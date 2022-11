Oltre l'universo, la recensione: su Netflix una storia d'amore e malattia

Nina fin dall'infanzia ha manifestato un enorme talento per il pianoforte, ma la sua vita è stata sempre condizionata da una patologia autoimmune. La ragazza soffre infatti di lupus, che colpisce vari organi e apparati del corpo umano, inclusi i reni. Nina è in attesa di un trapianto che possa garantirle una vita normale, ma la lista d'attesa è lunghissima - ha quasi quindicimila candidati davanti a lei - e il solo modo per scongiurarne l'avanzamento e aumentare le possibilità di sopravvivenza è di sottoporsi tre giorni alla settimana a delle sedute di dialisi in ospedale.

Come vi raccontiamo nella recensione di Oltre l'universo, è proprio lì nelle sale dove svolge la terapia che ha modo di conoscere l'affascinante Gabriel, un medico specializzando che aveva già casualmente incontrato in precedenza e con cui era scattato una sorta di colpo di fulmine. I due cominciano a frequentarsi, ma per lui la relazione con una paziente potrebbe voler dire infrangere la deontologia professionale e suo padre, primario, cerca di dissuaderlo. Nel frattempo Nina si prepara ad un provino per realizzare il proprio sogno, ovvero entrare nell'orchestra sinfonica di San Paolo.

Questa nuova produzione originale Netflix, battente bandiera brasiliana, paga principalmente i limiti del relativo genere di appartenenza, quel dramma romantico dove la malattia fa capolino per guastare la love-story tra i due protagonisti. Oltre l'universo in questo non si discosta molto dagli schermi archetipici che continuano in ogni caso a far breccia nel cuore di un pubblico soprattutto giovane, coetaneo dei personaggi che si trovano a lottare per un amore tormentato e in costante pericolo.

Ecco così che è ancora una volta il parallelo sogno di Nina a spingere per buona parte la narrazione, con l'ambizione di diventare una pianista pronta a calcare i migliori palchi nazionali e internazionali a spronarla contro e tutti, con poi l'amore spuntato improvvisamente ad aggiungere quell'ulteriore carica per compiere lo sprint necessario.

Quando tutto sembra destinato al più ovvio dei lieto fine, un'altra tragedia rischia di scombinare per l'ennesima volta le carte e nell'ultima mezzora assistiamo ad un qualcosa di imprevedibile che riempie il racconto di note dolceamare e giustifica almeno in parte un minutaggio che sulla carta pareva eccessivo: Oltre l'universo infatti dura due ore e rotti e se la parte centrale avrebbe potuto effettivamente essere snellita, il primo e l'ultimo terzo sono invece necessari a iniziare e concludere la vicenda dando la giusta profondità ai numerosi sottotesti.

Alcune storyline secondarie va detto non sono sempre ispirate, a cominciare dall'amico omosessuale di Gabriel - macchietta tipica e abusata che dovrebbe aver fatto ormai il suo tempo - fino alla forzata figura del nonno di Nina, che funge da mentore e genitore mancato.

La costante voice over di lei che accompagna lo spettatore alla scoperta dei suoi stati d'animo è il facile espediente per approfondirne un carattere sui generis, ma alla lunga finisce per risultare parzialmente invasivo e evidenziare dei limiti di scrittura che con il procedere degli eventi si fanno sempre più ingombranti, così come quei passaggi musicali a sottolineare le fasi chiave di un racconto che gioca ancora una volta sull'eterno connubio tra eros e thanatos.

Niente da dire invece sui due giovanissimi protagonisti, freschi e genuini al punto giusto e assai meno irritanti di loro colleghi alle prese con ruoli coevi: in particolar modo Giulia Be, cantante e compositrice al suo esordio davanti alla macchina da presa, ha un volto che buca lo schermo al primo sguardo e speriamo di rivederla al più presto in produzioni più originali.