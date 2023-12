MasterChef Italia: parlano Chù e Fiorenza dopo una complicata prima serata

La tredicesima edizione di Masterchef Italia è finalmente entrata nel vivo: dopo stremanti selezioni, che hanno visto entrare in gioco anche il giudice ombra Davide Scabin per affiancare Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, è finalmente giunto il momento dell'inizio vero e proprio della gara. Dopo una prima prova il cui obiettivo era quello di ricreare la complessità gustativa e le sensazioni di un panino con il salame, è stato il momento di passare alla prima manche ad eliminazione. Tra i concorrenti, che dovevano giostrarsi tra ingredienti tipici della costa tirrenica o di quella adriatica, ha purtroppo avuto la peggio Chù, prima eliminata dello show, alla quale l'aglio è stato fatale.

MasterChef 13: i giudici durante la prima esterna

Ma i momenti di tensione non sono finiti qui: dopo una tesissima prova in esterna a Messina, la brigata perdente ha dovuto affrontare un pressure test particolarmente insidioso dove a far da protagonista era la tanto temuta pasta ripiena. Gli aspiranti chef hanno dovuto inventare un proprio formato di pasta farcita dopo averne indovinati alcuni messi a disposizione dai giudici. Anche questa prova era a eliminazione e ad abbandonare la masterclass è stata Fiorenza, tradita da rabbia e agitazione.

L'esperienza MasterChef e l'eliminazione

MasterChef 13: Fiorenza nella prima serata della competizione

"È stata un'esperienza unica nel suo genere che consiglio a tutti quelli che amano la cucina. Mi ha lasciato una forte consapevolezza e delle persone bellissime con cui mi sono divertita tanto. Stare con concorrenti provenienti da regioni diverse è stato qualcosa di unico" ha detto Fiorenza Pennacchio che, riguardo l'eliminazione, ha riconosciuto i propri errori: "Ho fatto errori, sicuramente l'uso delle patate mi ha penalizzato, non le userò più in quel modo." Afferma sorridendo: "Proverò a rifare quel piatto ma in modo più ragionato e preciso. Dei giudici ho capito una cosa: non bisogna strafare, loro vogliono spesso cose semplici ma ben pensate ed equilibrate, con attenzione verso le materie prime."

MasterChef 13: Chù nella prima serata dello show

Anche Chù, soprannome di Henintsoa Razanadrabe, ha parlato del suo breve percorso nello show, sottolineandone l'importanza per la sua crescita personale: "Grazie a MasterChef ho imparato tantissime cose anche su di me e ho combattuto tantissime paure al massimo e senza rimpianti." Riguardo la sua eliminazione che ha visto Antonino Cannavacciuolo criticare duramente il suo piatto: "Cannavacciuolo è uno chef stellato, conosce il suo lavoro. Certo, non mi aspettavo che il mio piatto fosse proprio immangiabile, forse togliendo quell'aglio sarebbe stato meglio. Forse si sono focalizzati solo sull'aglio e non sull'intero piatto, ma quel commento lo accetto per poter crescere. In futuro starò attenta."

Aspirazioni future

MasterChef 13: una foto di Chù

Per il futuro, infatti, Chù si pone una serie di obiettivi: "Io sono ancora una studentessa, devo finire il mio percorso di studi e poi vorrei sperimentare il lavoro in un ristorante. Alla cucina tengo veramente, è una grande passione che mi ha aiutato perché mi ha permesso di scoprire una parte di me che non conoscevo. Mi sono ritrovata, è stata una medicina che mi ha reso felice."

MasterChef 13: Fiorenza viene eliminata

Allo stesso modo anche Fiorenza sembra avere le idee chiare ed è determinata a cambiare una vita che ora non la soddisfa, concedendosi nuove opportunità: "La cucina è la mia scelta. Ho deciso di cambiare quella che è la mia vita lavorativa: ho 31 anni e faccio un lavoro ripetitivo in cui vedo cose brutte e tristi a cui spesso si fa l'abitudine, ma sento che mi manca qualcosa. Quello che voglio fare è cucinare, che sia in una cucina o in un corso, voglio intraprendere la mia strada in questo settore. Ci vorrà molto studio ma l'importante è che sarò in una cucina."