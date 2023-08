Operazione Soulcatcher, la recensione: su Netflix un action anonimo

Membri dei servizi segreti polacchi, Kiel e suo fratello Piotr partecipano a un'operazione speciale per salvare la figlia di uno scienziato che, dopo essere caduto in mani nemiche, sta curando sotto minaccia lo sviluppo di un rivoluzionario dispositivo in grado di trasformare le persone in individui violenti e privi di raziocinio. Proprio Piotr ne fa le spese e diventa vittima di una furia incontrollabile, al punto di aggredire lo stesso fratello che, messo alle strette e per la propria sopravvivenza, si trova costretto a ucciderlo.

Come vi raccontiamo nella recensione di Operazione Soulcatcher, Kiel non riesce a darsi pace e al termine dell'incarico, rientrato sano e salvo con la ragazza e un altro agente del team, viene interrogato dall'Interpol, intenzionata a vederci chiaro su quanto accaduto, salvo poi essere recuperato da un ministro del suo governo e ricondotto in patria sano e salvo per prendere parte a una nuova missione. Questa volta Kiel e i suoi uomini dovranno rintracciare proprio lo scienziato a capo del progetto e sottrarlo dalle grinfie dei terroristi, con l'obiettivo di recuperare l'arma ai fini della salvaguardia nazionale. Ma ben presto il protagonista scoprirà di non potersi fidare di niente e nessuno...

Missione implausibile

Un dispositivo rivoluzionario che usato nel migliore dei modi potrebbe portare a scoprire una cura contro il cancro ma che, finito nelle mani sbagliate, si rivela un'arma estremamente pericolosa, la quale però fa gola a molti anche dietro le dichiarazioni di facciata. Non parte certo da una premessa originale Operazione Soulcatcher, produzione polacca da pochi giorni disponibile nel catalogo di Netflix dove ha già scalato la classifica dei titoli più visti. Un film che pecca di originalità non soltanto nella convulsa narrazione, sulla quale torneremo, ma anche nella relativa messa in scena, sofferente di una freddezza inusuale in titoli del filone nonché di una mancanza di idee nello sviluppo delle coreografie d'azione, tutte uguali tra loro sia per ciò che riguarda i conflitti con arma da fuoco che i combattimenti corpo a corpo.

Senza cuore e senza respiro

Cento minuti di visione che non riescono mai a coinvolgere o emozionare, con il pathos azzerato anche per via di personaggi figli di un generale anonimato, ricalcati su modelli prestabiliti - la bella cecchina col fucile di precisione, il capellone, il simpatico elicotterista, la bella da salvare, lo scienziato tormentato, il protagonista bello che sa sempre quale è la cosa giusta da fare e così via, per non parlare del villain ben più che inconsistente - e destinati a rispettivi epiloghi improbabili, con un paio di morti ben più che forzate e involontariamente ridicole. La sceneggiatura tenta anche di inserire qua e là riferimenti alla contemporaneità, con il tema dell'immigrazione e l'ascesa dei partiti totalitaristi, con lo spettro del fascismo e le percentuali dei sondaggi a far capolino, nel tentativo di contestualizzare una trama "plasticosamente" di genere ad un possibile approccio realistico.

Non aver imparato la lezione

Il regista Daniel Markowicz torna a collaborare con Piotr Witkowski, attore principale già nei suoi precedenti lavori Bartkowiak (2021) e Lesson Plan (2022), entrambi disponibile anch'essi quali original nel catalogo della piattaforma streaming. Come nel caso del predecessore, Markowicz sembra appoggiarsi a prototipi consolidati - in Lesson Plan era Un poliziotto alle elementari (1990), qui l'intero filone spionistico dell'ultimo ventennio - ma si dimostra inabile nel costruire qualcosa di avvincente e originale, tanto che si procede per inerzia su passaggi via via prevedibili conducenti a quel più che ovvio finale. Non si esce mai dai binari stabiliti, su una struttura bidimensionale che latita di suggestioni ed emozioni, tra intrecci romantici scontati - e privi di un minimo di costruzione nella gestione dei relativi personaggi - un paio di sortite comiche fuori luogo e quei riferimenti sociopolitici che lasciano il tempo che trovano, all'insegna di un'imperante banalità di fondo.