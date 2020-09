My Little Sister, recensione: da Berlino con amore (fraterno)

Recensione di My Little Sister, film svizzero ambientato nella capitale tedesca e presentato in concorso alla Berlinale 2020 e disponibile su Prime Video.

My Little Sister: Nina Hoss in una scena del film

Scrivere la recensione di My Little Sister, film svizzero presentato in concorso all'edizione 2020 della Berlinale e ora disponibile su Amazon Prime Video, comporta il ritorno, a dieci anni dal loro esordio di finzione (La petite chambre, in concorso a Locarno nel 2010), nel mondo delle cineaste Stéphanie Chuat e Véronique Reymond, nuovamente dietro la macchina da presa per una storia inventata di sana pianta dopo l'apprezzata incursione nel lungometraggio documentario che è stata Les Dames nel 2018. Ed è un ritorno atipico: le due registe, di lingua francese, si cimentano qui con un copione quasi interamente in tedesco, e ambientato per la maggior parte a Berlino, anche se le riprese si sono svolte esclusivamente sul suolo elvetico, principalmente nel Canton Vaud (Losanna e dintorni). Come svelato durante la conferenza stampa festivaliera dalla produttrice Ruth Waldburger, anche i finanziamenti sono svizzeri al 100%, per il semplice motivo che tutte le richieste di partecipazione produttiva fatte ai tedeschi sono state respinte.

Fratello, dove sei?

My Little Sister: una scena con Lars Eidinger

Il titolo My Little Sister (Schwesterlein in originale) si riferisce al rapporto tra due fratelli gemelli, Lisa (Nina Hoss) e Sven (Lars Eidinger), lei aspirante drammaturga e scrittrice che ha rinunciato ai propri sogni per occuparsi dei figli in Svizzera (dove il marito gestisce una scuola internazionale), lui attore di successo a Berlino che però ha dovuto abbandonare le scene a causa della leucemia. Lei torna in patria, nella casa della madre (Marthe Keller), per occuparsi di lui e far sì che possa tornare sul palcoscenico, poiché il sogno di tornare a lavorare gli sta dando la forza per combattere la malattia. Solo che il regista, comprensibilmente preoccupato, non vuole rischiare che Sven muoia nel bel mezzo della rappresentazione di Amleto, e quando le condizioni di salute del fratello peggiorano Lisa decide di portarlo in Svizzera, in montagna, sperando che il clima diverso lo aiuti. Divisi tra due nazioni, e tra sogni e una dura realtà, i due vanno avanti, anche quando diverse tensioni interne in seno alla famiglia cominciano a raggiungere livelli insostenibili.

Dalla fiaba alla realtà

My Little Sister: Lars Eidinger in una scena del film

Stéphanie Chuat e Véronique Reymond collocano il dramma famigliare in un contesto altamente simbolico, tirando in ballo due paragoni letterari e teatrali per nulla casuali: in uno dei suoi testi Lisa evoca apertamente la fiaba di Hansel e Gretel, qui trasposta in ottica postmoderna (la casa fatta di dolci sarebbe il teatro, mentre la strega è la malattia), e il desiderio di Sven di morire potenzialmente sul palco è ancora più potente dal momento che lo farebbe nei panni di Amleto, una delle grandi figure tragiche in campo drammaturgico e protagonista di una dipartita epocale, dopo la quale tutto il resto è silenzio (e per completare il cortocircuito tra vita e arte va menzionato che Lars Eidinger è noto proprio per aver interpretato il principe danese a teatro). Due situazioni che non sempre reggono il peso della portata simbolica (l'accostamento con il testo dei Grimm è una forzatura di non poco conto), ma che nel complesso nutrono in maniera interessante la componente tedesca del film e sfruttano in modo intelligente la presenza dei due protagonisti: sempre durante la conferenza stampa berlinese, le autrici hanno affermato di voler lavorare con attori tedeschi principalmente per la loro fisicità, molto diversa da quella dei colleghi francesi, e l'uso dei corpi di Hoss e Eidinger è molto potente, anche nei momenti più costruiti e furbi sul piano della scrittura.

My Little Sister: Nina Hoss e Jens Albinus in una scena del film

Paradossalmente, considerando anche il contesto produttivo del progetto, a uscirne penalizzata è soprattutto la parte ambientata ufficialmente in Svizzera, nella zona di Leysin, dove tutto, sul piano visivo e narrativo, risulta troppo artificiale, manipolatorio, laddove la componente tedesca, al netto dell'assenza di riprese a Berlino, vanta una maggiore sincerità. Il risultato è un'opera spaccata in due, contesa tra due identità tematiche, formali e contenutistiche che litigano in continuazione, alternando un'analisi tutt'altro che banale del legame tra due fratelli a scenari da fiction che appesantiscono inutilmente l'operazione (il ruolo del marito di Lisa è particolarmente ingrato da questo punto di vista). Un lungometraggio che oscilla tra due intenzioni diverse, avvolto nel dubbio costante, se essere o non essere una cosa o l'altra. E alla fine, come direbbe il Bardo, rimane solo un confuso silenzio.

51 film da vedere su Amazon Prime Video (lista aggiornata a luglio 2020)