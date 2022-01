Masterchef Italia 11, l'intervista ai concorrenti eliminati Tina, Bruno e Mery

MasterChef Italia 11: i giudici in una foto dalla settima puntata

Una puntata un po' particolare quella di ieri sera di MasterChef Italia 11, che si è aperta con un'eliminazione piuttosto che con la consueta Mistery Box. I due concorrenti peggiori dell'ultimo Pressure Test si sono ritrovati davanti ai giudici per scoprire chi di loro avrebbe dovuto appendere il grembiule al chiodo: tra Christian Passeri e Bruno Tanzi è toccato al concorrente "senior" di questa edizione, nato a Londra e poi trasferitosi a Parma, lasciare la MasterClass.

MasterChef Italia 11: Tina in un'immagine dalla settima puntata

Il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW) ha poi ripreso la consueta routine, con una Mistery che ha permesso ad alcuni concorrenti di salire direttamente in balconata e un Invention in cui gli aspiranti Chef si sono trovati a dover replicare i piatti dello stellato Lele Usai. Ad essere la peggiore nella prova è stata Mery Liviero, la personal trailer dalla coloratissima chioma, che non è riuscita a riprodurre al meglio il complicatissimo piatto a base di pesce dello Chef.

Il successivo Skill Test, in cui i concorrenti si sono cimentati con la carne, ha visto un testa testa finale tra Nicky Brian e Tina. È stata proprio Tina Caruso ad avere la peggio cucinando un piatto a base di lingua e animelle che non ha entusiasmato i tre giudici.

MasterChef Italia 11: Mery in una foto tratta dalla settima puntata

Siamo riusciti ad incontrare via Zoom i tre concorrenti eliminati durante la scorsa puntata, e abbiamo parlato con loro dell'esperienza nel programma e dei loro progetti per il futuro. I tre hanno subito dichiarato che non smetteranno mai di cucinare: "La cucina è sempre nel mio futuro, per tutti noi che abbiamo partecipato al programma," ha esordito Tina, "il mio sogno sarebbe quello di diventare una chef a domicilio, voglio continuare per questa strada, e sono sicura che andrò avanti ancora un bel po'!"

Anche per Mery ci sono i fornelli di una cucina professionale ad attenderla, anche se per ora a dichiarato di voler fare un passo alla volta: "MasterChef per me è stato solo la punta dell'iceberg. Sono entrata per capire se potevo farcela e la mia passione non può finire. Il mio obiettivo è quello che ho dichiarato ieri sera in puntata, aprire un ristorante, ma inizierò in piccolo, in primavera penso che avrò il mio piccolo bistrot, voglio aprire un'attività e sentirmi completa come chef sotto tutti gli aspetti possibili."

Bruno, che aveva anche lui fatto piani per un piccolo bistrot, ha dichiarato di aver invece fatto qualche passo indietro: "Visto il periodo difficile ho rimandato questo sogno. Ma cucinare è qualcosa che farò sempre, ho in progetto di fare il DJ Chef a domicilio, che è meno impegnativo, ho l'idea di mescolare musica e cucina."

L'amicizia con gli altri concorrenti

MasterChef Italia 11: un'immagine dalla settima puntata

I tre ex concorrenti hanno stretto grandi amicizie nella MasterClass. Tina, ad esempio, ci ha subito parlato del rapporto con Tracy: "Io e Tracy siamo state amiche fin da subito, spero di vederla in finale, faccio il tifo per lei, ho legato con tante persone, ma non si può andare d'accordo allo stesso modo con tutti." Mery ci ha raccontato di aver avuto qualche difficoltà inizialmente ad inserirsi nel gruppo. "Non sono una persona da festa, da gruppi nuovi, ho trovato però fin da subito quelle persone che sapevo mi avrebbero accompagnato nel percorso: per me sono state Tina, Tracy, Christian e Polone. Ma oltre a quello che si è visto in tv c'è tanto altro, voglio molto bene anche a tutti gli altri."

"Io voglio bene a tutti, avevo figli e nipoti dentro MasterChef!" commenta Bruno ridendo, "c'era ovviamente qualcuno con cui ero più legato, come la mitica Mime, Pietro, con cui pian piano è nato un vero amore, è stata un'esperienza stupenda, indimenticabile per me."

MasterChef Italia 11: Mery e Tina in una scena della settima puntata

La finale

MasterChef Italia 11: i giudici in un'immagine dalla settima puntata

A questo punto è quindi venuta spontanea la domanda su chi vedano in finale: "Io penso assolutamente Carmine e Tracy", ha risposto subito Tina, "su di loro ho messo la mano sul fuoco fin dall'inizio, è anche vero che il mio amico che rimane è Christian, vorrei vederlo in finale, significherebbe ribaltare la situazione: è entrato con dei limiti e invece li può superare, lui apprende in maniera davvero veloce. Può farcela."

Anche per Bruno Tracy e Carmine sono tra i possibili finalisti: "Sono veramente bravissimi, si meritano assolutamente la finale, ma anche Lia e Dalia. Tutti da invidiare, a quell'età davvero tanto di cappello ad essere così bravi."

MasterChef Italia 11: Bruno saluta un giudice nella settima puntata

Quali sono stati i piatti di cui vanno più orgogliosi tra quelli che hanno cucinato?

" Io vado fierissima del mio piatto "Il bisonte nel prato", che mi ha fatto arrivare fra i migliori, è il mio piatto per eccellenza," ha commentato Tina.

Il vitello tonnato è invece il preferito di Mery:"Mi ha fatto arrivare tra i migliori, non me lo sarei mai aspettata. Quel piatto mi ha dato un po' di autostima."

Bruno ha concluso esclamando: "Le cozze! Anche se sono il piatto che mi ha mandato a casa erano buone! Vi assicuro che erano buonissime."

Se avessero avuto la possibilità di arrivare in finale, tutti e tre avevano già in mente che tipologia di piatti avrebbero cucinato: "Mi piace la cucina fusion, in finale avrei ricreato dei noodles fatti a mano, un ramen di noodle fatti a mano, magari di pesce" ha spiegato Mery. Bruno avrebbe invece unito i suoi due mondi: "Regno Unito e Italia, avrei studiato un piatto che unisse le due realtà, ci sono chef anglosassoni davvero bravissimi." Tina di una cosa era invece sicura: niente lingua! "Il mio peggiore incubo! Ieri ho avuto paura che fosse quella fino all'ultimo perché proprio non la amo e sono stata costretta a cucinarla."