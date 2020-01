Notte sul pianeta Terra, la recensione: l’oscurità e la meraviglia nella nuova docuserie Netflix

Notte sul pianeta Terra: una bellissima immagine della serie Netflix

I documentari sono uno dei fiori all'occhiello della piattaforma streaming Netflix, ce ne sono per tutti i gusti e tutti gli interessi. L'elevato numero non è, però, garanzia di qualità e tra i tantissimi titoli disponibili solo in pochi riescono a soddisfare i palati più esigenti. In questa recensione di Notte sul pianeta Terra parleremo proprio di questo: una serie di 6 documentari di ottima qualità in grado di mostrarci meraviglie e situazioni che finora erano state sempre celate dall'oscurità della notte. Questa serie naturalistica, prodotta da Bill Markham e raccontata in Italia dalla bellissima voce di Alessandra Mastronardi, ha come scopo quello di sollevare il velo dell'oscurità notturna per permetterci di scoprire segreti e comportamenti della natura a noi inediti e sicuramente spettacolari e suggestivi, permettendoci di intraprendere un viaggio intorno al globo che, siamo sicuri, catturerà la vostra attenzione. Disponibile dal 29 gennaio 2020 per un binge watching selvaggio di alta qualità.

Nuove tecnologie, nuovi racconti

Notte sul pianeta Terra: una suggestiva immagine della serie

Le favole che ci leggevano da bambini raccontavano di come di notte tutto si fermasse, l'oscurità calava come un manto avvolgente cullando i sogni (o gli incubi) di uomini animali e piante. Beh, a volte le favole mentono. La natura nelle ore notturne è viva e vitale, non abbandona la sua frenesia, non attenua i suoi pericoli, le sue spettacolari esibizioni e i suoi canti. Il buio, talvolta avversario, talvolta complice, circonda ogni creatura senza però fermare la vita. Grazie alle nuove tecnologie possiamo anche noi osservare questo brulicare di vita mantenendo il più possibile la discrezione, nascondendoci virtualmente dietro l'obiettivo di una videocamera di ultima generazione. Il risultato sono immagini spettacolari, di ottima qualità, nitide anche nelle ore di maggior buio.

Esplorazioni notturne

Notte sul pianeta Terra: una scena di caccia

Notte sul pianeta Terra è un viaggio meraviglioso e inedito. Le sei puntate di cui è composta questa serie hanno la capacità di creare dipendenza, di stuzzicare la curiosità in modo incredibile. Episodio dopo episodio, habitat dopo habitat, non riuscirete più a staccarvi da questa visione che affascina, rapisce e incuriosisce rendendo alla perfezione l'incredibile varietà di specie e situazioni che, raggruppate in ecosistemi, rendono questo nostro pianeta un'esplosione di vita tanto prorompente quanto delicata. Grazie e Notte sul pianeta Terra abbiamo la possibilità di viaggiare per tutto il globo, spettatori privilegiati di un mondo fatto di lotte per la sopravvivenza, spettacolari fioriture e migrazioni che vi lasceranno spesso a bocca aperta. Nelle emozioni che proviamo guardando Notte sul pianeta Terra, la meraviglia è assoluta protagonista, non ci abbandona mai accompagnandoci puntata dopo puntata e facendoci scoprire quanto tutto su questo pianeta sia inevitabilmente e profondamente interconnesso.

Un progetto interessante

Notte sul pianeta Terra: la marcia notturna degli elefanti

Netflix torna a produrre, dopo Il nostro pianeta, un'altra docuserie naturalistica che incuriosisce e incanta lo spettatore, una serie prodotta grazie un largo impiego di risorse e incrementando di volta in volta la qualità. L'idea di mostrare le meraviglie della natura durante le ore notturne offre un nuovo punto di vista, nonché una miriade di situazioni nuove a cui appassionarsi, in un mondo che pensavamo di conoscere e che invece è tutto da scoprire. Pianure al chiaro di Luna, Notti gelide, Notti nella giungla, I mari oscuri, Città insonni e Dal tramonto all'alba sono i titoli che contraddistinguono i vari episodi e che ci portano alla scoperta di diversi habitat con molta intelligenza e poca retorica. Il quinto episodio, in particolare, ci mostra come diverse specie animali, daigli enormi pachidermi ai feroci leopardi, abbiano imparato a convivere e servirsi dei nostri spazi urbani come terreno di caccia o luogo dove sgraffignare cibo grazie alla complicità della notte. A prova dei grandi sforzi impiegati per girare questa docuserie, verrà rilasciato uno speciale dal titolo Notte sul pianeta Terra: Un salto nel buio, che mostrerà immagini di backstage, approfondendo alcune scoperte e mostrando come la troupe abbia sfruttato le ultime tecnologie per le riprese in notturna.

