I 15 migliori meme delle serie tv

SpongeBob Rainbow

Sono le star indiscusse della rete, capaci di farci divertire accostando scene iconiche o immagini esilaranti a un breve ma incisivo testo esplicativo: stiamo, ovviamente, parlando dei meme, veri e propri fenomeni del web che, grazie al loro umorismo pungente a volte nonsense, viaggiano da un utente all'altro alla velocità della luce.

E se i meme possono essere considerati una delle cose migliori che Internet ci abbia regalato, quelli che prendono ispirazione dai nostri show televisivi preferiti rappresentano un faro nelle nostre giornate più buie. Ecco perché abbiamo deciso di stilare una lista dei 15 migliori meme delle serie tv, quelli diventati ormai dei veri e propri cult.

1. Dawson che piange

Dawson's Creek: Dawson Leery che piange

È l'emblema per eccellenza della tristezza, il simbolo internazionale della sofferenza: stiamo parlando, ovviamente, di Dawson che piange, uno dei migliori meme sulle serie tv in circolazione ormai da tempo immemore. Per chi non avesse mai visto la celebre serie ambientata a Capeside, l'episodio di Dawson's Creek ad averci regalato uno dei fotogrammi più memorabili di tutti i tempi è quello in cui Joey (Katie Holmes) lascia Dawson (James Van Der Beek) per correre da Peacy (Joshua Jackson). Il ragazzo non la prende benissimo e non fa assolutamente nulla per tentare di nasconderlo.

2. Pablo Escobar triste

Un Pablo Escobar triste e malinconico nella serie tv Narcos

Anche il narcotrafficante più spietato del mondo intero può soffrire di malinconia e ce lo dimostra questo meme che prende spunto dalla serie tv Narcos e ci mostra un Pablo Escobar triste, travolto dal vuoto cosmico dell'esistenza e in attesa di qualcosa che sembra non arrivare mai. Questo meme può essere utilizzato per scherzare sul fatto di essere afflitti per un problema non particolarmente grave o per lamentarsi per la lunga attesa di qualcosa di insignificante.

3. Shut Up and Take My Money!

Futurama: Shut Up and Take My Money!

Qual è il vostro primo pensiero quando mettete gli occhi su un vero e proprio oggetto dei desideri per il quale sareste disposti a spendere tutti i vostri risparmi? La maggior parte di voi avrà risposto Shut Up and Take My Money! (Zitto e prendi i miei soldi!). Questo meme con protagonista uno dei personaggi più amati di Futurama vede Fry sbraitare mentre stringe tra le mani una mazzetta di banconote da un dollaro; nell'episodio L'attacco di un'app della sesta stagione, infatti, cerca di acquistare un avveniristico telefono cellulare mentre il cassiere tenta di avvertirlo dei problemi di ricezione e di durata della batteria.

4. True Story

E alla fine arriva mamma: il celebre meme True Story

Barney Stinson (Neil Patrick Harris) è un vero e proprio maestro di vita e ce lo ha dimostrato più volte nel corso della serie E alla fine arriva mamma. Non ci sorprende, quindi, che l'inguaribile playboy newyorkese sia il protagonista di uno dei meme più amati di sempre; Barney è, infatti, solito raccontare al proprio gruppo di amici storie improbabili ed estremamente autocelebrative, terminando i propri resoconti dicendo True Story (Storia vera).

5. L'inverno sta arrivando

Il trono di Spade: Ned Stark, Winter is Coming

L'inverno sta arrivando (Winter is coming) è il motto della casata degli Stark di Grande Inverno, nobile e rinomato clan della serie televisiva Il trono di Spade. La frase, che è anche il titolo della prima puntata della prima stagione, viene utilizzata nel corso dello show come monito. Il meme ad essa ispirata vede Ned Stark (Sean Bean) che ci invita a prepararci per l'imminente arrivo di un evento estremamente atteso o temuto.

6. SpongeBob beffardo

Mocking SpongeBob

La serie animata di SpongeBob è una vera fucina di meme. D'altra parte, come potrebbe essere altrimenti, considerata l'incredibile mimica facciale della spugna di mare più esuberante e di buon cuore di tutto l'Oceano Pacifico. Tra i meme più divertenti della serie Nickelodeon c'è sicuramente Mocking SpongeBob, uno SpongeBob beffardo da utilizzare quando si vuole prendere in giro un'opinione o un punto di vista. Sapete da dove ha avuto origine? Da un episodio della nona stagione nel quale Squiddi Tentacolo scopre che SpongeBob si comporta come un pollo ogni volta che si trova di fronte a un plaid.

7. Sheldon armato di spray

Sheldon armato di spray nella serie Big Bang Theory

Big Bang Theory deve gran parte del suo enorme successo al personaggio di Sheldon Cooper (interpretato da Jim Parsons), fisico teorico dalla scarsa empatia e con una leggerissima mania del controllo. Ma Sheldon è anche estremamente ipocondriaco ed è propria questa sua caratteristica che ha ispirato uno dei meme a lui dedicato più utilizzato in rete: Sheldon armato di spray. Nell'episodio L'anomalia della pastella per le frittelle della prima stagione, Penny, appena rientrata dal Nebraska, si lascia sfuggire che tutti i suoi compagni di viaggio si sono ammalati durante il fine settimana. Sheldon, allora, scatta in piedi e si allontana, iniziando a spruzzare l'aria con un spray disinfettante per paura di prendersi il raffreddore.

