Masterchef Italia 11, l'intervista alla concorrente eliminata Anna

Masterchef Italia 11: un'immagine della sesta puntata

È andata in onda la sesta puntata di Masterchef Italia 11, il cooking show più amato dagli italiani, prodotto da Endemol Shine Italy e in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (ma disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW). Nella serata di ieri abbiamo assistito all'eliminazione di un'altra concorrente, Anna Leone, nutrizionista e appassionata sportiva, che non ha superato l'Invention Test di Anissa Helou, studiosa di cultura islamica ed esperta di panificazione. Al termine della puntata, poi, colpo di scena: nel Pressure seguito all'esterna a Trieste, in cui gli aspiranti Chef hanno esplorato l'incontro tra diverse culture, i due concorrenti peggiori sono stati Bruno e Christian, ma dovremo aspettare la prossima settimana per scoprire chi dei due dovrà abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef.

Abbiamo avuto occasione di incontrare Anna via Zoom, e abbiamo parlato con lei della sua esperienza a MasterChef e della scelta di parteciparvi: "Io seguo il programma dalla prima edizione, per me la cucina è uno stile di vita, ma non mi sono mai sentita all'altezza di MasterChef per la mia filosofia di cucina molto salutista, non mi sentivo pronta. Quest'estate però mi sono lasciata dopo dieci anni di fidanzamento, e mi sono detta che mi dovevo buttare anche in qualcosa in cui sapevo che potevo non vincere, in cui sapevo che avrei potuto perdere. La separazione ha influito, ma ho preso il coraggio di fare tante cose dopo la fine di quella relazione." Anna ci ha poi spiegato: "Ho un po' di rimpianti dopo l'eliminazione, sono una persona che fa molta fatica ad accettare di non riuscire in qualcosa, non essere riuscita ad andare più avanti mi pesa, vedendo il programma da casa mi chiedo perché mi fossi fatta prendere dall'ansia di prestazione, di dimostrare qualcosa, nelle ultime prove ho visto di aver fatto delle cose non da me solo per dimostrare qualcosa. Il mio carburante, per la mia creatività, è la libertà, se vengo oppressa mi sento spenta, essere libera mi permette di dare molto sfogo alla mia creatività."

L'eliminazione

Dopo l'eliminazione all'Invention Test di ieri ci siamo chiesti se le cose per Anna sarebbero state diverse se avesse fatto la domanda che le era stata concessa ad Anissa Helou, invece che non chiedere nulla quando la studiosa è passata dalla sua postazione: "Avrei chiesto qualcosa sulla consistenza del pane, sono certa di aver sbagliato quando ho bucherellato il pane che era già in forno, il problema è che lei è arrivata quando mancavano solo 5 minuti alla fine della prova, per questo non ho potuto fare una domanda, avevo tutto già in forno." Anna ha anche commentato: "A posteriori sono entrata in un loop in cui mi sono uccisa da sola, non mi sentivo adeguata al contesto, volevo andare oltre, fare di più, solo per stupire i giudici. Penso comunque che una cucina dietetica vada bene per un programma come MasterChef, la dieta non vuol dire escludere certi alimenti, per me si deve mangiare tutto ma va capito come mangiare, dieta non vuol dire rinunciare ma imparare a mangiare e a cucinare."

Che cosa vorrebbe Anna dal proprio futuro? L'ex concorrente ci ha confessato: "Voglio lavorare su articoli, in trasmissioni e per sponsor che promuovano ricette fit e light, gustose, mi piacerebbe lavorare in ambito televisivo, unire la parte scientifica e nutrizionale con quella del gusto. Ho aperto un "home restaurant", faccio venire persone su prenotazione a casa mia, la mia idea è far mangiare le persone fuori pensando alla salute a alla linea, si può mangiare bene anche restando in salute."

I possibili vincitori

Per Anna "il momento più incredibile è stata la prima vittoria in esterna, è stata un'emozione inaspettata, io normalmente non mi faccio trasportare molto dai sentimenti, ma in quel momento ero davvero felicissima. Di questa esperienza mi sono portata a casa che ho dei limiti anche io, una sconfitta che secondo me è un grande insegnamento, è facile imparare dalle vittorie ma si impara di più dalle sconfitte."

Abbiamo concluso l'intervista domandandole chi, tra i suoi ex compagni, vede nella rosa dei finalisti: "Sicuramente per un discorso di affetto e di amicizia non posso che rispondere Tracy, ho legato tantissimo con lei. Per capacità invece Carmine, perché ha delle idee e una concezione di cucina che è davvero particolare, sopratutto vista la sua età. Mi è dispiaciuto moltissimo lasciare Tracy e Tina, noi eravamo sempre sempre insieme.

