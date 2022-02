Masterchef Italia 11, i concorrenti eliminati: "Abbiamo partecipato per caso, degli amici ci hanno iscritto!"

Masterchef Italia 11: Pietro in una foto dell'ottava puntata

Una puntata che ha visto due eliminazioni veramente sofferte quella di ieri sera di MasterChef Italia 11, due concorrenti preparati ed amati dal pubblico come Pietro Adragna e Dalia Rivolta hanno infatti dovuto dire addio al proprio sogno di arrivare in finale. Pietro al termine di un Invention Test botanico con Enrico Costanza e Dalia dopo essersi arresa durante il Pressure Test dedicato al fritto piemontese.

Il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW) si avvicina settimana dopo settimana alla sua conclusione e dopo la puntata di ieri è diventato chiaro che nessuno, nemmeno quelli considerati tra i favoriti, è salvo da una possibile eliminazione.

MasterChef Italia 11: Dalia in una foto dall'ottava puntata

Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare via Zoom i due concorrenti eliminati, e abbiamo parlato con loro dell'esperienza a MasterChef e del loro futuro. Ed è proprio domandandogli dei loro progetti che apriamo questa intervista: Pietro non lascerà la cucina e ha espresso il desiderio di aprire un home restaurant, che "era in programma anche prima di partecipare al programma, che sicuramente mi ha dato qualche spunto in più. Di sicuro voglio creare qualcosa che esprima il legame con la mia terra, con i luoghi che mi sono cari." Dalia invece non ha le idee così chiare: "Voglio che la vita continui a stupirmi, non so che cosa aspettarmi dal futuro. Magari qualcos'altro in televisione ma mi piace l'idea di essere in balia degli eventi."

Masterchef Italia 11, Giorgio Locatelli: "In questa edizione progettiamo la cucina italiana del futuro"

L'eliminazione

MasterChef Italia 11: una foto dall'ottava puntata

Un'eliminazione che ha stupito il pubblico a casa, che sperava che entrambi proseguissero nel percorso. Ironia della sorte il concorrente siciliano, Pietro, è stato eliminato cucinando un piatto della sua terra, una caponata, mentre la concorrente piemontese è caduta con un fritto piemontese. "Un destino veramente beffardo" ha detto subito Dalia, "qualche settimana fa ho pure cucinato il fritto piemontese con degli amici, chissà quanto avranno riso vedendo la puntata di ieri!" "Io sicuro mi porterò dietro degli strascichi! Non so con che coraggio potrò camminare per Palermo dopo aver sbagliato una caponata!" ha invece commentato Pietro.

"Rivedendo l'eliminazione di ieri mi sono un po' offesa quando, nel finale, Chef Locatelli ha detto che non sono una guerriera: non è affatto vero!" ha spiegato Dalia, che però condivide con Pietro l'ottima impressione avuta durante il programma dei tre giudici. "Ovviamente con loro c'è sempre una certa distanza, è il loro ruolo, ma si è creato con tutti un rapporto piacevolissimo," ci ha raccontato Pietro, "io però mi sento più rappresentato, anche come personalità, da chef Locatelli, per il suo garbo e il suo modo di fare. La simpatia che avevo nei suoi confronti si è confermata nel tempo."

Masterchef Italia 11, l'intervista ai concorrenti eliminati Tina, Bruno e Mery

La finale ed i possibili vincitori

MasterChef Italia 11: una foto dall'ottava puntata

Della partecipazione al programma entrambi si portano dietro una grande crescita personale e la gioia di aver condiviso il percorso con compagni veramente speciali: "Durante MasterChef abbiamo creato legami molto stretti con gli altri concorrenti. È stato entusiasmante lavorare tutti insieme," ha affermato Pietro.

Tra loro chi vedrebbero in finale? "Il migliore!", hanno affermato decisi entrambi. "Mi piacerebbe vincesse una donna: dico Mime!" ha poi esclamato Pietro, mentre Dalia si mostra molto indecisa: "Ci sono tante persone che meritano di giocarsi la finale. Non mi sento di dare un preferito. Non so come andrà, Mime, Tracy, ovviamente Carmine che è tra i miei superpreferiti, ma anche Federico."

Masterchef Italia 11, l'intervista alla concorrente eliminata Anna

MasterChef Italia 11: due dei giudici in una foto dall'ottava puntata

Sia Dalia che Pietro ci hanno poi raccontato come la partecipazione a MasterChef sia stata quasi casuale, spinti da amici che li vedevano adatti al programma: "Ero in macchina dopo una lunga giornata di lavoro, una mia cara amica mi ha chiamato dicendo che mi stava iscrivendo" ha spiegato Pietro, che non si sarebbe mai aspettato di arrivare così avanti nello show: "La mia partecipazione è stata così casuale che ogni passo avanti è stato una grande vittoria!"

"Io vivevo ancora in Francia, e un amico mi ha detto che ero perfetta per MasterChef. Io però non lo avevo mai visto perché non guardo molto la televisione. Poi durante il lockdown ho visto una puntata, e mi ha regalato tantissime emozioni. Ha rischiarato un po' il buio di quel periodo."