualcosa di più del puro intrattenimento. Dovrebbe riuscire a farci pensare, a metterci di fronte a una situazione difficile, che in realtà non è altro che una delle tante che questi personaggi devono affrontare in quanto donne."

Privacy: una foto di scena

"Privacy è uno strumento per aumentare la consapevolezza, per risvegliare le coscienze, e se qualcuno si vede riflesso in essa potrebbe decidere di cambiare il modo in cui pensa o addirittura vive problematiche di questo tipo", ha continuato Itziar Ituño, per poi aggiungere che "l'audiovisivo è uno strumento molto potente per questo perché ha un impatto su di te, può veramente cambiare la tua percezione su qualunque aspetto della vita. Ha una dimensione sociale."

Privacy: punti di forza e di debolezza

Privacy è un political drama molto intenso che pone domande attuali e sempre più terrificanti: "Quali sono i confini della nostra intimità? Come si dovrebbe rispondere ad un gesto di pura malvagità che nasce dal risentimento? Che cosa succede alle nostre vite quando un evento privato si trasforma in un argomento di pubblica discussione?". L'importanza delle tematiche trattate da vita ad una narrazione fluida e ricca di interessantissimi spunti di riflessione ma, nonostante questo, sono le performance di alcune delle attrici a catturare la nostra attenzione: Itziar Ituño, Patricia López Arnaiz e Ana Wagener in particolare dimostrano di essere delle interpreti semplicemente magnetiche ed estremamente coinvolgenti.

Come accennato in precedenza, il modo in cui Verónica Echegui e Laura Sarmiento Pallarés, le creatrici e sceneggiatrici del dramma spagnolo, hanno deciso di dare importanza a un tema spaventoso e fin troppo attuale come quello revenge porn cattura non solo l'attenzione e la curiosità dello spettatore, ma anche il suo cuore. L'empatia e la compassione emergono dal copione illuminando le coscienze, in parte grazie alla regia di cineasti brillanti come Jorge Torregrossa, Koldo Almandoz, Ben Gutteridge e Marta Font Pascual. L'unica pecca è forse quella comune a molte serie che sono state realizzate negli ultimi anni: la tendenza esplicita, e quasi patologica, a voler costantemente inserire nella trama e nei dialoghi elementi propri dell'ideologia woke, finendo per annoiare lo spettatore con concetti che ormai non aggiungono più niente di nuovo alla narrazione.