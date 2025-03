Primo Appuntamento: come funziona il dating show, location e novità

In ogni episodio di Primo Appuntamento, due single, che non si sono mai incontrati prima, cenano in un romantico ristorante. Sfruttano l'occasione per conoscersi meglio, attraverso il racconto delle rispettive esperienze di vita. Il tutto sotto l'occhio attento delle telecamere.

Alla fine della serata, i partecipanti esprimono le reciproche opinioni nel confessionale singolo, rivelando le impressioni suscitate dall'altro nel corso dell'appuntamento. Successivamente, nel confessionale di coppia, decidono se continuare la conoscenza, rivedendosi, questa volta senza telecamere, o salutarsi in modo definitivo.

Le novità della nona edizione

La nuova stagione di Primo Appuntamento prevede la messa in onda di 20 puntate, della durata di 75 minuti. Alla conduzione del programma ritroviamo Flavio Montrucchio, che questa volta ricopre un doppio ruolo. Il noto presentatore non si limita, infatti, ad intervistare i single protagonisti della serata, ma veste anche i panni del maître, accogliendoli nel ristorante. Prende in consegna i loro cappotti, per poi accompagnarli al bancone del bar, dove Mauro Cipollone, storico barman della trasmissione, offre loro qualcosa da bere.

Queste non sono le uniche novità, perché quest'anno potremo assistere ad alcune puntate a tema, che proporranno, ad esempio, delle serate in maschera o dedicate a spettacoli di magia, con tanto d'illusionista. Durante una di queste serate, i single sveleranno, attraverso dei giochi, alcuni aspetti della loro personalità.

Anche la location si è trasformata, attraverso i nuovi arredi della zona ristorante, dell'angolo bar e dell'area dedicata al ricevimento degli ospiti, che potranno notare la presenza di un pianoforte. Un pianista, infatti, intratterrà i single con un piacevole sottofondo musicale.

Nel rinnovo sono state coinvolte anche le grafiche, i confessionali e il momento del riepilogo finale che ci consente di scoprire se le neo coppie hanno deciso di continuare la conoscenza oppure d'interromperla. Non vedremo più, inoltre, le raffigurazioni animate degli uccellini che cinguettano.

Primo Appuntamento: i dettagli della location e il nuovo menù

La location di Primo Appuntamento è, come sempre, un'elegantissima villa settecentesca di Tivoli, alle porte di Roma: stiamo parlando della Tenuta Sant'Antonio. Qui, tutti gli anni, viene approntato il suggestivo ristorante, che accoglie le coppie durante gli appuntamenti al buio. I single possono approfondire la loro conoscenza, degustando il menù di questa nuova edizione. Anche questo è stato, infatti, rinfrescato.

Le coppie possono assaporare varie prelibatezze, scegliendo tra antipasti invitanti, come la tartare di salmone o il tagliere di salumi, formaggi e miele. Esiste, inoltre, la possibilità di gustare primi piatti deliziosi, ad esempio le linguine con bisque di gamberi rossi, oppure gli gnocchi con crema di zucca, taleggio e guanciale croccante.

Per quanto riguarda i secondi, questi spaziano dalla spigola con caponatina di verdure, al più rustico hamburger con salse e patatine fritte. I dolci, infine, sono sempre molto scenografici e allettanti.

Chi è il barman di Primo Appuntamento?

Nella nuova edizione di Primo Appuntamento, ritroviamo una figura molto familiare: il bartender Mauro Cipollone. Non sappiamo granché della sua sfera privata, trattandosi di una persona molto riservata. Sui social non c'è traccia di immagini che lo ritraggano accanto a una donna, provando l'esistenza di una fidanzata o di una compagna di vita.

Abbiamo qualche informazione sul suo percorso professionale: sappiamo che era molto giovane, quando ha iniziato a lavorare dietro il bancone di un Pub di Roma. Successivamente, ha prestato servizio in vari locali di prestigio, tra cui The Corner, collaborando con lo Chef Fabio Baldassarre, ex stella Michelin. Ha lavorato anche nel ristorante di Cristina Bowerman e presso Spazio Niko Romito Bar e Cucina, premiato come miglior bar d'Italia da Gambero Rosso.

La notorietà arriva, però, con Primo Appuntamento, dove svolge il ruolo di barman ufficiale, preparando agli ospiti del dating show l'aperitivo o il cocktail giusto per rompere il ghiaccio, prima della cena. Mauro ha un grande sogno nel cassetto: quello di poter aprire, un giorno, un locale completamente immerso nel verde. Il suo cocktail preferito? Il gin tonic: classico e senza tempo.