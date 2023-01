MasterChef 2023: parlano Rachele, Francesco e Letizia, i tre concorrenti eliminati nella seconda serata

MasterChef non ferma la sua corsa e in questa seconda serata non sono mancate le emozioni così come i momenti di tensione. Black Mystery Box, Pressure Test, Skill Test hanno contribuito a mettere sotto pressione gli aspiranti chef che non sempre si sono dimostrati all'altezza delle aspettative dei giudici. Bruno Barbieri, Antonino Canavacciulo e Giorgio Locatelli sono stati infatti affiancati anche questa volta da un ospite d'eccezione: Davide Scabin, uno degli chef più eclettici della cucina italiana contemporanea. Ma dopotutto è proprio questo che piace al pubblico dello show che ogni giovedì rimane incollato su Sky Uno (o recupera le puntate sempre disponibili su NOW): scoprire nuovi ingredienti, nuovi metodi ma sopratutto conoscere nuovi punti di vista che spesso permettono di guardare fuori dal nostro paese, in una contaminazione di sapori e profumi che davanti ad uno schermo purtroppo si possono solo immaginare, ma che sono in grado di accendere a molti la passione per la grande cucina.

MasterChef 2023: un momento della seconda serata

Ma a rendere particolare la seconda serata di questa dodicesima edizione non sono stati solo l'ospite illustre o le prove complesse, quanto le ben tre eliminazioni che hanno costretto Rachele, Francesco G. e Letizia a togliersi il grembiule di MasterChef. Abbiamo avuto l'occasione di fare qualche domanda ai tre ex concorrenti che ci hanno raccontato come hanno vissuto questa esperienza, quali sono stati i momenti più difficili e quelli di cui faranno tesoro.

Una competizione ad alto livello di stress

MasterChef 2023: una foto di Francesco G.

Ovviamente le prime domande hanno riguardato la scioccante tripla eliminazione. Francesco ha anche espresso le motivazioni che lo hanno spinto a ricordare ai giudici che davanti non hanno solo aspiranti chef ma sopratutto persone: "Per me quella dell'eliminazione è stata una giornata completamente no. Quando sentivo i giudici passare per i tavoli mi sentivo giudicato più come professionista e meno come amatore, questa cosa l'ho riportata su di me, è un errore che faccio anche io quando giudico foto di fotografi amatoriali e in quel momento tra l'emozione e la rabbia me ne sono uscito con quella frase. Poi ovviamente siamo in una gara quindi si deve valutare tutto." Agli eliminati è stato anche chiesto se avessero qualche rimpianto per essere usciti così presto e Rachele a riguardo è stata molto chiara: "Il rimpianto più grande è quello di non essere mai riuscita a dare del mio meglio, quindi fare un piatto in cui dimostrare le mie doti. L'essere sotto pressione di certo non ha giocato a mio favore."

MasterChef 2023: l'eliminazione di Letizia

Anche Letizia ha raccontato di essere stata tradita dall'eccessivo stress: "Mi sono resa conto di non essere una persona che può lavorare sotto pressione, perché sono abituata a lavori tranquilli e attenti al benessere. Dopotutto ho lavorato nel sociale. Operare sotto pressione con un tempo specifico non mi ha permesso di dare il meglio, mi sarebbe piaciuto fare qualcos'altro di mio e non replicare solamente dei piatti. Ad esempio la Milanesa è un piatto personale, nato da uno chef, ma in cui non puoi mettere troppo di tuo." Di altro spirito si è dimostrato Francesco: "Io due soddisfazioni me le sono prese. Mi sono divertito nel piatto d'ingresso e nella Mistery Box con Massari dove ero sereno e ho potuto dare il meglio."

Fare tesoro delle esperienze

MasterChef 2023: Rachele dopo il pressure test

Nella cucina della dodicesima edizione di MasterChef sono comunque stati elargiti molti consigli, personali e culinari, che hanno permesso ai concorrenti di crescere. Se Rachele ha detto di aver capito che deve rimanere sul semplice esprimendo se stessa limitando l'agitazione e l'emotività, Letizia ha fatto tesoro anche delle numerose critiche ricevute: "Ho ricevuto più critiche che consigli, ma tra quelle che mi sono state fatte una costruttiva è stata quella di provare più sapori. Mi hanno detto che non avevo il palato e in effetti non ho mai studiato cucina, quindi posso trasformare questa osservazione in un consiglio, provare tanti piatti diversi e allenare la mia bocca." Rachele ha poi continuato esprimendo come per partecipare allo show siano necessarie più doti: "La cucina secondo me è alla base di MasterChef: se non sai cucinare lì dentro non ci entri, poi è una gara e come nelle olimpiadi tutti gli atleti sono bravi. Entrano allora in gioco altre componenti che sono caratteriali o che dipendono dal momento: come ha detto Canavacciulo, se fai un piatto salato al momento sbagliato alla persona sbagliata sei finito."

Progetti futuri

MasterChef 2022: i concorrenti della dodicesima edizione

Ora che i riflettori del programma si sono spenti su questi tre concorrenti è inevitabile la curiosità di sapere quali progetti abbiano in serbo per il futuro. A parlare per prima è stata Letizia: "Per partecipare a Masterchef ho dovuto lasciare il mio lavoro. Per ora lavoricchio, ma questa esperienza mi è servita perché ho capito che la cucina è il posto dove voglio stare. Sicuramente ho dei progetti, ma spero di aver l'opportunità giusta, qualcuno che mi possa aiutare a realizzare il mio progetto. Io sono anche un'educatrice e mi piacerebbe portare il mondo della cucina nell'infanzia o nell'aiuto ospedaliero." Francesco, invece, per il futuro ha in progetto di fondere la cucina con il suo attuale lavoro di fotografo: "Secondo me MasterChef non deve necessariamente cambiare la vita delle persone. Io sono partito facendo le foto per il ristorante di un amico e quindi vorrei implementare la questione foto in cucina. Nel mio studio ho allestito una cucina e vedremo cosa riserverà il futuro. Vorrei fare venire gli chef nel mio studio per poter fotografare i loro piatti." Rachele tende a sottolineare quanto sia importante anche il suo lavoro nel campo della moda: "Io lavoro nella moda ed è sempre stata anche quella una delle mie passioni, non voglio mollarla. Questo programma è stata una grande opportunità e cercherò di coglierla al meglio, ma ora vediamo cosa succede."