MasterChef Italia 15, il livello si alza: cosa raccontano le eliminate della sesta serata

Una serata dove mettersi alla prova con tecnica e tradizione è costato il grembiule a Georgona e Vittoria. Ecco cosa ci hanno raccontato le due ex concorrenti del loro percorso e dei progetti futuri.

Il livello della quindicesima edizione di MasterChef Italia sta salendo sempre di più: gli chef Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli hanno infatti proposto ai concorrenti una serie di prove volte a saggiare le loro conoscenze tecniche, puntando sull'unione di elementi classici della cucina italiana - e quindi la sua storia e tradizione - con approcci innovativi volti a creare nuove consapevolezze e prospettive. Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, programma cult del genere, da sempre punta a mostrare i nuovi orizzonti gastronomici senza però disconoscere la tradizione, e stavolta lo ha fatto tra una Red Mystery Box a tema agrodolce e uno Skill Test supervisionato da Ciccio Sultano, 2 Stelle Michelin del ristorante Duomo di Ragusa.

Gli chef in un momento della puntata

Dopo un Pressure Test con protagonista il pomodoro, è stata purtroppo Georgina a dover restituire il grembiule a causa di diversi errori nel suo piatto. Ma non è stata la sola: lo Skill Test sopra citato è stato letale invece per Vittoria, tradita dal suo sgombro, giudicato tra le peggiori preparazioni della prova. Come di consueto, ci siamo fatti raccontare dalle due concorrenti il loro percorso nello show: un'avventura formativa ma anche ricca di valore umano e affettivo.

Tra hobby e professione: lo sguardo al futuro

"Volevo capire che ruolo dare alla cucina nella mia vita: se continuare come hobby o farne qualcosa di più". Così esordisce Vittoria nel parlare della sua esperienza nello show, per poi continuare il discorso guardando al futuro: "Questa esperienza mi è servita proprio a questo. Ho qualche progettino ma non ho un'idea proprio chiara, ci sto ancora lavorando".

Georgina lascia lo show

Georgina, invece, che ha una storia familiare legata fortemente al mondo della ristorazione, non ha dubbi sul fatto di voler continuare in questo campo: "Entrare a MasterChef è stato un modo per mettermi alla prova e capire se potesse essere per me un futuro lavorativo. Adesso devo fare esperienze in cucine professionali, sarà un bel percorso e non vedo l'ora". Parlando poi di suo nonno, ex chef di un ristorante stellato, aggiunge: "È stato super felice di seguirmi ed è tanto contento di me. Quando io gli parlavo del mio interesse per la cucina lui mi diceva sempre che sarebbe stato un percorso difficile".

I piatti migliori e i rimpianti

Il loro cammino a MasterChef è stato costellato da momenti di difficoltà così come da soddisfazioni. Vittoria non ha dubbi su quale preparazione l'abbia resa più fiera: "La prova della cottura in crosta di argilla: lì stavo cominciando a far vedere il mio lato determinato e forte". Per Georgina, invece, la soddisfazione maggiore è arrivata da una prova che le è valsa molti complimenti dallo chef Cannavacciuolo: "La prova della marinatura, mi rappresentava".

Il saluto di Vittoria

Qualche rimpianto dopo l'uscita però è rimasto. Per Vittoria è stata la mancata possibilità di cimentarsi con la pasticceria: "Avrei voluto mettermi alla prova con i dolci, mi sarebbe piaciuto provare a essere capitano nell'esterna e cucinare piatti che non ho potuto fare, come risotti o crostacei. Mi dispiace non aver fatto queste cose ma, se devo tirare le somme, è stato comunque tutto positivo".

Georgina, dal canto suo, si impegnerà a migliorare su un aspetto spesso sottovalutato: "Ci sono state critiche sull'impiattamento, correzioni sulle quali ero d'accordo. A casa l'importante è che un cibo sia buono, ma lì, con il tempo che hai, era difficile immaginarsi fin dall'inizio come sarebbe venuto il piatto. È una cosa sulla quale lavorerò: ovviamente a casa, con calma e nella mia cucina, mi verrà molto meglio".