8. Baby Yoda disperato

The Mandalorian: un meme con Baby Yoda disperato

Come vi sentite quando qualcuno ferisce i vostri sentimenti o quando vi trovate di fronte a qualcosa di irraggiungibile? Che sia il gatto che continua a snobbarvi nonostante le vostre amorevoli richieste di attenzioni o una mensola posta troppo in alto per le vostre gambe corte, la sensazione di inadeguatezza che inizia a farsi strada vi farà sentire come un Baby Yoda disperato (ma sempre adorabile), il piccolo alieno verde della serie tv The Mandalorian.

9. Coral

The Walking Dead: Coral meme

Quante volte sentiamo Rick Grimes urlare il nome di suo figlio Carl nel corso della serie tv The Walking Dead? Peccato che, a causa del particolare accento dell'attore che lo interpreta (Andrew Lincoln), il nome finisca sempre per diventare Coral. Questa caratteristica non è di certo passata inosservata al mondo della rete che ha subito creato un meme ad hoc, utilizzandolo soprattutto per farsi beffa dei cosiddetti dad jokes, quelle barzellette spesso raccontate dai genitori ma che, in realtà, non fanno affatto ridere.

10. No God, Please No!

The Office: Steve Caell pronuncia la celebre battuta No God, Please No!

Potevamo forse non inserire tra i migliori meme delle serie tv quello che ha come protagonista Michael Scott, il personaggio interpretato da Steve Carell nella sitcom televisiva statunitense The Office? Stiamo, ovviamente, parlando di No God, Please No!, frase pronunciata da Scott (stagione 5, episodio 9) dopo essersi imbattuto in Toby Flenderson (Paul Lieberstein), rappresentante delle risorse umane nonché suo collega più odiato, appena rientrato in sede dopo una lunga vacanza in Costa Rica. Questo meme viene utilizzato per esprimere avversione e sgomento verso qualcosa.

11. Say My Name

Breaking Bad: il protagonista pronuncia la celebre frase Say My Name

In questo meme ispirato all'amatissima serie televisiva Breaking Bad, viene ripresa la scena in cui Walter White (Bryan Cranston), incontratosi in mezzo al deserto con lo spacciatore di metanfetamina Declan, lo invita a riconoscerlo come Heisenberg, pronunciando la frase Say My Name. La celebre citazione dà anche il nome all'episodio da cui è tratta, il settimo della quinta stagione,

12. Homer che indietreggia

Homer che indietreggia nella siepe in una puntata de I Simpson

Se si parla di meme è impossibile non citare I Simpson, show che ha fatto delle continue gag (spesso nonsense) il proprio cavallo di battaglia. Sceglierne solo uno non è facile ma noi abbiamo optato per quello con Homer che indietreggia in una siepe fino a non essere più visibile. Questo meme, spesso anche in formato GIF, viene utilizzato per esprimere imbarazzo verso qualcosa che è stato detto o fatto. La scena è, infatti, tratta dall'episodio della quinta stagione Homer ama Flanders, nel quale il protagonista, dopo aver invitato i propri vicini a trascorrere una giornata insieme ed essere stato rifiutato, scompare lentamente nella siepe per la vergogna.

13. Robin che regge una lavagna

Un meme ispirato dalla terza stagione di Stranger Things

Come fare a spiegare qualcosa che sembra talmente logico da rappresentare una verità universale? Utilizzando il meme di Robin che regge una lavagna ovviamente! Questo meme ci è stato regalato dal primo episodio della terza stagione di Stranger Things, nel quale il personaggio interpretato da Maya Hawke mostra al suo collega Steve (Joe Keery) il numero dei suoi fallimenti.

14. Will Smith che guarda fuori dal finestrino

Will Smith che guarda fuori dal finestrino del taxi nella serie Willy, il principe di Bel-Air

Uno dei meme più famosi ispirati alla serie Willy, il principe di Bel-Air è sicuramente quello che fa riferimento a una scena della sigla iniziale, nella quale il protagonista (interpretato da Will Smith) arriva in taxi presso la lussuosa villa degli zii Philip e Vivian Banks. Will Smith che guarda fuori dal finestrino del taxi con un'espressione sbalordita viene solitamente utilizzato per fare riferimento all'ingenua eccitazione di una persona che si meraviglia di qualcosa o di un evento già previsto o per richiamare alla mente dei ricordi nostalgici.

15. Phoebe insegna a Joey

Friends: un meme ispirato alla serie tv

Concludiamo la nostra lista dei migliori meme delle serie tv con una sitcom che ci ha regalato tantissime risate: Friends. Nella tredicesima puntata della decima stagione (Lezioni di francese), Phoebe (Lisa Kudrow) cerca di insegnare a Joey (Matt LeBlanc) il francese con scarsi risultati. Nonostante, infatti, Joey sia in grado di ripetere le singole sillabe correttamente dopo averle ascoltate, non riesce a ripetere le intere frasi. Il meme di Phoebe che insegna a Joey può essere utilizzato per far riferimento a una persona che proprio non ne vuole sapere di comprendere un concetto elementare.